Trẻ sơ sinh tử vong do một hành động sai lầm của bố mẹ

Theo thông tin từ cảnh sát và người nhà hôm 10/12, một trẻ sơ sinh đã tử vong do bị bố mẹ đè trúng khi đang ngủ ở Gajraula, Ấn Độ.

Đứa trẻ sơ sinh, Sufian, sinh ngày 10/11 và là con duy nhất của Saddam Abbasi (25 tuổi) và vợ anh, Asma. Vụ việc xảy ra vào tối 6/12 khi cặp vợ chồng đặt cậu bé nằm giữa bố mẹ trước khi đi ngủ.

Theo lời kể của người thân, cả bố và mẹ đã vô tình đổi tư thế nằm trong đêm, khiến đứa bé 26 ngày tuổi bị kẹt giữa 2 người.

Sáng ngày 7/12, Asma thức dậy cho con bú và phát hiện con không phản ứng. Saddam vội vàng đưa con đến Trung tâm Y tế Cộng đồng Gajraula, nơi các bác sĩ tuyên bố con trai cô đã tử vong.

Các bác sĩ tại trung tâm y tế cho biết trẻ sơ sinh tử vong do ngạt thở. (Hình ảnh minh họa)

Người thân cho biết em bé yếu ớt từ khi sinh ra và bị khó thở, sau đó còn bị vàng da. Các bác sĩ tại trung tâm y tế cho biết trẻ sơ sinh tử vong do ngạt thở.

Bác sĩ chuyên khoa nhi Amit Verma khuyên rằng trẻ sơ sinh nên được ngủ riêng, vì việc ngủ chung giường với người lớn làm tăng đáng kể nguy cơ ngạt thở do tai nạn.

Cha mẹ đứa trẻ đã xảy ra tranh cãi ngắn tại bệnh viện trong tình trạng sốc, nhưng sau đó đã được người thân an ủi. Các quan chức cho biết chưa có đơn tố cáo nào được nộp cho cảnh sát về vụ việc này.