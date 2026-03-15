Nếu sau tuổi 50 mà bạn không thể thực hiện 5 động tác đơn giản này, tuổi thọ của bạn sẽ giảm đáng kể!

Ông Lý năm nay 57 tuổi, kết quả khám sức khỏe đều bình thường, nhưng ông luôn cảm thấy cơ thể thiếu sức sống. Tháng trước khi bế cháu, mới đi được hơn chục bước thì cánh tay đã run lên; buổi sáng cúi xuống buộc dây giày, suýt nữa thì ngã chúi đầu.

Ông không muốn thừa nhận mình đã già, lại ngại vào bệnh viện khám xét phiền phức nên nghĩ thôi tự tập luyện ở nhà. Nhưng khi chống đẩy, ông chỉ cố gắng được 3 cái rồi nằm bẹp xuống, chưa bằng một phần mười so với lúc còn trẻ. Ông bắt đầu tự hỏi: Chẳng lẽ cơ thể mình đã yếu đến mức này?

Vậy sau tuổi 50, một cơ thể như thế nào mới được coi là đạt chuẩn?

Thực ra, từ lâu các nhà nghiên cứu quốc tế đã tổng kết một bộ phương pháp tự kiểm tra tại nhà. Không cần máy móc, không cần xét nghiệm máu, chỉ cần thực hiện 5 động tác đơn giản, người trên 50 tuổi có thể tự đánh giá tương đối về sức mạnh cơ bắp, khả năng giữ thăng bằng, chức năng tim phổi và các chỉ số liên quan đến tuổi thọ, thậm chí còn dự đoán được nguy cơ gãy xương.

Hãy thử làm ngay, sau khi hoàn thành bạn sẽ biết mình thực sự đã già hay chỉ là "già giả".

Bài kiểm tra 1: Chống đẩy - "tấm gương soi" của cơ bắp

Nam giới thực hiện liên 5 lần chống đẩy tiêu chuẩn, nữ giới 4 lần được xem là mức tối thiểu để tránh tình trạng mất cơ. Bạn làm được bao nhiêu?

Cần biết rằng sau tuổi trung niên, khối lượng cơ bắp giảm khoảng 1-2% mỗi năm. Khi cơ ít đi, cơ thể sẽ yếu hơn, quá trình trao đổi chất chậm lại và xương cũng mất đi "lớp bảo vệ".

Nếu bạn hoàn thành được số lần tối thiểu này, nghĩa là sức mạnh phần thân trên và cơ lõi vẫn đạt mức đạt chuẩn. Nếu có thể làm liên tiếp hơn chục lần, điều đó cho thấy "tuổi sinh học" của bạn có thể trẻ hơn tuổi thật khoảng 10 năm.

Bài kiểm tra 2: Đứng một chân nhắm mắt - "thước đo" nguy cơ té ngã

Nhắm mắt lại và đứng bằng một chân.

Nam giới: 7 giây là đạt

Nữ giới: 8 giây là đạt

Đừng xem nhẹ vài giây ngắn ngủi này. Khi nhắm mắt, cơ thể mất đi sự hỗ trợ từ thị giác, lúc đó hệ tiền đình trong tai và cơ chân phải phối hợp để giữ thăng bằng.

Nếu vẫn đứng vững, điều đó chứng tỏ hệ thống giữ thăng bằng của bạn vẫn hoạt động tốt.

Người có khả năng thăng bằng kém, chỉ cần một cú ngã cũng có thể dẫn đến chuỗi vấn đề sức khỏe kéo dài. Ngược lại, những người đứng vững 10-20 giây thường đến tuổi 70–80 vẫn có thể leo núi, chạy kịp xe buýt.

Bài kiểm tra 3: Lực bóp tay - "cửa sổ" của sức khỏe toàn thân

Bài kiểm tra này cần một dụng cụ nhỏ là máy đo lực bóp tay.

Ví dụ, một người đàn ông nặng 70 kg cần đạt ít nhất 47,6 kg lực bóp mới được xem là đạt.

Vì sao lực bóp tay lại quan trọng?

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Lancet, khảo sát tại 17 quốc gia, phát hiện rằng: Mỗi khi lực bóp tay giảm 5 kg, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân tăng 16%. Điều này là vì lực nắm tay mạnh không chỉ chứng tỏ cánh tay khỏe, mà còn phản ánh rằng cơ bắp toàn thân vẫn còn hoạt động tốt.

Bài kiểm tra 4: Đứng lên - đi - ngồi xuống: bài kiểm tra tổng hợp tim phổi và chân

Ngồi trên ghế, sau đó:

Đứng dậy

Đi nhanh 3 mét

Quay lại

Ngồi xuống ghế

Toàn bộ quá trình không nên vượt quá 10 giây.

Đây là bài kiểm tra rất phổ biến trong lão khoa, gọi là "Timed Up and Go Test" (bài kiểm tra đứng - đi có tính thời gian).

Trên 12 giây: Khả năng vận động đã suy giảm

Trên 15 giây: Nguy cơ té ngã tăng rõ rệt

Nếu đi quá chậm, không chỉ do chân yếu mà còn có thể liên quan đến tuần hoàn tim phổi kém hoặc phản xạ chậm lại.

Người hoàn thành dưới 10 giây một cách dễ dàng thường leo cầu thang, bắt xe buýt hay xách đồ đi chợ đều khá nhẹ nhàng.

Bài kiểm tra 5: Sải tay so với chiều cao - "thước đo" loãng xương

Đứng thẳng, dang hai tay sang ngang hết cỡ. Nhờ người thân đo khoảng cách từ đầu ngón tay bên này đến đầu ngón tay bên kia, sau đó so sánh với chiều cao của bạn.

Hai số này thường gần bằng nhau.

Nếu sải tay ngắn hơn chiều cao trên 3 cm, cần cảnh giác. Điều này có thể không phải do sự phát triển cơ thể mà là cột sống đã bị nén lại theo thời gian.

Loãng xương không xảy ra trong một ngày. Khi đốt sống dần bị xẹp, chiều cao con người giảm đi nhưng cánh tay không ngắn lại, khiến sải tay "dài hơn" chiều cao.

Chênh lệch càng lớn, nguy cơ gãy xương đốt sống càng cao.

Với 5 bài kiểm tra này, bạn vượt qua dễ dàng, chỉ vừa đạt chuẩn hay hoàn toàn không làm được?

Các nghiên cứu cho thấy:

Người vượt chuẩn ở 4 bài kiểm tra đầu thường có khả năng chống nhiễm trùng và bệnh mạn tính tốt hơn.

Bài kiểm tra thứ 5 đóng vai trò như "đèn cảnh báo" về sức khỏe xương.

Nếu ở tuổi 60, 70 thậm chí 80 mà vẫn có thể hoàn thành tất cả các bài kiểm tra này một cách dễ dàng, thì tuổi thọ kỳ vọng của họ thường vượt mức tuổi thọ trung bình hiện nay của Trung Quốc là 78,4 tuổi, được xem là những người thực sự sống thọ. Tuy nhiên, đạt chuẩn hôm nay không có nghĩa là mãi mãi đạt chuẩn.

Thực chất, 5 bài kiểm tra nhỏ này cũng chính là những bài tập giúp tăng cường sức khỏe. Hãy thử thực hiện thường xuyên, bởi cơ thể hiếm khi phụ lòng những ai chăm sóc nó một cách nghiêm túc.

Theo nguồn Aboluowang