Giá vàng giảm sốc 5 triệu, nhiều người lỗ gần 10 triệu đồng/lượng sau 1 ngày

Lúc 8h45, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở mức 146,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 4 triệu đồng/lượng (bán ra) so với đầu giờ sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được niêm yết phổ biến ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng, giảm 4,8 - 4,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Với diễn biến này thì những người mua vàng miếng trên đỉnh cao nhất lịch sử vào sáng qua ở mức 154,6 triệu đồng/lượng đến sáng nay nếu bán ra đã lỗ 8,1 triệu đồng/lượng. Còn nếu mua vàng nhẫn ở mức 154,5 triệu đồng/lượng thì lỗ tới 9,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước bắt đầu giảm mạnh từ cuối chiều qua do chịu tác động của giá vàng thế giới. Đầu giờ sáng 21/10, giá vàng thế giới đã vọt lên ngưỡng 4.364 USD/ounce, tăng mạnh 96 USD/ounce so với phiên liền trước. Tuy nhiên, lúc 18h, giá vàng quốc tế giao ngay ở mức 4.264 USD/ounce, giảm rất mạnh 100 USD/ounce.

Đỉnh điểm là đến tối 21/10 (giờ Việt Nam), giá vàng có lúc giảm tới hơn 250 USD/ounce. Tuy nhiên lúc này giá vàng trong nước chưa kịp điều chỉnh và được dự báo sẽ lao dốc trong phiên sáng nay 22/10.

Hiện giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đang được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 4.092 USD/ounce, giảm 33 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay và giảm tới 272 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới bất ngờ giảm mạnh kỷ lục do động thái chốt lời của giới đầu tư cùng những biến động kinh tế - chính trị toàn cầu khiến thị trường kim loại quý đảo chiều mạnh.

Giới phân tích cho rằng đà tăng “quá nóng” của kim loại quý buộc nhà đầu tư phải tạm dừng để hiện thực hóa lợi nhuận. Ông Nitesh Shah, chiến lược gia hàng hóa tại WisdomTree, nhận định: “ Giá vàng đang vận động rất mạnh. Mỗi khi đạt đỉnh mới, thị trường thường xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật ”.

Giá vàng hôm nay bốc hơi 5 triệu đồng/lượng. (Ảnh minh họa)

Một yếu tố khác khiến giá vàng giảm là diễn biến tích cực tại Trung Đông. Thỏa thuận hòa bình giai đoạn đầu giữa Israel và Hamas đã đạt được dưới sự bảo trợ của Mỹ. Động thái này được coi là bước tiến lớn trong ngoại giao, mở ra cơ hội chấm dứt xung đột kéo dài suốt hai năm qua.

Giới phân tích dự báo giá vàng có thể tiếp tục dao động quanh vùng 4.200 USD/ounce trước khi tìm được hướng đi mới. Các nhà đầu tư hiện tập trung theo dõi tiến triển của cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung và dữ liệu lạm phát sắp công bố.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 60%, được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố: căng thẳng địa chính trị leo thang, kinh tế toàn cầu nhiều bất định, hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương, cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất.

Ở trong nước, các chuyên gia cũng đã nhiều lần cảnh báo người dân mua đuổi giá vàng với mục đích lướt sóng.

Chuyên gia Trần Duy Phương khuyến cáo, vàng không phải hết cơ hội tăng trong năm nay nhưng việc mua hoặc đầu tư khi giá trên đỉnh là hết sức nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, đầu tư vàng phải lựa chọn, cân nhắc thời điểm mua bán để có tỷ suất sinh lời cao nhất.

Ví dụ hiện nay giá thế giới và trong nước đang ở mức rất cao. Lúc này bỏ tiền mua vàng trong tương lai có thể vẫn có lãi nhưng tỷ suất sinh lời sẽ không cao và thời gian chờ đợi mức lời tốt khá lâu. Chưa kể giá có thể đảo chiều bất cứ lúc nào vì đã liên tiếp lập kỷ lục thời gian qua, lúc này người đã trót "đu đỉnh" vàng sẽ thua thiệt.

Đồng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP.HCM, tư vấn nhà đầu tư không nên mua nhiều vàng ở thời điểm hiện tại vì giá thế giới đang rất cao, áp lực chốt lời lớn. Những ai đã có vàng mà muốn giữ dài hạn thì vẫn nên giữ.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến số khó đoán, vàng vẫn là tài sản tốt để đầu tư, nhưng tỷ trọng chỉ nên giữ ở mức thấp (10 đến 20% danh mục đầu tư) để bảo toàn tài sản cho nhà đầu tư.

" Bối cảnh hiện tại là đặc biệt rủi ro với những người dùng “đòn bẩy” tài chính để đầu tư vàng ", ông nhấn mạnh.