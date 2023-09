Truyền thông Hàn: Jennie buồn đến mức không thể hát vì Lisa không gia hạn hợp đồng?

Sau gần 1 năm “chạy show" với hơn 60 đêm diễn concert world tour BORN PINK, BLACKPINK đã chính thức có hai đêm diễn cuối cùng tại quê nhà Seoul, Hàn Quốc. Những lời chia sẻ và cảm xúc của các cô gái nhà YG đã nhận được rất nhiều sự quan tâm bởi thông tin về hợp đồng gia hạn được cho là sẽ sớm công bố.

Mới đây, trang Insight của Hàn Quốc đã đưa tin với tiêu đề: “Lisa không gia hạn hợp đồng? - Jennie buồn đến mức không thể hát tại concert”. Cụ thể ở màn trình diễn cuối khép lại concert với ca khúc As It's If Your Last, khoảnh khắc Jennie buông micro và không thể hoàn thành câu hát đã được cộng đồng mạng chia sẻ. Thậm chí, cô nàng còn rưng rưng nước mắt và cố kìm nén cảm xúc. Trong bài viết của mình, truyền thông Hàn chia sẻ người hâm mộ đã dấy lên những nghi vấn về việc đây là buổi biểu diễn cuối cùng của Lisa vì không gia hạn hợp đồng.

Clip Jennie không thể hoàn thành câu hát, rưng rưng nước mắt khi trình diễn ca khúc cuối tại concert

Khoảnh khắc Jennie buông micro, không thể hoàn thành câu hát khi thể hiện As If It's Your Last

Sau đó cô còn rưng rưng nước mắt và cố kìm nén cảm xúc

Truyền thông Hàn đăng bài viết với tiêu đề: “Lisa không gia hạn hợp đồng? - Jennie buồn đến mức không thể hát tại concert”

Trước đó, truyền thông Hàn cũng dấy lên nghi ngờ việc gia hạn hợp đồng với YG Entertainment và BLACKPINK là không rõ ràng vì thời gian lưu trú kéo dài ở Thái Lan của Lisa. Cũng có thông tin cho rằng Lisa đã 2 lần từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng trị giá khoảng 50 tỷ won.

Trang Insight cho hay, nếu hợp đồng của Lisa không được gia hạn, các thành viên BLACKPINK sẽ khó có thể cùng nhau xuất hiện trên sân khấu sau world tour và đây chính là lý do khiến người hâm mộ lo lắng trước những giọt nước mắt của Jennie.

Hình ảnh Jennie xúc động trong concert

Dẫu vậy, trong phần giao lưu cùng người hâm mộ, Jennie đã có chia sẻ dài và không quên tiết lộ về tương lai của BLACKPINK: “Trước hết, mình muốn gửi một lời chúc mừng cho tất cả các thành viên khi chúng mình đã thực sự làm việc rất tốt. Chỉ một năm thôi nhưng đó là một khoảng thời gian đầy thăng trầm. Quá nhiều thời gian dành cho máy bay nhưng bốn người chúng mình đã vượt qua được. Vì vậy mình thực sự muốn nói với các thành viên rằng các bạn đã làm việc rất chăm chỉ.

Năm nay là kỷ niệm 7 năm của chúng mình. Khi mình nhìn lại khoảng thời gian đó, mình muốn thể hiện những phiên bản tốt nhất của chính mình. Nên mình nghĩ nếu không thể gặp BLINK ở Hàn thì mình thực sự rất buồn nên mình muốn tổ chức phần cuối ở Seoul. Cảm ơn tất cả các bạn đã làm cho ngày hôm nay tỏa sáng và mình rất vui vì chúng ta đã có thể làm được điều đó. Và BLINK, cảm ơn các bạn đã cổ vũ và yêu thương chúng mình trong chặng hành trình vừa qua. Và chúng mình sẽ tiếp tục là một BLACKPINK tuyệt vời”.

Bên cạnh đó, YG còn gửi gắm thông điệp “BLACKPINK sẽ luôn bên bạn” ở cuối concert khiến người hâm mộ tin rằng tất cả thành viên đều đã tái ký.