Khách vội bán vàng khi giá giảm kỷ lục, 'cò' lập tức thu mua sạch

Theo ghi nhận trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), đầu giờ sáng nay, ngay từ khi giá vàng trong nước còn chưa kịp điều chỉnh, nhiều người đã vội vã mang vàng đi bán do nhận thấy giá thế giới giảm sâu và còn nguy cơ giảm nữa.

Mang 10 chỉ vàng nhẫn đi bán, anh Nguyễn Văn Dinh (phường Hà Đông) cho biết số vàng này được anh mua gom từ nhiều người trong khoảng 3,4 ngày qua, với giá 16,2 - 16,5 triệu đồng/chỉ để ''lướt sóng" ngắn hạn. Tuy nhiên khi nhận thấy giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh và lo lắng xu hướng này chưa dừng, anh Dinh quyết định bán hết để cắt lỗ, đợi sau này thị trường bớt biến động sẽ mua lại sau.

Anh Nguyễn Văn Dinh mang toàn bộ 10 chỉ vàng đi bán cắt lỗ sau khi giá vàng thế giới và trong nước giảm mạnh.

"Tôi quyết định bán toàn bộ số vàng này do dự đoán giá có thể sẽ còn một đợt giảm sâu nữa. Đáng lẽ bán hết từ hôm qua thì đỡ lỗ hơn nhưng do chần chừ nên hôm nay lại lỗ thêm '', anh Dinh than phiền và cho biết còn đang thêm khoản ''đau đầu" vì đầu tư vào bạc mà giá cũng giảm mạnh. "Không biết nên bán hay ''ôm'' tiếp bây giờ đây. Đúng là lỗ chồng lỗ", anh nói.

Theo quan sát, anh Dinh được rất nhiều ''cò vàng'' tiếp cận, đua nhau đề nghị mua lại hết 10 chỉ vàng của anh với mức giá 15,4 triệu đồng/chỉ. Với mức giá này thì trung bình mỗi một chỉ vàng, anh Dinh đã lỗ khoảng 1 triệu đồng.

"Đúng là thời điểm này đi mua vàng rất nguy hiểm do giá đã quá cao rồi, có tăng cũng không như kỳ vọng, còn nếu đảo chiều thì chấp nhận lỗ hoặc lỗ nặng", anh Dinh rút ra bài học.

Không chỉ anh Dinh, nhiều khách hàng khác cũng mang vàng đi bán ''chốt lời'' trong sáng nay. Ông Hoàng Văn Tuấn (phường Tràng Tiền) cho biết có 5 chỉ vàng mua từ thời điểm năm 2023 với giá 6,7 triệu đồng/chỉ. Do cần tiền và nhận thấy vàng đã tăng quá cao, giờ lại đang có xu hướng giảm nhiệt nên ông Tuấn quyết định mang hết đi bán để ''chốt lời''.

Người dân mang vàng đi bán ''chốt lời'' trong ngày giá giảm mạnh.

Chị Trần Thị Nguyên Phương (phường Thanh Xuân) cũng có 10 chỉ vàng mua từ tháng 5/2025 với tổng giá trị 117,1 triệu đồng. Từ đêm qua, nhận thấy giá vàng thế giới giảm thảm hại, chị quyết định bán hết số vàng đang có để dồn tiền vào các kênh đầu tư khác như chứng khoán, gửi tiết kiệm.

"Vàng đã trải qua giai đoạn tăng quá nóng, mức giá hiện tại có thể còn lên tiếp nhưng đối với tôi, khoản lãi khoảng hơn 30% là quá đủ", chị Nguyên Phương nói và cho biết thêm chị khá hồi hộp vì chỉ sợ giá hôm nay lại giảm sâu tiếp thì khoản lời lại bị giảm đi.

Người dân vẫn xếp hàng trước cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (phố Trần Nhân Tông) trong sáng 22/10.

Hôm nay, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cho phép mỗi khách hàng mua tối đa 1 cây vàng. Khách hàng được làm hợp đồng và nhận vàng sau 20 ngày. Trong khi đó, thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải mở bán cho mỗi khách hàng tối đa 10 cây vàng, lấy vàng sau khoảng 30 ngày. Còn thương hiệu Phú Quý thông báo cửa hàng đã hết các sản phẩm vàng tích trữ .

Trước đó, nhiều chuyên gia cũng lên tiếng cảnh báo về việc người dân có xu hướng ''lướt sóng'' vàng trong thời điểm giá đang ở vùng đỉnh. TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng nói: “Đầu tư vào vàng là kênh kiếm lời nhiều trong thời gian qua, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro rất lớn cho thị trường vàng. Do vậy, việc đầu tư vào vàng trong thời gian ngắn để mua đi bán lại kiếm lời cân hết sức thận trọng.

Nếu mua vàng thì nên mua để đầu tư dài hạn, còn nếu đầu tư ngắn hạn, lướt sóng thì không nên. Nhất là tại thời điểm này, nhà đầu tư không nên vay tiền để đầu tư vàng vì nó vừa tiềm ẩn rủi ro, vừa tạo ra gánh nặng nợ nần rất lớn”.

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu lưu ý, nhà đầu tư có tiền nhàn rỗi cũng không nên tập trung hết vào vàng mà nên phân bổ ra nhiều kênh khác nhau như chứng khoán, bất động sản, tiền gửi ngân hàng.

Ngược lại, với những người có vàng tích trữ, muốn bán đi để chốt lời thì có thể tính toán xem mức lợi nhuận hiện tại đã phù hợp với mục tiêu mình đề ra hay chưa.

“Nếu đầu tư vàng để kiếm lời, cần phải đặt mục tiêu mỗi năm lãi bao nhiêu phần trăm. Như vậy, mình có thể tính toán được mức giá vàng muốn bán ra, khi đã đạt mục tiêu lợi nhuận thì có thể bán chốt lời.

Đặc biệt, người mua không nên có tâm lý "lướt sóng", ăn xổi, muốn mua vàng để có lời nhanh. Tuyệt đối không vay mượn để đầu tư vàng bởi giá vàng có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào", ông Hiếu tư vấn.