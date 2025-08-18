'Nếu mạnh dạn đầu tư chứng khoán thay vì gửi tiết kiệm, tôi đã đủ tiền mua ô tô'

Những tháng gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến nhịp tăng trưởng ấn tượng. Tính từ đáy thuế quan xác nhận ngày 9/4, VN-Index đã tăng gần 550 điểm, tương đương gần 50%. Trong giai đoạn này, chứng khoán Việt Nam có nhiều phiên bứt phá ngoạn mục, nằm trong top đầu khu vực và thế giới. Thậm chí, nếu tính trong 4 tháng trở lại đây, không có chỉ số chứng khoán nào trên thế giới tăng mạnh hơn VN-Index.

Các cổ phiếu blue-chip, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng như VPB, TCB, HDB, SHB, STB, MBB,... đều ghi nhận mức tăng trưởng từ 30-50%, thậm chí một số cổ phiếu mid-cap còn tăng gấp đôi giá trị chỉ trong vòng 4 tháng.

Trong khi đó, lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng lại ở mức thấp kỷ lục. Trên thị trường, lãi suất kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại phổ biến chỉ dao động từ 5-6%/năm; thậm chí tại nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước, lãi suất huy động cao nhất chỉ còn 4,7 – 4,8%/năm. Với lạm phát duy trì quanh mức 4%, lợi nhuận thực tế từ gửi tiết kiệm gần như không đáng kể, khiến nhiều người cảm thấy "hụt hẫng" khi so sánh với tiềm năng sinh lời từ chứng khoán.

Trước những diễn biến trên, không ít người, đặc biệt là các nhân viên văn phòng, cảm thấy tiếc nuối khi nhìn lại quyết định gửi tiết kiệm thay vì đầu tư chứng khoán.

Anh Nguyễn Văn Hùng (32 tuổi, nhân viên ngân hàng tại Hà Nội) chia sẻ: "Hồi đầu năm, tôi có 500 triệu đồng tích lũy và quyết định gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 5,5%/năm. Tính ra, mỗi năm tôi chỉ nhận được khoảng 25 triệu đồng tiền lãi, chưa kể lạm phát ăn mòn. Gần đây, thấy bạn bè đầu tư chứng khoán, có người lãi 50-70% chỉ trong vòng nửa năm, tôi thực sự tiếc. Nếu lúc đó tôi mạnh dạn đầu tư vào cổ phiếu VPB, SHB hay TCB, giờ số tiền có thể đã tăng lên gần 800 triệu, đủ để tôi mua một chiếc ô tô."

Chị Trần Thị Mai (28 tuổi, nhân viên marketing tại TP.HCM) cũng có chung cảm giác tiếc nuối. "Tôi luôn nghĩ chứng khoán là mạo hiểm, nên từ khi đi làm tôi chỉ gửi tiết kiệm. Tổng cộng, số tiền 300 triệu đồng của tôi giờ chỉ tăng thêm khoảng 50 triệu. Trong khi đó, một người bạn cùng công ty đầu tư cổ phiếu mấy tháng qua lãi hơn 40%. Nhìn bạn kiếm được cả trăm triệu đồng từ chứng khoán, tôi thấy mình đã bỏ lỡ cơ hội lớn chỉ vì quá sợ rủi ro."

Khác với anh Hùng và chị Mai, anh Lê Quang Minh (35 tuổi, nhân viên xuất nhập khẩu) đã bắt đầu tìm hiểu về chứng khoán từ đầu năm 2025. Anh chia sẻ: "Tôi từng nghĩ chứng khoán chỉ dành cho người có nhiều tiền và kiến thức sâu. Nhưng khi VN-Index vượt 1.600 điểm, tôi và đồng nghiệp xung quanh mình, dù là nhân viên văn phòng bình thường, vẫn kiếm được lợi nhuận tốt từ việc đầu tư chứng khoán. Tôi tiếc vì không bắt đầu sớm hơn, nhưng giờ tôi đang học cách phân tích cổ phiếu để có thể đầu tư lâu dài.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh với thanh khoản cao kỷ lục, nhưng không phải là kênh đầu tư phù hợp cho tất cả mọi người. Nhà đầu tư mới, đặc biệt là các nhà đầu tư không chuyên cần cẩn trọng, tránh tâm lý chạy theo đám đông.

Theo các chuyên gia tài chính, người mới đầu tư chứng khoán cần trang bị kiến thức về phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro. Nếu không, gửi tiết kiệm vẫn là lựa chọn ổn định. Với những ai muốn thử sức, hãy bắt đầu với số vốn nhỏ, tập trung vào các cổ phiếu blue-chip hoặc quỹ ETF để giảm thiểu rủi ro.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là nhân viên văn phòng với nguồn vốn hạn chế, nên xây dựng danh mục đầu tư đa dạng và kiên nhẫn với chiến lược dài hạn. Ngoài ra, việc theo dõi báo cáo tài chính của doanh nghiệp và cập nhật tin tức kinh tế vĩ mô là rất quan trọng để đưa ra quyết định đúng đắn.