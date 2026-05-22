Nếu đang khổ sở vì trằn trọc thâu đêm, hãy thử ngay phương pháp trị mất ngủ không dùng thuốc được WHO khuyến nghị

11 giờ đêm. Màn hình tắt. Nằm xuống. Nhưng não vẫn đang chạy: deadline ngày mai, cuộc họp chưa chuẩn bị, tin nhắn chưa trả lời, và một câu hỏi quen thuộc xuất hiện đúng lúc không cần thiết nhất: "Sao mình không ngủ được nhỉ?"

Rồi câu hỏi đó giữ bạn thức thêm hai tiếng nữa. Nếu điều này quen thuộc, bạn không cô đơn.

Theo khảo sát của Wakefield Research công bố năm 2019 trên 8 quốc gia, khoảng 37% người trẻ Việt Nam đang bị mất ngủ và 73% thừa nhận thường xuyên căng thẳng do rối loạn giấc ngủ. 79% người tham gia nói họ không có đủ thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày, và trung bình mỗi nhân viên văn phòng dành 10 ngày một năm chỉ để ngủ bù. Bộ Y tế ước tính hơn 10 triệu người Việt đang gặp vấn đề về giấc ngủ. Bệnh viện Bạch Mai từng ghi nhận 13.000 bệnh nhân đến khám và điều trị mất ngủ chỉ trong một năm, 25% trong số đó là người trẻ từ 17 đến 30 tuổi.

Với dân văn phòng, vấn đề có thêm một lớp phức tạp hơn. Ngồi trước màn hình 8 tiếng mỗi ngày, tiếp xúc liên tục với ánh sáng xanh ức chế melatonin, ít vận động và ít tiếp xúc ánh nắng tự nhiên là bộ tứ điều kiện lý tưởng để rối loạn nhịp sinh học. Theo Bộ Y tế năm 2023, 45% người lao động Việt Nam gặp các vấn đề sức khoẻ tâm thần, trong đó lo âu và mất ngủ đứng đầu danh sách.

Đó chính xác là vấn đề. Thuốc ngủ không chữa mất ngủ. Nó chỉ tắt triệu chứng tạm thời. Còn có một phương pháp mà các bác sĩ và WHO khuyến nghị trước cả thuốc ngủ, hiệu quả lâu dài hơn và không có tác dụng phụ. Tên của nó là CBT-I.

CBT-I là gì và tại sao WHO khẳng định nó hiệu quả hơn thuốc ngủ

CBT-I là viết tắt của Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia , tạm dịch là Liệu pháp Nhận thức Hành vi cho Chứng Mất Ngủ. Đây là phương pháp được Tổ chức Giấc ngủ Mỹ, Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ và hầu hết các cơ quan y tế lớn trên thế giới xếp hạng là lựa chọn điều trị đầu tiên cho mất ngủ kinh niên, tức là nên thử trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào.

Lý do đơn giản: thuốc ngủ giải quyết triệu chứng. CBT-I giải quyết nguyên nhân.

Phần lớn trường hợp mất ngủ kinh niên không phải do cơ thể có vấn đề. Chúng bắt đầu từ một đêm khó ngủ vì stress, rồi não học được một thói quen mới: nằm xuống giường là thức, lo lắng và trằn trọc. Giường không còn là nơi ngủ nữa, nó trở thành nơi bạn vật lộn với ý thức. CBT-I phá vỡ vòng lặp đó bằng cách dạy não học lại từ đầu.

Nó hoạt động như thế nào?

CBT-I không phải thiền định hay uống trà hoa cúc. Đây là một chương trình có cấu trúc, thường kéo dài 6 đến 8 tuần, gồm các kỹ thuật cụ thể được áp dụng theo thứ tự.

Hạn chế giấc ngủ (Sleep restriction): Nghe có vẻ ngược đời nhưng đây là kỹ thuật cốt lõi. Thay vì nằm trên giường 8 tiếng mà chỉ ngủ được 4 tiếng, bạn chỉ được phép nằm trên giường đúng số giờ bạn thực sự ngủ được, ví dụ 5 tiếng. Điều này tạo ra áp lực giấc ngủ tự nhiên khiến bạn buồn ngủ thật sự khi lên giường thay vì nằm tỉnh như sáo. Khi hiệu quả giấc ngủ tăng lên, thời gian cho phép trên giường được tăng dần.

Kiểm soát kích thích (Stimulus control): Chỉ dùng giường để ngủ và làm chuyện gối chăn. Không làm việc, không xem điện thoại, không ăn trên giường. Nếu nằm 20 phút mà không ngủ được, ra khỏi giường, làm gì đó nhẹ nhàng ở phòng khác cho đến khi buồn ngủ rồi mới quay lại. Nghe đơn giản nhưng đây là thứ khó nhất để thực hiện nhất quán.

Vệ sinh giấc ngủ (Sleep hygiene): Không phải chỉ là "tắt điện thoại trước khi ngủ." Đây là toàn bộ hệ thống: giờ ngủ và thức cố định kể cả cuối tuần, phòng ngủ tối và mát, không caffeine sau 2 giờ chiều, không tập thể dục mạnh sau 8 giờ tối.

Tái cấu trúc nhận thức (Cognitive restructuring): Phần tâm lý của CBT-I. Nhận diện và thay đổi những suy nghĩ sai lầm về giấc ngủ như "nếu không ngủ đủ 8 tiếng thì ngày mai sẽ không hoạt động được" hoặc "mình bị mất ngủ nặng rồi." Những suy nghĩ đó làm tăng lo âu và khiến mất ngủ tệ hơn.

Nhật ký giấc ngủ: Ghi lại mỗi ngày: giờ lên giường, giờ thức dậy, ngủ được bao nhiêu, thức dậy bao nhiêu lần. Dữ liệu này giúp điều chỉnh chương trình và cho người thực hiện thấy tiến triển thật sự thay vì chỉ cảm tính.

Kết quả thực tế như thế nào

Theo nghiên cứu trên 94 bệnh nhân được công bố trên NIH, sau một tuần thực hiện CBT-I cường độ cao, 67,4% ghi nhận cải thiện có ý nghĩa lâm sàng và 59,3% đạt tiêu chí thuyên giảm mất ngủ hoàn toàn. Các chỉ số lo âu, trầm cảm và mệt mỏi ban ngày cũng giảm đáng kể.

Quan trọng hơn: hiệu quả kéo dài. Thuốc ngủ hoạt động khi bạn uống và dừng khi bạn ngừng uống. CBT-I dạy kỹ năng, và kỹ năng đó không biến mất khi liệu trình kết thúc.

Dân văn phòng Việt Nam có thể bắt đầu từ đâu?

Hiện tại chưa có nhiều chuyên gia CBT-I tại Việt Nam, nhưng có một số ứng dụng quốc tế được chứng minh hiệu quả như Sleepio, Somryst (phiên bản số của CBT-I được FDA phê duyệt) hay các chương trình trực tuyến qua nền tảng tư vấn tâm lý. Một nhật ký giấc ngủ đơn giản kết hợp với hai kỹ thuật cơ bản nhất, kiểm soát kích thích và giờ ngủ cố định, đã cho thấy cải thiện rõ rệt trong các nghiên cứu tự thực hiện.

Và quan trọng nhất: nếu bạn đang uống thuốc ngủ thường xuyên, đừng tự ý dừng mà hãy nói chuyện với bác sĩ trước khi thử CBT-I song song.

Não người có thể học lại cách ngủ. Chỉ cần cho nó đủ thời gian và đủ sự nhất quán.

Tự thực hành được không, hay bắt buộc phải có chuyên gia?

Câu trả lời ngắn: có thể tự làm, nhưng có người hướng dẫn thì hiệu quả hơn rõ rệt.

Theo tổng hợp nghiên cứu đăng tại Hội nghị thường niên Hiệp hội Tâm thần học Mỹ tháng 5/2026, các ứng dụng CBT-I trên điện thoại cho thấy cải thiện giấc ngủ ngắn hạn rõ ràng. Nhưng điểm yếu lớn nhất của việc tự thực hiện là bỏ cuộc, đặc biệt trong 1 đến 2 tuần đầu khi hạn chế giấc ngủ làm bạn mệt hơn trước khi thấy kết quả. Đây chính xác là lúc hầu hết người tự thực hành bỏ giữa chừng và kết luận "phương pháp này không hiệu quả."

Có chuyên gia đồng hành giải thích rằng "mệt hơn tuần đầu là bình thường, đó là cơ chế đang hoạt động" tạo ra sự khác biệt lớn về tỷ lệ hoàn thành.

Nếu muốn thử tự thực hành, đây là các lựa chọn theo thứ tự:

Insomnia Coach (miễn phí): Ứng dụng do Bộ Cựu chiến binh Mỹ phát triển, cung cấp đầy đủ các thành phần CBT-I cốt lõi gồm nhật ký giấc ngủ, hướng dẫn hạn chế giấc ngủ và kiểm soát kích thích. Không có giao diện đẹp nhưng nội dung lâm sàng đầy đủ và hoàn toàn miễn phí. Phù hợp nhất với người có kỷ luật tự giác cao.

Sleepio (trả phí): Chương trình 6 tuần với "nhà trị liệu ảo" dẫn dắt từng bước, nhật ký giấc ngủ và điều chỉnh theo dữ liệu của từng người. Có hơn 30 thử nghiệm lâm sàng hỗ trợ, được NHS Anh và quân đội Mỹ sử dụng. Đây là ứng dụng có nền tảng nghiên cứu lớn nhất hiện tại.

Sleep Reset (gần 4 triệu cho 8 tuần): Kết hợp ứng dụng với huấn luyện viên giấc ngủ thật (không phải nhà trị liệu nhưng được đào tạo về CBT-I). Tỷ lệ hoàn thành cao hơn các ứng dụng tự động hoàn toàn vì có yếu tố trách nhiệm với người khác.

Somryst (cần bác sĩ kê đơn như dùng thuốc): Ứng dụng duy nhất được FDA cấp phép chính thức cho mất ngủ kinh niên. Chương trình 9 tuần, chặt chẽ nhất về mặt lâm sàng. Hiện chưa phổ biến ở Việt Nam.

Lưu ý thực tế cho người Việt: Các ứng dụng trên đều bằng tiếng Anh. Nếu bạn đọc tiếng Anh tốt, Insomnia Coach là điểm khởi đầu miễn phí tốt nhất. Nếu muốn kết quả nhanh hơn và có người đồng hành, tìm chuyên gia tâm lý tại Việt Nam có kiến thức về CBT-I và yêu cầu áp dụng các kỹ thuật này trong liệu trình.

Và nếu chỉ muốn thử ngay hôm nay mà không cần ứng dụng hay chuyên gia: bắt đầu với một quy tắc duy nhất trong tuần này. Dậy đúng một giờ cố định mỗi sáng, kể cả cuối tuần, dù đêm trước ngủ được hay không. Đây là nền tảng của toàn bộ phương pháp và là thứ cho kết quả sớm nhất.

Theo GQ, WHO, Sleep Foundation, Cleveland Clinic, Psychology Today