Ngắm ảnh đời thường 2 nữ tiếp viên vào vai cameo trong Tử Chiến Trên Không "đã con mắt" quá!

Vừa công chiếu trên toàn quốc, Tử Chiến Trên Không nhanh chóng trở thành đề tài được quan tâm, nhận về nhiều lời khen ngợi. Trong ngày công chiếu đầu tiên, dự án điện ảnh này đã vượt Mưa Đỏ, dẫn đầu phòng vé, doanh thu rơi vào khoảng 15 tỷ đồng, (tính đến 19h ngày 19/9, theo Box Office Vietnam).

Danh tính các diễn viên cũng nhanh chóng được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong đó, có màn xuất hiện chớp nhoáng, chỉ kéo dài vài phút của hai cô tiếp viên hàng không ở đầu phim. Là những gương mặt mới, lại thu hút với visual cực điện ảnh, danh tính hai cô gái này nhanh chóng được nhiều người tìm kiếm, truy tìm info.

Hai nữ tiếp viên hàng không chỉ xuất hiện vài phút đầu trong phim.

"2 cái cô cameo đầu phim visual cũng đỉnh nha, kiểu nhan sắc rất đúng tiếp viên hàng không. cảm giác kiểu vậy", "2 cô đó mặt cũng sáng bừng, tưởng trong cast chính luôn chứ", "Tiếp viên hàng không trong phim xinh đỉnh, mà kiểu xinh ngày xưa í nhìn mặt thích ghê",... là những bình luận của cư dân mạng.

Đó là Thúy (do Chi Phạm thủ vai) Chi (do Kiều Diễm thủ vai), cả hai làm tiếp viên trên chiếc DC3 trong phim.

Chi Phạm hiện là người mẫu, diễn viên tự do. Cô nàng là gương mặt quen thuộc, chuyên đóng quảng cáo và MV ca nhạc, hoặc chụp hình cho các brand thời trang.

Cô nàng là gương mặt quen thuộc của các brand thời trang, trang sức,...

Cận cảnh vibe thu hút cỡ này.

Cô nàng sinh năm 2001, cao 1m65, quê Thái Nguyên. Từ năm 2023, Chi Phạm chuyển vào TP.HCM hoạt động nghệ thuật. Cô nàng khá kín tiếng trên mạng xã hội, hầu như chỉ chia sẻ về các dự án, hình ảnh làm việc và một vài khoảnh khắc đời thường.

Nhan sắc thì xinh miễn bàn. Cô nàng cũng biến hóa được đa dạng phong cách, từ ngọt ngào, các tính tới sexy, quyến rũ đều có đủ,...

Một số hình ảnh đời thường của Chi Phạm.

Nhân vật nữ tiếp viên hàng không thứ 2 cũng gây chú ý không kém do nữ diễn viên trẻ Kiều Diễm thủ vai. Cô nàng sinh năm 2002, quê ở Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Nhan sắc xinh xỉu, má lúm cực duyên dáng.

Cô nàng theo đuổi phong cách cá tính, gợi cảm.

Kiều Diễm hiện đang theo học ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình của trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh Hồ Chí Minh. Ngoài công việc diễn viên, Kiều Diễm còn làm mẫu tự do, đồng thời cũng là gương mặt quen thuộc trong nhiều TVC quảng cáo.

Cô nàng cũng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, đặc biệt má lúm tự nhiên, cực duyên dáng; gu thời trang và phong cách có phần cá tính, gợi cảm hơn.

Một vài hình ảnh đời thường của Kiều Diễm.

(Ảnh: FBNV)