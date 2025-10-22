[CLIP] 1 "chị đẹp" tiết lộ chưa từng mua vàng, hội TikToker làm bao lâu mới đủ mua 1 chỉ?

Khoảng thời gian gần đây, khi giá vàng có nhiều biến động, cảm nhận chung của không ít người chính là: Ở đâu cũng thấy người ta bàn chuyện mua vàng tích sản, từ MXH đến chốn văn phòng, thậm chí là cả quán trà đá! Vàng xuất hiện ở mọi nơi, trong mọi cuộc trò chuyện, bàn luận.

Hòa chung không khí "rôm rả" vì giá vàng, trong lần gặp gỡ gần nhất với chúng tôi, nhiều KOCs và hot TikTokers cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm về chuyện đầu tư nói chung và mua vàng tích sản nói riêng.

[CLIP] Các KOCs bàn chuyện mua vàng: Ai có, ai không?

Team "thờ ơ" với giá vàng, chưa từng và cũng không có dự định mua vàng tích sản

Không hẹn mà gặp, Chị đẹp Hà Kino và TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon đều có chung quan điểm với việc mua vàng: Đang có nhiều thứ phải đầu tư sắm sửa, nên hiện tại và trong tương lai gần không nghĩ tới việc mua vàng tích sản.

Chị đẹp Hà Kino cho biết: "Thực ra mình chưa bao giờ mua vàng để tích sản, chỉ có mua tặng người khác thôi... 1 cây vàng bây giờ là tầm 150 triệu, là cũng làm được rất nhiều việc, có thể là đi học rất nhiều thứ. Bản thân mình vừa may mắn mua được 1 ngôi nhà, nên nếu có tiền dù chỉ 1 xíu thôi, mình cũng dồn vào để sắm sửa cho căn nhà của mình" .

Cũng là người không quan tâm lắm tới giá vàng hay việc mua vàng, lý do TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon đưa ra đơn giản chỉ là: Muốn đầu tư vào bản thân.

"Mình là tuýp người thích tạo ra giá trị nên mình sẽ cố gắng dùng tiền của mình để thực hiện những hoạt động mà mình nghĩ là nó có ý nghĩa... Đến giờ thì mình chưa từng mua chỉ vàng nào, cũng không mua vàng làm quà cưới bạn bè hay người thân, chỉ có là sinh nhật thì có người tặng mình vàng thôi" - TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon chia sẻ.

Chị đẹp Hà Kino, TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon

Team muốn tích sản: Làm TikToker 1 năm thì mua được chỉ vàng đầu tiên!

Ngược lại với team "thờ ơ" với giá vàng, TikToker Mèo Sao Hỏa, cặp đôi Hương Thù - Hà Trung và "vợ chồng" cô Dung - chú Hùng đều chung quan điểm: Nếu có tiền sẽ mua vàng.

"Năm 2018 là khoảng 1 năm sau khi làm content creator thì mình mua được chỉ vàng đầu tiên. Không nhớ chính xác giá nữa nhưng lúc đó khoảng 4 triệu/chỉ vàng... Còn hiện tại thì chưa kịp mua vàng đã lên giá rồi, nên mình đang chỉ tập trung đầu tư cho bản thân thôi chứ cũng chưa đầu tư gì khác" - Mèo Sao Hỏa tiết lộ.

Mèo Sao Hỏa

Cặp đôi Hương Thù - Hà Trung cũng có chia sẻ tương tự, dù hiện tại chưa mua được chỉ vàng nào nhưng trong tương lai, nhắc đến chuyện mua vàng tích sản, cả hai vẫn cùng "gật đầu" khẳng định: Sẽ cố mua, không chỉ là mua cho bản thân mà còn mua làm quà cưới cho người thân, bạn thân của mình.

Cặp đôi Hà Trung - Hương Thù

Cuối cùng là "vợ chồng" cô Dung - chú Hùng. Cô Dung hào hứng khoe mới mua trang sức vàng, từ vòng tay đến vòng cổ. Chú Hùng cũng đồng tình và không quên nhắc: "Cái việc mua vàng hàng tháng, chú nghĩ rất là nên vì đó là tích lũy lâu dài. Chú luôn nhắc các con rồi, làm được 10 là phải cất đi 3. Không phải chỉ mỗi vàng đâu, mọi thứ mình đều phải tích lũy thì mới có được tương lai" .