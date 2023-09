Jennie tiết lộ về tương lai của BLACKPINK, YG xác nhận hợp đồng được gia hạn cuối concert?

Cameraman trượt ngã cầu thang khiến Lisa và dàn vũ công cũng phải “đứng hình"

Tối 17/9, đêm diễn cuối cùng trong chuỗi world tour BORN PINK của BLACKPINK đã diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc. Xuyên suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, các cô gái đã mang đến những màn trình diễn bùng nổ với nguyên set các ca khúc từng trình diễn tại Coachella. Tuy nhiên một trong những khoảnh khắc khiến dân mạng quốc tế phải lo lắng đó là cameraman (người quay phim) đã bị trượt ngã trong tiết mục của Lisa.

Cụ thể khi Lisa đang trình diễn ca khúc Money, cameraman đã không may trượt chân ngã sõng soài từ cầu thang khiến cho máy quay phim cũng bị đập mạnh xuống đất. Khoảnh khắc này khiến cho Lisa và dàn vũ công cũng phải "đứng hình" vì lo lắng. Trên Twitter, cộng đồng mạng quốc tế đã bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cameraman này.

Khoảnh khắc cameraman bị trượt ngã cầu thang khi đang quay hình Lisa

Lisa và các vũ công dù đang biểu diễn nhưng cũng phải "đứng hình" vì sự cố này

Những giọt nước mắt cố kìm nén của BLACKPINK trong đêm diễn cuối cùng

Sau gần 1 năm vòng quanh thế giới với các đêm diễn world tour BORN PINK, BLACKPINK đã khép lại chặng hành trình đặc biệt tại quê nhà Seoul, Hàn Quốc. Vì vậy mà các cô gái đã nhiều lần không giấu được sự xúc động và cố kìm nén nước mắt.

Đó có thể kể đến như giây phút Jennie rưng rưng, cố ngăn sự xúc động để hoàn thành câu hát của mình. Hay như Lisa ở tiết mục cuối cùng đã suýt bật khóc khi đọc thông điệp mà fan gửi tặng. Chị cả Jisoo dù mạnh mẽ nhưng cũng không ít lần kìm nén cảm xúc. Đặc biệt Rosé trong đêm diễn thứ hai cũng thừa nhận cô đã khóc vì xúc động trong concert ngày 16/9.

Jennie kìm nén để thể hiện trọn vẹn câu hát

Cô thậm chí vì quá xúc động mà bỏ câu hát trong tiết mục cuối cùng

Lisa xúc động khi đọc thông điệp của fan

Cô suýt bật khóc và cố kìm nén cảm xúc

Chị cả BLACKPINK - Jisoo cũng nhiều lần gắng kìm lại nước mắt khi các thành viên chia sẻ

Khoảnh khắc Rosé xúc động sau 1 năm trở về quê nhà biểu diễn được các fan chia sẻ trên mạng xã hội

BLACKPINK chia sẻ về tương lai sau khi kết thúc world tour BORN PINK

Trước khi thể hiện ca khúc cuối cùng trong đêm diễn khép lại world tour BORN PINK, BLACKPINK đã có những chia sẻ vô cùng đặc biệt với người hâm mộ. Rosé chia sẻ: “(Tạm dịch) Chúng mình đã có hai tour diễn world tour, cảm giác như mới hôm qua vậy và tại đây, mình đang nói suy nghĩ cuối cùng của mình. Chúng mình đã đến rất nhiều địa điểm trong suốt một năm qua nhưng thời gian chỉ là một khái niệm, mình có cảm giác như chúng mình và BLINK là một vậy. Mặc dù đây là buổi diễn cuối cùng nhưng mình cảm nhận như điều này sẽ kéo dài mãi mãi. Vì vậy mình rất hạnh phúc”.

Trong phần giao lưu, Lisa cho biết cô đã viết một lá thư dành cho BLINK và không quên cầm điện thoại để đọc toàn bộ tâm thư này: “(Tạm dịch) Đã 2596 ngày kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Trong chuyến lưu diễn này, chúng mình đã đồng hành cùng BLINK và biểu diễn ở những địa điểm tuyệt vời như vậy. Nếu không có BLINK thì chúng mình đã không thể làm được điều đó. Dù thời tiết thế nào cũng cảm ơn các bạn vì đã luôn tận hưởng và cổ vũ cùng chúng mình. Cảm ơn bạn đã cho mình trải nghiệm tuyệt vời như vậy. Cảm ơn vì đã cùng mình tỏa sáng ở tuổi 20. Cảm ơn BLINK”.

Jennie có chia sẻ dài và không quên tiết lộ về tương lai của BLACKPINK: “Trước hết, mình muốn gửi một lời chúc mừng cho tất cả các thành viên khi chúng mình đã thực sự làm việc rất tốt. Chỉ một năm thôi nhưng đó là một khoảng thời gian đầy thăng trầm. Quá nhiều thời gian dành cho máy bay nhưng bốn người chúng mình đã vượt qua được. Vì vậy mình thực sự muốn nói với các thành viên rằng các bạn đã làm việc rất chăm chỉ.

Năm nay là kỷ niệm 7 năm của chúng mình. Khi mình nhìn lại khoảng thời gian đó, mình muốn thể hiện những phiên bản tốt nhất của chính mình. Nên mình nghĩ nếu không thể gặp BLINK ở Hàn thì mình thực sự rất buồn nên mình muốn tổ chức phần cuối ở Seoul. Cảm ơn tất cả các bạn đã làm cho ngày hôm nay tỏa sáng và mình rất vui vì chúng ta đã có thể làm được điều đó. Và BLINK, cảm ơn các bạn đã cổ vũ và yêu thương chúng mình trong chặng hành trình vừa qua. Và chúng mình sẽ tiếp tục là một BLACKPINK tuyệt vời”.

BLACKPINK chia sẻ xúc động trong đêm cuối cùng thuộc world tour BORN PINK

YG gửi gắm thông điệp cuối concert, ngầm xác nhận hợp đồng vẫn tiếp tục được gia hạn?

Đặc biệt, sau khi kết thúc concert, YG bất ngờ gửi gắm một thông điệp trên màn hình livestream trực tuyến dành cho người hâm mộ. Cụ thể, YG đã nhắn gửi: "Thank you for joining our finale in Seoul. BLACKPINK will always be with you" - (Tạm dịch: Cảm ơn vì đã tham dự concert cuối cùng tại Seoul của chúng tôi. BLACKPINK sẽ luôn bên bạn).

Giữa hàng loạt những nghi vấn về việc các thành viên không tái ký hợp đồng, động thái này của YG khiến người hâm mộ tin rằng phía công ty chủ quản đang ngầm xác nhận BLACKPINK vẫn sẽ tiếp tục hoạt động cùng nhau và không có điều gì thay đổi.

Cho đến thời điểm hiện tại, concert cuối cùng của BLACKPINK đã kết thúc và thông tin xác nhận về hợp đồng được cho là sẽ sớm được công bố. Với thông điệp này từ YG cũng như lời chia sẻ của Jennie, người hâm mộ BLACKPINK có thể yên tâm phần nào và đặt niềm tin rằng sau 7 năm, các cô gái vẫn sẽ ở bên nhau, bên cạnh người hâm mộ để tiếp tục chặng hành trình phía trước.