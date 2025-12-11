Hai loại rau sạch hiếm khi “ngậm” hóa chất, loại đầu tiên nhà nào cũng có

Rau đay tốt cho sức khỏe

Rau đay có ở nhiều nơi trên thế giới nhưng ở Việt Nam có hai loại rau đay phổ biến là rau đay đỏ (rau đay tía) và rau đay xanh (cũng có nơi gọi là rau đay trắng). Rau đay đỏ được trồng rất lâu trước kia ở Việt Nam với đặc điểm thân cây màu đỏ tía. Còn rau trắng mới được trồng ở Việt Nam.

Đây là loại rau dân giã bán nhiều ở các chợ. Rau đay đỏ được đặt với tên khoa học là rau đay quả tròn (Corchorus capsularis L.) và rau đay quả dài (Corchorus olitorius L.) là rau đay trắng. Một số người thường chọn mua rau đay đỏ non mềm, lá, cọng nhỏ vì cho rằng rau đay đỏ không có vị hơi đắng như loại rau đay trắng.

Rau đay vừa giàu dinh dưỡng lại rẻ. Ảnh minh họa.

Mỗi khi nhắc đến rau đay, đặc trưng đầu tiên là loại rau rất nhớt, khi rửa nếu vò mạnh tay hoặc thái nhỏ thì độ nhớt càng nhiều. Nhưng thực tế nhiều người mê mẩn bát canh rau đay nấu cua, cáy hoặc tép khô càng nhớt càng đưa cơm.

Mặc dù là loại rau phổ biến nhưng không phải ai cũng biết về lợi ích dinh dưỡng của loại rau có độ nhớt đặc biệt này. Lá đay rất giàu Vitamin E, A và C. Ba chất dinh dưỡng này là các chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do. Các chất chống oxy hóa trong loại lá này cũng có thể giúp cải thiện thị lực và khả năng sinh sản, cùng với nhiều tác dụng khác. Đặc biệt,Vitamin C có nhiều trong lá đay rất cần thiết trong việc giúp hệ thống miễn dịch chống lại cảm lạnh và virus...

Rau tía tô

Nhắc đến rau tía tô ai cũng biết. Đây là loại rau gia vị, vị thuốc Đông y tốt cho sức khỏe. Nhiều người thường nấu nước lá tía tô để uống. Đây là loại thực vật tính chất ấm, tía tô thường được trồng ở các vùng đất nhiều ánh sáng, độ ẩm tốt. Lá cây mang màu sắc tím, xanh, cũng có loại lá cây màu đỏ.

Những chiếc lá được mọc đối xứng nhau, ở mép hình răng cưa. Cây tía tô có hoa màu tím hoặc trắng mọc thành từng chùm ở ngọn. Loại thực vật này có quả màu nâu nhạt, hình cầu, kích thước nhỏ.

Rau tía tô không chỉ là rau gia vị mà có thể chế biến được nhiều món ngon. Ảnh minh họa.

Tía tô là cây thảo sống quanh năm, có rễ củ trắng, vị nồng cay, mọc hoang hoặc trồng nhiều nơi trong cả nước và châu Á. Cây ưa sáng và ẩm, thích hợp với đất thịt, đất phù sa. Tía tô ra hoa kết nhiều quả, sau khi quả già, cây tàn lụi, hạt giống phát tán ra xung quanh, đến mùa mưa ẩm năm sau mới nảy mầm. Cây được trồng bằng hạt.

Trong y học cổ truyền, tía tô là vị thuốc được xếp vào loại kích thích ra mồ hôi, nước sắc và cồn chiết xuất lá tía tô đều có tác dụng giãn mạch ngoài da, hạ sốt, trừ cảm mạo.

Điều đáng nói theo y học cổ truyền, tía tô vị cay, tính ấm, lợi vào kinh tỳ, phế. Nó có tác dụng phát tán phong hàn, hóa đờm, giải uất, giải độc, an thai, chữa hen suyễn, tê thấp, trị ho, thúc đẩy tiêu hóa, giảm đau. Ngoài ra, ăn lá tía tô thường xuyên có thể giảm cân hiệu quả, làm đẹp da...

Cách rửa trái cây và rau củ loại bỏ thuốc trừ sâu tối đa

- Rửa với nước lạnh: Rửa trực tiếp trái cây và rau củ dưới vòi nước lạnh chảy, sau đó dùng tay hoặc bàn chải mềm cọ nhẹ bề mặt. Phương pháp này giúp loại bỏ bụi bẩn và một phần thuốc trừ sâu trên bề mặt.

- Nên ngâm rau với nước muối: Pha 1-2 muỗng canh muối vào 1 lít nước, ngâm trái cây và rau củ trong vòng 10-15 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Muối có thể giúp loại bỏ nhiều loại thuốc trừ sâu và các vi khuẩn trên bề mặt.

- Ngâm nước giấm: Pha hỗn hợp 1 phần giấm trắng với 3 phần nước, ngâm trái cây và rau củ trong 10-15 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Giấm có tính axit, giúp loại bỏ hiệu quả thuốc trừ sâu và vi khuẩn.

- Rửa bằng nước ấm: Rửa trái cây và rau củ bằng nước ấm khoảng 40-50°C, sau đó rửa lại bằng nước lạnh. Nước ấm có thể giúp hòa tan một số loại thuốc trừ

- Biết cách sử dụng baking soda: Pha 1-2 muỗng canh baking soda vào 1 lít nước, ngâm trái cây và rau củ trong 10-15 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch.

Baking soda giúp làm sạch bề mặt, loại bỏ hầu hết các loại thuốc trừ sâu và hóa chất, tuy nhiên không nên sử dụng nước quá nóng để tránh làm hỏng thực phẩm.