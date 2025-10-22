Bó hoa 1,2 triệu khổ nhất lúc này: Bạn trai đặt, bạn gái đòi trả, chủ tiệm mất ngủ lên mạng xin ý kiến

20/10 vừa qua chưa được bao lâu, MXH Threads đã dậy sóng vì bài đăng tâm sự của một chủ tiệm hoa online ở TP.HCM, về bó hoa bị khách chê là héo và trả lại ngay trong ngày.

Bài đăng xin ý kiến cộng đồng mạng của chủ tiệm hoa nhận được sự quan tâm, tranh luận (Ảnh chụp màn hình)

Toàn bộ sự việc

Sự việc bó hoa bị khách chê "héo, không có sức sống khiến chị không vui" có thể tóm tắt như sau:

- 8h sáng ngày 20/10, bạn trai của chị khách này nhắn tin cho shop để đặt bó hoa tặng bạn gái. Quá trình tư vấn loại hoa, cách bó, lên đơn và chốt đơn khá nhanh và suôn sẻ - theo những gì chủ tiệm kể lại. Vì anh khách là người quen của thợ phụ ở tiệm, nên chủ tiệm đã giảm giá bó hoa từ 1,5 triệu đồng xuống còn 1,2 triệu đồng.

- Khoảng 20 phút sau khi nhận được hoa, chị khách hàng (không phải người trực tiếp đặt hoa) đã nhắn tin cho tiệm, góp ý rằng hoa héo, không tươi, khiến chị cảm thấy không vui và yêu cầu trả lại bó này. Chị khách chủ động đặt ship hoàn trả bó hoa về cho tiệm, đồng thời cũng thanh toán chi phí giao hàng.

- Với phản hồi như vậy, chủ tiệm hoa cũng gửi lời xin lỗi tới chị, đồng thời gửi tặng 1 bó hoa khác. Sau đó, chủ tiệm cũng nhắn tin cho người trực tiếp đặt hoa (bạn trai của người nhận bó hoa) để xin lỗi. Tuy nhiên anh không phản hồi.

Bức ảnh bó hoa do tiệm chụp trước khi giao cho shipper

Tình trạng bó hoa khi đến tay người nhận

Toàn bộ cuộc trò chuyện với khách do chủ tiệm đăng tải

"Mình nhận về tháo hoa ra và thực sự không phải hoa bị héo, vài bông nằm sát viền bị đập vào cạnh túi hoặc giấy. Mình cắt bỏ 3 bông bị mềm cánh và vài bông bị cấn nhẹ. Và đó là hoa đã chạy từ Bình Chánh về Quận 4, chờ 20p rồi lại chạy từ Quận 4 về Quận 7. Tổng thời gian bó hoa ở ngoài đường phải cả tiếng và kể cả khi bạn mình xuống lấy hoa, gặp các chị trong thang máy ai cũng khen xinh, xin vía được tặng và khẳng định là màu hoa trầm sang vậy mà kêu héo không có sức sống.

Mình xử lý xong có nhắn tin cho bạn trai chị vì anh mới là người đặt và mình phải có trách nhiệm xử lý với khách hàng trực tiếp của mình, nhưng annh không trả lời.

ĐỈNH ĐIỂM là hoa được trả về và chị khách đã nhận hoa mới xong. Theo lý thì bó hoa trả về không còn thuộc về chị nữa, chưa nói tới việc chị đã nói với nhiều người rằng bó hoa đó làm chị buồn. Nhưng tại sao chị vẫn đăng hình cả bó cũ lẫn bó mới? Mình thực sự khó hiểu? Đúng ra thì chỉ bó thứ 2 là của chị chứ? Sao chị vẫn đăng hình chụp cùng bó đầu tiên?

Mình chưa nói tới việc ai đúng ai sai, nhưng hoa chị nhận từ tay tài xế tận gần 20 phút sau mới phản hồi lại, mình có thể trốn tránh bằng việc vì hoa đã rời khỏi tài xế nên mình không biết nó bị rơi, bị va đập vào lúc nào, cũng như chị không phải người trực tiếp chọn mẫu và đặt, nhưng mình bị mắc kẹt lại ở chữ "người quen" và cố gắng đền bù cho tâm trạng không vui của chị. Trong lúc đó chị vẫn chụp hình cùng hoa đầu tiên và post facebook" - Chủ tiệm viết.

Cộng đồng mạng nói gì?

Với những chia sẻ từ chủ tiệm, "cư dân Threads City" chia làm 2 nhóm:

- Nhóm thứ nhất: Đồng tình với phản hồi của chị khách, cho rằng đúng là hoa không được tươi, dù sao đi nữa chị khách góp ý và phản hồi cũng nhẹ nhàng, còn chủ động thanh toán phí ship hoàn về. Là người nhận hoa lẫn khách hàng, chị có quyền góp ý, tiệm không nên mang câu chuyện lên MXH để phân bua.

"Chuyện người ta chụp ảnh đăng facebook là vì người ta muốn đăng được nhận hoa ngày 20/10 thôi bạn, chứ không liên quan việc hoa xấu hay héo, bạn đừng đem vào việc chuyện feedback này làm gì. Mình thấy hoa có dập, có héo thật. Có thể do shipper không cẩn thận, nhưng khách cũng đâu cần quan tâm việc đó" - Một người bày tỏ quan điểm.

"Làm dịch vụ thì khiêm tốn, tiếp thu ý kiến khách hàng, sơ chế kiểm tra lại hoa trước khi bó và giao. Có khách khó tính nhưng cũng cả chục khách khái tính. Đúng cũng nhận. sai cũng nhận vì làm ăn lỗ lãi là việc khó tránh khỏi. Mình thì kị việc lên bài phàn nàn thế này, là người làm ngành dịch vụ, và cũng làm khách hàng của muôn shop khác, mình rất không thích việc này. Thường những shop kêu ca, phàn nàn, chê khách hàng, mình đều thấy phản cảm và không mua shop đó nữa" - Một người thẳng thắn.

"Ý là bạn đang coi thường feedback của người nhận món quà đó vì họ không phải là người đứng ra trả tiền cho sản phẩm của bạn? Tính ra ý kiến của người nhận được món qùa mới quan trọng với nguời bán (là bạn) chứ nhỉ? Feedback giúp người bán cải thiện chất lượng sản phẩm mà? Mình không bàn tới hoa nhưng bạn tập trung vào vấn đề người nhận không được phép feedback sản phẩm của tiệm bạn những 2 lần" - Một người nhận định

Nhiều người khuyên chủ tiệm nên trao đổi với khách kỹ hơn về đặc điểm hoa, và không nên đăng sự việc lên mạng (Ảnh chụp màn hình)

- Nhóm thứ 2: Ủng hộ tiệm hoa, cho rằng cách xử lý của chủ tiệm trong trường hợp này đã đủ khéo léo và đủ "hết mình", chứ công tâm mà nói, tiệm không có nghĩa vụ phải phản hồi vì người trực tiếp đặt hoa không phải là chị khách.

"Shop này nói chuyện đàng hoàng, lịch sự ghê luôn. Ngày lễ đông như vậy mà còn thời gian giải quyết như này là khó lắm và cũng phải rất cố rồi, khen cho shop. Hôm qua mình nhắn mấy tiệm hoa hỏi giá thôi mà họ còn chẳng trả lời luôn mà" - Một người chia sẻ.

"Hoan hỷ thôi, shop giải quyết như này là ổn mà chứ cũng đâu chối quanh co" - Một người động viên.

"Sau khi đọc hết 1 loạt các thông tin và các ảnh shop đăng, mình thấy thương shop hơn... Làm dịch vụ thì cũng khó tránh khỏi những vấn đề thế này, shop cũng đền bù tối đa trong khả năng cho khách là được rồi" - Một người chung quan điểm.

Không ít người đồng cảm, động viên chủ tiệm hoa (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, bài đăng vẫn thu hút sự quan tâm, tranh luận. Chúng tôi đã liên hệ với chủ tiệm hoa và đang chờ phản hồi.