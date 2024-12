Ngành hàng không sắp 'bỏ túi' số tiền lớn chưa từng có trong lịch sử

IATA dự báo rằng, lợi nhuận trung bình của các hãng hàng không trên mỗi hành khách sẽ tăng lên khoảng 7 USD vào năm 2025. Riêng năm nay, lợi nhuận trên mỗi hành khách dự kiến là 6,40 USD.

CNN đánh giá, những con số vừa nêu thể hiện sự hồi phục đáng kinh ngạc của ngành công nghiệp hàng không - đã ghi nhận ba năm thua lỗ liên tiếp từ năm 2020 đến năm 2022, lên tới gần 187 tỷ USD vì đại dịch COVID-19.

“Nhu cầu di chuyển liên tục tăng mạnh sau khi các hạn chế đi lại thời COVID-19 được dỡ bỏ, đã nhanh chóng giúp ngành hàng không khôi phục lợi nhuận và cho phép một số hãng bay tính giá vé cao hơn”, CNN viết.

Theo IATA , các hãng hàng không Trung Đông được dự báo sẽ dẫn đầu vào năm tới, với lợi nhuận trên mỗi hành khách là 24 USD. Tiếp theo là các hãng hàng không của Mỹ với 12 USD/khách và các hãng hàng không châu Âu với 9 USD/ khách.

Ở hướng ngược lại, IATA dự kiến các hãng hàng không ở châu Phi, châu Mỹ Latinh và khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ có lợi nhuận thấp hơn mức trung bình của ngành.

Trước đó, ông Willie Walsh - Tổng Giám đốc IATA - mô tả các con số về doanh thu "khổng lồ" của ngành hàng không là điều rất tuyệt vời. Tuy nhiên, ông Willie Walsh nói thêm rằng lợi nhuận ròng trên toàn ngành vẫn sẽ "mỏng như tờ giấy", ở mức 36,6 tỷ USD và không được cải thiện. Nguyên nhân là do sự chậm trễ trong việc giao máy bay của các "ông lớn" như Airbus và Boeing.

“Các vấn đề về chuỗi cung ứng chưa hồi kết đang có tác động rất lớn đến cơ sở chi phí của IATA ”, Walsh nói và bình luận thêm rằng tình trạng thiếu hụt máy bay kéo dài có nghĩa là những máy bay cũ, kém tiết kiệm nhiên liệu phải bay trong thời gian dài hơn, làm tăng chi phí vận hành và bảo dưỡng cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường .

Walsh cho biết xung đột toàn cầu cũng khiến chi phí tăng cao do các không phận lớn bị đóng cửa đối với các chuyến bay thương mại . Việc đóng cửa buộc các hãng hàng không phải thực hiện các tuyến bay dài hơn và cũng có thể gây ra sự chậm trễ, vì không phận dành cho số lượng chuyến bay ngày càng tăng ít hơn.

Ngoài ra, sự thay đổi sắp tới của chính phủ Mỹ có thể cản trở nỗ lực của ngành hàng không, nhằm đạt được mức phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2050.

Theo Our World in Data, hàng không chiếm 2,5% lượng khí thải carbon trên toàn thế giới. Trong khi đó, các nhà khoa học cho biết, lượng khí thải nhà kính trên toàn thế giới phải giảm xuống mức 0 vào năm 2050 trên cơ sở ròng - tính đến tất cả các ô nhiễm được tạo ra và loại bỏ khỏi khí quyển - để giữ cho mức nóng lên toàn cầu không quá 1,5 độ C.