Ngày 22/10, giá vàng nhẫn giảm tới 6,6 triệu đồng/lượng

Ghi nhận lúc 17h10, Công ty SJC, PNJ và Doji cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng. So với mức đóng cửa hôm qua, giá vàng miếng SJC tại các nhà vàng này đã giảm 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Bảo Tín Minh Châu giảm 4,4 triệu đồng ở giá mua và 3,9 triệu đồng ở giá bán, niêm yết ở mức 147,6 - 148,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá mua - bán tại Công ty SJC giao dịch ở mức 145,4 – 147,9 triệu đồng/lượng, giảm tương ứng 4,2 - 3,9 triệu đồng/lượng so với mức đóng cửa hôm qua.

Công ty PNJ giảm 3,7 triệu đồng/lượng ở giá mua và giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở giá bán, xuống niêm yết ở mức 146 – 148,6 triệu đồng/lượng; DOJI mua - bán ở mức 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng, giá mua giảm 4,3 triệu đồng/lượng và giá bán giảm 3,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu giảm 6,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với ngày hôm qua, mua - bán ở mức 149,9 - 152,9 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 6,6 triệu đồng ở giá mua và giảm 6,1 triệu đồng ở giá bán, xuống mua - bán ở mức 149,4 - 150,9 triệu đồng/lượng.

------------------------------------------

Ghi nhận vào 13h45, giá vàng trong nước đã hồi phục nhẹ so với mức ghi nhận buổi sáng.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, Doji và Bảo Tín Minh Châu đã tăng 800.000 đồng/lượng so với đầu buổi sáng, thu hẹp đà giảm trong ngày xuống còn 4,2 triệu đồng ở giá mua và 3,2 triệu đồng ở giá bán. Hiện các nhà vàng này niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 147,3 - 149,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại SJC, PNJ và Doji cũng tăng 0,5 - 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Hiện giá mua vào vàng nhẫn phổ biến ở 146 - 146,2 triệu đồng/lượng, giá bán dao động trong khoảng 148,5 - 149,2 triệu đồng/lượng. So với cuối phiên hôm trước, hiện giá vàng tại các doanh nghiệp này giảm khoảng 3,3 - 3,8 triệu đồng/lượng.

------------------------------------------

Giá vàng miếng và giá vàng nhẫn đồng loạt lao dốc 4 - 5,5 triệu đồng/lượng trong sáng nay.

Ghi nhận lúc 9h10, Công ty SJC, PNJ và Doji cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 146,5 - 148,5 triệu đồng/lượng. So với mức đóng cửa hôm qua, giá vàng miếng SJC tại các nhà vàng này đã giảm 5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận mức giảm tương tự, cùng niêm yết ở mức 146,5 - 148,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại các nhà vàng sáng nay cũng giảm mạnh. Theo đó, giá mua - bán vàng nhẫn tại Công ty SJC giao dịch ở mức 145,5 – 148 triệu đồng/lượng, giảm tương ứng 4,1 - 3,8 triệu đồng/lượng.

Công ty PNJ giảm 4,3 triệu đồng/lượng ở giá mua và giảm 4,1 triệu đồng/lượng ở giá bán, xuống niêm yết ở mức 145,4 – 148,4 triệu đồng/lượng; DOJI mua - bán ở mức 145 – 148 triệu đồng/lượng, giá mua giảm 4,8 triệu đồng/lượng và giá bán giảm 4,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch, mua - bán ở mức 152,5 - 155,5 triệu đồng/lượng. Trong khi Bảo Tín Mạnh Hải giảm 5 triệu đồng ở cả hai chiều giao dịch, xuống mua - bán ở mức 151 - 152 triệu đồng/lượng.

------------------------------------------

Sau khi bật tăng mạnh và lập đỉnh vào sáng 21/10, giá vàng trong nước đã đồng loạt hạ nhiệt trong buổi chiều. Đóng cửa ngày 21/10, giá vàng miếng SJC tại các nhà vàng lớn giảm 2,1 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh ghi nhận đầu giờ sáng, vàng nhẫn giảm 1 - 2,1 triệu đồng/lượng. Dù đã hạ nhiệt đáng kể so với mức cao điểm buổi sáng, giá vàng miếng SJC vẫn tăng 1 triệu đồng/lượng trong phiên 21/10, còn giá vàng nhẫn tăng 0,8 - 1,6 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận lúc 8h00 sáng nay (22/10), giá vàng trong nước vẫn chưa thay đổi so với mức đóng cửa hôm qua.

Hiện, Công ty SJC, PNJ và Doji cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng chưa thay đổi bảng giá mới, hiện mua - bán ở mức 152 - 152,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại các nhà vàng cũng chưa thay đổi so với cuối phiên hôm qua.

Theo đó, giá mua - bán vàng nhẫn tại Công ty SJC giao dịch ở mức 149,6 – 151,8 triệu đồng/lượng. Công ty PNJ niêm yết ở mức 149,7 – 152,5 triệu đồng/lượng; DOJI mua - bán ở mức 149,8 – 152,4 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu giá mua - bán ở mức 156,5 - 159,5 triệu đồng/lượng. Trong khi tại Bảo Tín Mạnh Hải là 156 - 157 triệu đồng/lượng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đã lao dốc mạnh trong tối qua và rạng sáng ngày hôm nay. Ghi nhận lúc 8h00, giá vàng quốc tế giao ngay ở mức 4.074 USD/ounce, giảm gần 1,2% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng cũng đã giảm gần 5,3% trong phiên giao dịch 21/10.

Giá vàng thế giới giảm sâu trong bối cảnh thị trường kỳ vọng căng thẳng thương mại Mỹ – Trung hạ nhiệt và tâm lý lo ngại về rủi ro tín dụng trong lĩnh vực ngân hàng giảm bớt.

Tại châu Á, khả năng gần như chắc chắn bà Sanae Takaichi trở thành Thủ tướng Nhật Bản tiếp theo đã giúp chỉ số Nikkei của Tokyo chạm mức kỷ lục mới, đồng thời gây áp lực khiến đồng yên suy yếu. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông kỳ vọng đạt được một thỏa thuận thương mại "công bằng" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Hàn Quốc vào tuần tới. Triển vọng tích cực này, cùng với thỏa thuận hợp tác giữa Australia và Mỹ về cung cấp khoáng sản đất hiếm, đã góp phần củng cố tâm lý nhà đầu tư.

Niềm tin trên thị trường từng bị giáng đòn mạnh tuần trước, khi loạt khoản vay xấu tại các ngân hàng khu vực của Mỹ làm dấy lên lo ngại rủi ro tín dụng lan rộng ra toàn thị trường. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài cũng khiến các tài sản rủi ro chịu áp lực và làn sóng trú ẩn vào vàng gia tăng.

Bên cạnh đó, trên thị trường tiền tệ, đồng USD tăng giá cũng áp lực tới giá vàng, khiến kim loại quý này quay đầu giảm mạnh sau khi lập kỷ lục. Đồng USD tăng 0,7% so với đồng yên, lên mức 151,83 yên/USD. Ứng cử viên Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi được kỳ vọng sẽ theo đuổi chính sách kích thích kinh tế và phản đối việc tăng lãi suất – yếu tố gây bất lợi cho đồng yên và trái phiếu Nhật, nhưng lại hỗ trợ cho thị trường cổ phiếu.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng sẽ họp vào tuần tới. Giới giao dịch hiện chỉ đặt xác suất 20% cho khả năng tăng lãi suất, dù Thống đốc Kazuo Ueda vẫn để ngỏ các lựa chọn và chưa hé lộ thời điểm cụ thể.

Kathleen Brooks, Giám đốc nghiên cứu tại XTB nhận định, đợt giảm này có thể bắt nguồn từ việc định giá vàng đã bị đẩy lên quá cao cùng với kỳ vọng lạm phát Mỹ (CPI) thấp hơn dự đoán, khiến nhà đầu tư tạm thời chốt lời. "Việc giá vàng giảm không hẳn là tín hiệu tiêu cực – nó cho thấy nhà đầu tư vẫn giữ được sự tỉnh táo, không quá hưng phấn, và rằng đà tăng của vàng cũng có giới hạn," bà viết. Dù mức giảm lần này mạnh hơn dự kiến, bà Brooks nhấn mạnh các yếu tố nền tảng hỗ trợ xu hướng tăng của vàng và bạc vẫn còn nguyên vẹn, bao gồm lo ngại về nợ công, bất ổn địa chính trị và nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều rủi ro.