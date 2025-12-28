Nếu trong điện thoại của bạn có 3 thứ này, xin chúc mừng: Bạn là người có EQ cao!

EQ (trí tuệ cảm xúc) thường được nhắc đến qua cách một người giao tiếp, kiểm soát cảm xúc hay ứng xử trong các mối quan hệ. Tuy nhiên, trong đời sống hiện đại, EQ cũng bộc lộ khá rõ qua những thói quen rất nhỏ, trong đó có cách mỗi người sử dụng và lưu giữ thông tin trên điện thoại.

Không phải số lượng ứng dụng hay nội dung giải trí, mà chính những gì được giữ lại và cách chúng được sử dụng mới phản ánh mức độ tự nhận thức và khả năng điều chỉnh cảm xúc.

Dưới đây là 3 thứ thường có trong điện thoại của người EQ cao:

1. Những tin nhắn quan trọng

Trong điện thoại của người EQ cao, thường có những đoạn tin nhắn được ghim lại, lưu trữ hoặc đọc đi đọc lại nhiều lần. Đó có thể là: Một tin nhắn chân thành từ người thân; Một lời xin lỗi đủ để họ học cách tha thứ; Một cuộc trò chuyện giúp họ hiểu rõ giới hạn cảm xúc của mình hoặc người khác;...

Người EQ cao không đọc tin nhắn một cách hời hợt. Họ chú ý đến giọng điệu, ngữ cảnh, cả những điều không được nói ra.

Việc giữ lại những tin nhắn này giúp họ: Ghi nhớ cảm xúc của người đối diện; Tránh phản ứng vội vàng khi mâu thuẫn xảy ra; Học cách giao tiếp tinh tế hơn theo thời gian.

Người có EQ cao thường giữ lại một số tin nhắn mang ý nghĩa cảm xúc. Không phải để hoài niệm, mà để nhắc mình đã từng cảm nhận và trưởng thành như thế nào trong các mối quan hệ.

Ảnh minh hoạ.

2. Ghi chú cá nhân - nơi họ đối thoại với chính mình

Nếu mở điện thoại của người có EQ cao, rất có thể bạn sẽ thấy: Ghi chú cảm xúc sau một ngày dài; Danh sách điều cần cải thiện trong giao tiếp, công việc, mối quan hệ;...

Thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác, người EQ cao có xu hướng quay vào bên trong để tự soi chiếu cảm xúc của mình. Việc ghi chú giúp họ: Nhận diện cảm xúc tiêu cực trước khi nó bùng phát; Hiểu rõ nguyên nhân khiến bản thân buồn, giận hay lo lắng; Điều chỉnh hành vi một cách có ý thức.

Người có EQ cao thường dùng ghi chú như một công cụ tự nhận thức. Họ ghi lại cách mình phản ứng, lý do cảm xúc thay đổi và điều cần điều chỉnh, thay vì chỉ than thở hay đổ lỗi cho hoàn cảnh.

Ảnh minh hoạ.

3. Người EQ cao xem, lưu những nội dung nuôi dưỡng cảm xúc tích cực

Khác với việc “lướt vô thức”, người có EQ cao thường chọn lọc khá kỹ những gì họ lưu trong điện thoại, chẳng hạn: Podcast về phát triển bản thân, tâm lý học; Bài viết khiến họ bình tĩnh hơn, hiểu người khác hơn; Ảnh, video gợi nhắc những giá trị tích cực trong cuộc sống;...

Họ hiểu rằng cảm xúc cũng giống như cơ thể, tiêu thụ nội dung gì, tâm trí sẽ dần trở thành như thế.

Vì vậy, thay vì để bản thân bị cuốn vào so sánh, tiêu cực hay áp lực vô hình, họ chủ động: Giảm bớt nội dung gây căng thẳng; Tìm đến những thứ giúp mình cân bằng cảm xúc; Nuôi dưỡng sự đồng cảm và cái nhìn đa chiều.

EQ cao thể hiện ở khả năng tự tạo “môi trường cảm xúc an toàn” cho chính mình.

Ảnh minh hoạ.

Kết luận

3 yếu tố trên không phải tiêu chí duy nhất để đánh giá EQ, nhưng phần nào phản ánh cách một người nhận diện, xử lý và điều chỉnh cảm xúc trong đời sống hằng ngày. Cách bạn lưu giữ tin nhắn, ghi chép suy nghĩ hay chọn lọc nội dung trên điện thoại thường cho thấy mức độ tự nhận thức và khả năng kiểm soát cảm xúc của bạn.

EQ không phải năng lực bẩm sinh mà là kỹ năng có thể rèn luyện. Những thay đổi nhỏ trong thói quen tiếp nhận và sử dụng thông tin mỗi ngày cũng có thể giúp một người giao tiếp hiệu quả hơn, giữ cân bằng cảm xúc tốt hơn và xây dựng các mối quan hệ bền vững hơn theo thời gian.