BORN PINK tại Seoul có thể là concert cuối cùng trong sự nghiệp của BLACKPINK?

Ngày 17/9/2023 đã đánh dấu cột mốc lớn trong sự nghiệp của BLACKPINK khi các cô gái đã khép lại chặng hành trình world tour BORN PINK trong suốt gần 1 năm qua. Concert này đã đưa tên tuổi BLACKPINK lên một nấc thang mới khi sở hữu hàng loạt những thành tích và kỷ lục được lập nên của một nhóm nhạc nữ Kpop. Tuy nhiên, khi hành trình này kết thúc cũng là lúc người hâm mộ BLACKPINK hụt hẫng xen lẫn lo lắng. Những tin đồn xoay quanh việc gia hạn hợp đồng cũng như cảm xúc của cả 4 thành viên khiến nhiều người lo ngại đây sẽ là concert cuối cùng của BLACKPINK.

Những nghi vấn về việc tái ký hợp đồng

Cho đến thời điểm hiện tại đã quá thời hạn 7 năm hợp đồng của BLACKPINK (8/8) nhưng thông tin xoay quanh việc tái ký giữa các cô gái và công ty chủ quản YG Entertainment vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Từ đầu năm 2023, đã có rất nhiều tin đồn xoay quanh việc gia hạn hợp đồng nhưng 8 tháng trôi qua, tất cả đều là những nghi vấn, tin đồn cho rằng YG đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc thương thảo hợp đồng với BLACKPINK.

Đặc biệt trong đó, Lisa đang là thành viên vướng nhiều nghi vấn nhất về việc sẽ rời công ty chủ quản YG. Cô được giới chuyên gia trong ngành giải trí Hàn Quốc tiết lộ đã có rất nhiều lời mời béo bở từ các công ty nước ngoài trong đó có Trung Quốc và cả quê hương của cô - Thái Lan. Đó có thể kể đến một công ty Trung Quốc sẵn sàng bỏ ra 100 tỷ won (khoảng 1.800 tỷ đồng) để ký hợp đồng với Lisa. Điều này tạo áp lực lớn lên YG và được cho là một trong những lý do khiến em út BLACKPINK từ chối tới 2 lời đề nghị gia hạn hợp đồng trị giá 50 tỷ won (khoảng 914 tỷ đồng) từ công ty chủ quản.

Mới đây, tờ Sina đã dẫn tin từ Kultur News và cho biết hãng thu âm lớn của Mỹ sẵn sàng trả hàng trăm triệu USD cho Lisa - một con số “khủng" hơn rất nhiều với lời mời gia hạn hợp đồng của YG. Nguồn tin này còn cho biết hợp đồng này bao gồm 6 album và trao toàn quyền kiểm soát cho Lisa về mặt sự nghiệp âm nhạc, điện ảnh, truyền hình, thời trang và biểu diễn. Có thể thấy, đây không chỉ là hợp đồng cá nhân mà còn là hợp đồng nghệ sĩ toàn diện.

Lisa là thành viên vướng nhiều nghi vấn về việc không gia hạn hợp đồng

Mặt khác, truyền thông Hàn dù nhận định quá trình gia hạn hợp đồng với ba thành viên còn lại được diễn ra tương đối thuận lợi nhưng người hâm mộ tiếp tục đặt nghi vấn về việc Rosé sẽ là thành viên tiếp theo rời YG. Cụ thể, các fan đã phát hiện hình ảnh của Rosé "mất tích" hoàn toàn khỏi trang Instagram YG AD (kênh chuyên đăng tải các hình ảnh quảng cáo, PR cho các nhãn hàng của tất cả các nghệ sĩ trực thuộc YG) khi không được cập nhật bất kỳ thông tin nào.

Trong khi đó, "bông hồng nước Úc" đang trở thành đại sứ toàn cầu cho 4 thương hiệu xa xỉ khác nhau đồng thời chạy 4 dự án trong vòng 1 tháng. Điều này khiến cho không ít fan quốc tế đã phải đặt ra dấu hỏi và bày tỏ sự nghi vấn về việc Rosé không tái ký hợp đồng ngay bên dưới bài viết mà trang YG AD đăng ảnh về Jennie.

Rosé cũng vướng tin đồn rời YG vì bị công ty “bỏ bê" không quảng bá dự án quảng cáo cá nhân

Giữa quá nhiều những nghi vấn khác nhau, nhiều ý kiến cho rằng nếu như cả 4 cô gái đều tiếp tục tái ký hợp đồng thì đây thực sự là “phép màu" với YG và cả người hâm mộ. Dẫu vậy, nếu chỉ 1 thành viên rời YG - dù vẫn hoạt động, quảng bá để bảo vệ thương hiệu BLACKPINK thì khả năng tổ chức concert tiếp theo sẽ khó có thể xảy ra trong tương lai gần.

Để tổ chức concert đi tour thế giới, BLACKPINK cần ra thêm nhạc

Trong trường hợp BLACKPINK vẫn tiếp tục tái ký hợp đồng, người hâm mộ cũng phải đối diện với sự thật rằng, để có thể tổ chức world tour tiếp theo, thời gian chờ đợi cũng phải lên đến vài năm.

Theo đó, world tour BORN PINK là chuyến lưu diễn thứ hai trong sự nghiệp của BLACKPINK được bắt đầu từ tháng 10/2022. Trước đó, nhóm đã khởi động world tour đầu tiên - In Your Area từ tháng 11/2018 cho đến tháng 2/2020. Như vậy phải sau khoảng 4 năm, BLACKPINK mới có thể tiếp tục chặng hành trình vòng quanh thế giới để gặp gỡ trực tiếp người hâm mộ tại nhiều quốc gia.

Nếu như world tour In Your Area được BLACKPINK trình diễn những bài hát nằm trong các album Square Up (2018) và Kill This Love (2019) thì BORN PINK là concert được diễn ra để quảng bá cho album cùng tên được phát hành vào năm 2023. Chính vì vậy, để BLACKPINK tiếp tục tổ chức concert world tour trong tương lai, nhóm sẽ phải hoạt động chăm chỉ, phát hành những ca khúc mới liên tục và ra mắt album.

BLACKPINK tiếp tục hoạt động và cho ra mắt ca khúc mới, phát hành album thì mới có nhiều khả năng concert sẽ tiếp tục được diễn ra

Tuy nhiên, BLACKPINK từng khiến truyền thông Hàn Quốc phải phàn nàn vì nhóm ra mắt được 7 năm nhưng mới chỉ phát hành được 40 ca khúc. Đáng nói, 40 ca khúc này được tính tổng dựa trên số lượng các sản phẩm solo của 4 thành viên, hợp tác cùng nghệ sĩ khác và bao gồm các bài hát trong album. So với các nhóm nhạc thần tượng khác thì số lượng các ca khúc của BLACKPINK được đánh giá là quá ít hay bị nhận xét gay gắt hơn là “lười" ra sản phẩm. Thậm chí trước thời điểm album BORN PINK được ra mắt, BLACKPINK còn được ví von là nhóm nữ duy nhất phải “nhập ngũ" vì hai năm không ra mắt thêm sản phẩm nào.

BORN PINK world tour đã khép lại cũng là thời điểm người hâm mộ cho rằng các cô gái BLACKPINK được chính thức bước vào… kỳ ngủ đông. Sau 1 năm hoạt động hết công suất, di chuyển bằng máy bay còn nhiều hơn dưới mặt đất thì chắc chắn 4 cô gái nhà YG sẽ cần một khoảng thời gian tương đối dài để tái tạo năng lượng. Bên cạnh đó, việc ít ra sản phẩm âm nhạc trong suốt 7 năm càng khiến cho cơ hội để khán giả được nhìn thấy BLACKPINK trên sân khấu concert tiếp theo sẽ còn rất lâu nữa mới xảy ra.

Việc BLACKPINK bị đánh giá là “lười” ra sản phẩm khiến nhiều người nghi ngại về khả năng tổ chức concert tiếp theo của nhóm

World tour BORN PINK là concert cuối cùng khiến cho BLACKPINK không thể kìm nén cảm xúc?

Trong hai đêm diễn cuối cùng thuộc world tour BORN PINK của BLACKPINK, các thành viên của BLACKPINK đã nhiều lần cố gắng kìm nén cảm xúc để ngăn những giọt nước mắt. Chỉ mới hoàn thành màn trình diễn đầu tiên, Rosé đã rưng rưng khi các thành viên chia sẻ “lâu lắm rồi mới được trở về nhà". Khoảnh khắc cô mếu máo, cố kìm nén để tiếp tục biểu diễn đã khiến người hâm mộ không khỏi xúc động.

Khoảnh khắc Rosé rưng rưng khi chỉ mới hoàn thành phần trình diễn đầu tiên

Chị cả Jisoo - người luôn được xem là mạnh mẽ nhất của BLACKPINK cũng không giấu được cảm xúc khi lắng nghe các em bày tỏ tình cảm với người hâm mộ sau chặng hành trình dài. Đặc biệt, khoảnh khắc Lisa bật khóc khi đọc banner của fan đã lập tức được lan truyền trên mạng xã hội. Em út BLACKPINK dù cố gắng mạnh mẽ khi đọc tâm thư gửi fan, luôn tươi cười rạng rỡ xuyên suốt 2 giờ đồng hồ nhưng chỉ với một dòng chữ ngắn ngủi từ người hâm mộ, cô đã xúc động mà bật khóc.

Lisa bật khóc khi đọc banner của fan

Jisoo cố gắng kìm nén khi nghe các thành viên chia sẻ

Hay như Jennie ở những khoảnh khắc cuối cùng trước khi khép lại concert, cảm xúc dâng trào khiến cho cô không thể hoàn thành câu hát mà buông mic. Dù gắng kìm nén nhưng gương mặt rưng rưng của Jennie cũng không thể giấu được các fan. Trạng thái cảm xúc này của Jennie còn khiến cho tờ Insight của Hàn Quốc đăng tin với tiêu đề “Lisa không gia hạn hợp đồng - Jennie buồn đến mức không thể hát tại concert".

Jennie xúc động, không thể hoàn thành câu hát trong tiết mục cuối cùng của BLACKPINK tại concert BORN PINK

Dẫu biết rằng, sự xúc động đối với BLACKPINK là khó tránh khỏi bởi các cô gái thừa sức để có thể hiểu rằng phải rất lâu nữa mới có thể thường xuyên gặp gỡ BLINK như hiện tại. Thế nhưng chính vào thời điểm đầy sự nhạy cảm cũng như những tin đồn xung quanh khiến nhiều người cho rằng BORN PINK chính là concert cuối của nhóm nên các cô gái mới xúc động đến như vậy.

Nhưng sau tất cả, người hâm mộ vẫn hoàn toàn có thể hy vọng vào một concert ở tương lai gần

Dù hiện tại, không biết BLACKPINK đã tái ký hợp đồng với YG hay chưa nhưng những động thái mới nhất từ phía “ông lớn Kpop" này cũng khiến người hâm mộ có thể yên tâm phần nào.

Trước khi diễn ra đêm concert cuối cùng tại Seoul, YG đã gửi gắm thông điệp cảm ơn đạo diễn cùng dòng chữ “BLACKPINK Forever" (Mãi mãi BLACKPINK). Hay trên sóng concert trực tuyến, YG còn nhắn gửi thông điệp đến BLINK: “BLACKPINK will always be with you" (BLACKPINK sẽ luôn bên bạn). Điều này khiến nhiều người tin rằng YG đang ngầm xác nhận toàn bộ 4 thành viên đã tái ký hợp đồng.

Thông điệp “Mãi mãi BLACKPINK" xuất hiện ở đầu concert

Dòng chữ “BLACKPINK sẽ luôn bên bạn" được YG nhắn gửi trên sóng concert trực tuyến

Không chỉ thế trong phần chia sẻ của mình, Jennie không quên khẳng định “Chúng mình sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ và trở thành BLACKPINK thật ngầu hơn nữa". Với động thái của YG cùng lời chia sẻ từ Jennie, cộng đồng BLINK hoàn toàn có thể tin rằng sau world tour BORN PINK, BLACKPINK vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau và biết đâu, concert với sự hiện diện của đầy đủ 4 thành viên cũng sẽ sớm được diễn ra trong tương lai gần.