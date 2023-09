Nếu không ký tiếp với YG: Jennie sẽ mở brand thời trang riêng và tự ra album solo, Lisa hoạt động tại Mỹ?

Chiều 21/9, truyền thông Hàn đưa tin chỉ có Rosé gia hạn hợp đồng cùng YG, 3 thành viên còn lại rời công ty nhưng vẫn duy trì hoạt động nhóm khiến dư luận dậy sóng. Từ đầu năm nay, thông tin về hợp đồng giữa YG và BLACKPINK đã trở thành chủ đề hot khi nhóm bước sang năm thứ 7. Đỉnh điểm là sau khi kỷ niệm thành lập và mới đây vừa kết thúc World Tour Born Pink. YG đã lập tức lên tiếng phủ nhận thông tin trên, cho biết vẫn đang trong thời gian đàm phán. Thế nhưng, dân tình đã tìm ra những chi tiết hé lộ tương lai của các thành viên nếu không tái ký cùng YG.

Những ngày gần đây, netizen đưa ra đồn đoán về việc Jennie lập thương hiệu thời trang riêng. Nhiều nguồn tin còn cho rằng main rapper BLACKPINK sẽ kết hợp với "công chúa băng giá" Jessica. Trước đó, hai ngôi sao có nhiều tương tác thân thiết, Jennie nhiều lần ủng hộ sản phẩm từ thương hiệu BLANC & ECLARE của Jessica.

Nếu đồn đoán trên thành thật, các fan của Jennie cũng không quá bất ngờ bởi cô nàng luôn bày tỏ niềm yêu thích đặc biệt với thời trang. Tài nguyên thời trang của Jennie thuộc top đầu, gu thẩm mỹ tinh tế và có sức ảnh hưởng lớn tới giới trẻ. Trước đó, Jennie còn được đồn đoán là chủ nhân thương hiệu NIEEH - hãng nội địa nổi tiếng, được nhiều celeb sử dụng tại Hàn.

Bên cạnh đó, nhiều dự đoán chỉ ra Jennie sẽ tự mình phát hành album trong thời gian tới. Sau 7 năm hoạt động cùng BLACKPINK, Jennie chỉ với 2 ca khúc solo đã tự mình phá bỏ nhiều cột mốc thành tích. Vào ngày 9/8 vừa qua, ca khúc được nữ idol biểu diễn xuyên suốt tour World Tour - You & Me đã xuất hiện trên trang web Hiệp hội các nhà soạn nhạc, tác giả và nhà xuất bản Hoa Kỳ (ASCAP), với đầy đủ thông tin bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Jennie đã tự mình nhận vai diễn đầu tay trong bộ phim thị phi The Idol, cùng The Weeknd thực hiện bài hát One of the Girls gây bão làng nhạc. Những chi tiết này càng khiến dân tình tin tưởng Jennie muốn đẩy mạnh sự nghiệp âm nhạc tại thị trường Mỹ, bước đầu với một album solo.

Về phía Lisa, truyền thông Hàn tiết lộ em út BLACKPINK đang được hãng thu nổi tiếng ở Mỹ đề xuất hợp đồng trị giá 60 tỷ won (1086 tỷ đồng) với 6 album trong thời gian ký kết. Theo đó, Lisa sẽ có quyền thành lập studio riêng, tự làm việc với các nhạc sĩ và sở hữu bản quyền album. Với danh tiếng quốc tế của mình, không khó để Lisa hoạt động ở Mỹ. Nhưng đến hiện tại, vẫn chưa có bất kì xác nhận nào về tương lai của BLACKPINK cùng tình hình hợp đồng với YG, nhiều fan quyết "giữ cái đầu lạnh" để chờ thông báo chính thức.