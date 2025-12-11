Nga sản xuất loạt vaccine điều trị ung thư mới

(Ảnh: TASS)

Phát biểu tại hội nghị khoa học tổ chức tại Viện Lập trình hệ thống Ivannikov thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, ông Gintsburg nhấn mạnh rằng cơ sở sản xuất vaccine mRNA tại Trung tâm Gamaleya đã hoàn thiện và đi vào vận hành. "Nhà máy đã được xây dựng, trang bị đầy đủ và hiện đã sản xuất ba lô kiểm định. Quan trọng hơn cả, Viện Nghiên cứu Ung thư Hertsen, do Viện sĩ Andrey Kaprin đứng đầu, đã nhận được toàn bộ hồ sơ cấp phép để triển khai công nghệ này - từ khâu chẩn đoán, sản xuất mRNA đến sử dụng trong điều trị cho bệnh nhân", ông nói.

Trước đó, Bộ Y tế Nga đã cấp phép cho hai chế phẩm điều trị ung thư mới, gồm một vaccine mRNA và một vaccine peptide. Trong đó, vaccine Neooncovac dành cho bệnh nhân u hắc tố (melanoma) được phát triển bởi Trung tâm Gamaleya phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Blokhin, và được sản xuất tại Trung tâm Nghiên cứu Y học Bức xạ Quốc gia thuộc Bộ Y tế Nga. Vaccine được thiết kế cho bệnh nhân trưởng thành mắc melanoma không thể phẫu thuật hoặc đã di căn.

Thuốc Pembroria có hoạt chất chính là pembrolizumab (Ảnh: incentra)

Việc ra đời các lô sản xuất thử đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Nga nhằm phát triển các liệu pháp điều trị ung thư hiện đại dựa trên công nghệ mRNA - nền tảng sinh học phân tử được đánh giá có tiềm năng tạo ra các phương pháp điều trị cá thể hóa, hướng đích theo đặc điểm di truyền của khối u.

Trước đó, Nga đã đạt bước tiến quan trọng trong lĩnh vực điều trị ung thư khi cho ra đời Pembroria, thuốc sinh học tương tự đầu tiên của hoạt chất pembrolizumab. Pembrolizumab vốn là thành phần chính trong Keytruda, một trong những thuốc trị ung thư nổi tiếng nhất thế giới của hãng MSD (Mỹ). Thuốc Pembroria được cấp phép lưu hành lần đầu tại Nga vào tháng 12/2022 theo cơ chế đăng ký nhanh, trong bối cảnh nhu cầu điều trị ung thư ngày càng tăng và nguy cơ gián đoạn nguồn cung do lệnh trừng phạt phương Tây.

(Theo TASS)