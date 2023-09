BLACKPINK và vị thế bứt phá sau 2 tour thế giới: Gấp đôi số lượng đêm diễn, đón 2.1 triệu khán giả, doanh thu vượt mốc 220 triệu đô

Kết thúc đêm diễn thứ 2 của Born Pink Final Seoul, Jennie xúc động bày tỏ: "Cảm ơn các BLINK, 'The end of history era' - BLACKPINK sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ và thể hiện khía cạnh cool ngầu của mình trong tương lai". Trong vòng 11 tháng cùng Born Pink, 4 cô gái YG đã chinh phục loạt cột mốc đáng nhớ, biến world tour này trở thành chuyến lưu diễn quy mô nhất lịch sử của một nhóm nhạc nữ.

66 đêm trên 4 châu lục, BLACKPINK thành công trở thành girlgroup đầu tiên mở khoá những điểm diễn hàng đầu. Hành trình 4 năm từ tour diễn đầu tiên In Your Area đến Born Pink, các BLINK "ngả mũ" thán phục, tự hào không ngừng trước sự trưởng thành, vị thế lớn mạnh rõ rệt của BLACKPINK.

World Tour đầu tiên trong sự nghiệp của BLACKPINK - IN YOUR AREA

Ngày 10/11/2018, BLACKPINK khởi động World Tour đầu tiên trong sự nghiệp - In Your Area ngay sau khi gây bão làng nhạc cùng siêu hit DDU-DU DDU-DU và mini album Square Up. Khi ấy, BLACKPINK là nhóm nhạc nữ 2 năm tuổi với số lượng ca khúc chỉ đủ đếm trên đầu bàn tay đã sớm gặt hái cho mình nhiều con số ấn tượng. Theo thống kê từ Touring Data, BLACKPINK mang về doanh thu hơn 55 triệu đô cùng 472,183 vé bán ra trên 6 chặng diễn.

Tổng số đêm diễn được tổ chức là 36 show, trong đó có 21 concert trên toàn châu Á, 7 concert Bắc Mỹ, 6 tại châu Âu và 2 show ở châu Úc. In The Area kéo dài từ cuối 2018 đến tháng 2/2021 - kéo dài 1 năm 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, BLACKPINK phát hành full album đầu tay - The Album và lần lượt 2 thành viên Rosé - Lisa quảng bá solo. Đây là tiền đề quan trọng để BLACKPINK bước đầu thăm dò các thị trường lớn như Bắc Mỹ, châu Âu, lan toả âm nhạc và đưa tên tuổi nổi tiếng toàn cầu.

BLACKPINK bứt phá rõ rệt cùng tour diễn lớn nhất lịch sử của nhóm nhạc nữ - Born Pink World Tour

Tháng 10/2022, 4 cô gái YG bắt đầu World Tour Born Pink bằng 2 show diễn đầu tiên tại quê nhà Seoul, Hàn Quốc, chạy tour chỉ sau 1 tháng kể từ thời điểm phát hành album phòng thu thứ 2 cùng tên. Album và World Tour Born Pink chính xác là đỉnh cao sự nghiệp của BLACKPINK, với số lượng đêm diễn tăng gấp đôi so với In Your Area (66 đêm). Theo báo cáo mới nhất từ YG Entertainment, Born Pink đã thu hút 2.11 triệu khán giả ở 34 thành phố, với 66 show diễn tại 31 sân vận động trên toàn thế giới.

Số lượng khán giả tại các chặng tour Born Pink Seoul: 55.000 khán giả Bắc Mỹ: 540.000 khán giả Châu Âu: 215.000 khán giả Châu Á: 900.000 khán giả Châu Đại Dương: 50.000 khán giả Trung Đông: 40.000 khán giả Tổng World Tour: 1.8 triệu khán giả. Con số khác: Lễ hội âm nhạc Coachella Mỹ: 250.000 khán giả Lễ hội âm nhạc BST Hyde Park Anh: 65.000 khán giả

Trong đó, BLACKPINK là nhóm nữ "mở khoá" những điểm diễn khủng như lần đầu tiến vào Met Life (NewYork), SVĐ lớn nhất nước Pháp Stade de France hay Gocheok Sky Dome cho 2 đêm kết tour tại Seoul. BLACKPINK còn là nhóm nhạc nữ duy nhất cháy vé và biểu diễn trước hơn 50 nghìn người ở 3 châu lục (Bắc Mỹ, Châu Á, Châu Âu).



Trong thời gian chạy tour Born Pink, BLACKPINK làm nên lịch sử khi trở thành headliner Coachella...

...và lễ hội âm nhạc BST Hyde Park Anh

Trong khuôn khổ tour, BLACKPINK làm nên lịch sử với vị trí headliner Coachella 2023 và phá đảo lễ hội âm nhạc BST Hyde Park Anh. Chỉ với thống kê từ 36 đêm diễn trong tổng 66 đêm, doanh thu của Born Pink đã vượt mốc 220 triệu đô. Những dấu ấn này để lại cho nhóm nữ nhà YG kỷ lục khó phá vỡ, xứng danh "biểu tượng giải trí" thế hệ mới theo lời tạp chí TIME.