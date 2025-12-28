Bố mẹ nào cũng muốn con ngoan, nhưng có những lúc con càng "không ngoan" lại càng tốt

Không có bố mẹ nào sinh con ra mà không mong con ngoan.

Ngoan trong mắt người lớn thường là: biết nghe lời, không cãi, không làm trái ý, không gây rắc rối, không khác số đông. Một đứa trẻ “ngoan” khiến người lớn nhẹ đầu, dễ dạy, dễ kiểm soát.

Nhưng lớn lên rồi, nhiều người mới giật mình nhận ra: có những phẩm chất quan trọng của một con người trưởng thành lại được nuôi dưỡng từ những đứa trẻ… không quá ngoan.

1. Không chấp nhận câu trả lời qua loa của người lớn

Một đứa trẻ hay hỏi “vì sao” đôi khi bị đánh giá là cứng đầu, hay cãi. Nhưng chính những câu hỏi đó là dấu hiệu của tư duy phản biện. Trẻ không chấp nhận mọi thứ chỉ vì “người lớn nói thế”, mà muốn hiểu bản chất vấn đề. Sau này, những đứa trẻ ấy thường không dễ bị dẫn dắt, không dễ tin mù quáng và có khả năng tự bảo vệ mình trước thông tin sai lệch.

2. Không dễ dàng thuận theo ý của người lớn, dám từ chối

Có những đứa trẻ bị chê là bướng bỉnh vì không chịu làm theo khi cảm thấy không thoải mái. Nhưng việc dám nói “không” với điều mình không muốn chính là nền tảng của ranh giới cá nhân. Trẻ biết từ chối sẽ ít bị bắt nạt, ít bị lôi kéo vào những hành vi nguy hiểm khi lớn lên, và có khả năng bảo vệ bản thân tốt hơn trong các mối quan hệ.

3. Thể hiện cá tính, không thích giống số đông

Đứa trẻ không thích mặc giống bạn, không mê những trò mà cả lớp đang chơi, không đi theo “trend” dễ bị coi là lập dị. Nhưng sự khác biệt đó lại là mầm mống của cá tính và sáng tạo. Những con người tạo ra giá trị mới cho xã hội hiếm khi là những người luôn hòa tan vào đám đông.

4. Hay mắc sai lầm nhưng lại thích tự làm mọi việc

Trẻ hiếu động, hay thử nghiệm, đôi khi làm hỏng đồ, làm sai quy tắc thường bị gắn mác nghịch ngợm. Nhưng chính những lần thử – sai đó giúp trẻ học cách giải quyết vấn đề, rút kinh nghiệm và không sợ thất bại. Một đứa trẻ sợ sai, sợ bị mắng, sợ làm trái ý người lớn rất dễ trở thành người lớn thiếu tự tin và ngại thay đổi.

5. Không nhẫn nhịn để làm hài lòng người khác

Có những đứa trẻ bị đánh giá là “khó dạy” vì hay khóc, hay giận, hay phản ứng mạnh. Nhưng việc thể hiện cảm xúc không phải là hư. Trẻ được phép bộc lộ cảm xúc sẽ học cách gọi tên và điều tiết cảm xúc tốt hơn khi trưởng thành, thay vì kìm nén rồi bùng nổ theo cách tiêu cực.

Tất nhiên, “không ngoan” không có nghĩa là vô lễ, vô kỷ luật hay làm tổn hại người khác. Điều quan trọng không phải là dạy con ngoan tuyệt đối, mà là dạy con hiểu đúng – làm đúng – chịu trách nhiệm.

Có lẽ, điều bố mẹ nên mong mỏi không phải là một đứa trẻ luôn ngoan ngoãn làm theo, mà là một đứa trẻ biết suy nghĩ, biết lựa chọn, biết phản biện và biết sống tử tế theo cách của riêng mình.

Bởi trong một thế giới đầy biến động, tương lai sẽ cần những con người có chính kiến hơn là những người chỉ biết vâng lời. Và đôi khi, sự “không ngoan” hôm nay lại chính là nền tảng cho bản lĩnh ngày mai.