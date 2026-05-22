Người phụ nữ 42 tuổi loét thực quản vì thói quen ăn lẩu "vạn người mê"

Sina đưa tin hôm 18/5, người phụ nữ họ Wang, 42 tuổi, sống tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc được chẩn đoán bị loét thực quản sau khi nuốt thức ăn quá vội.

Wang cho biết sự cố xảy ra vào tháng 3 vừa qua trong một buổi ăn lẩu cùng bạn bè. Khi đó "vì quá đói và mải trò chuyện", cô liên tục gắp thức ăn từ nồi ra rồi ăn ngay mà không chờ nguội bớt.

Lúc đó, Wang thấy tức ngực nên uống nước đá để dễ chịu hơn. Vì triệu chứng nhanh chóng dịu bớt nên cô đã chủ quan cho rằng không có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, Wang bắt đầu đau dữ dội mỗi khi nuốt, kể cả uống nước.

Khi đi khám, các bác sĩ phát hiện Wang bị loét thực quản dài khoảng 8cm, tương đương gần một phần ba chiều dài thực quản người trưởng thành, vốn dao động từ 25 đến 30 cm.

Bác sĩ Wu Xiaoqing cho biết không ít người lầm tưởng thực quản có thể chịu được nhiệt độ cao, nhưng thực tế, cơ quan này chỉ có thể dung nạp thức ăn ở mức khoảng 50-60 độ C. Trong khi đó, thức ăn vừa lấy trực tiếp từ nồi lẩu thường có nhiệt độ lên tới 80-90 độ C.

Trong trường hợp của Wang, niêm mạc miệng nhạy cảm khiến cô phản xạ nuốt nhanh thức ăn nóng, từ đó làm bỏng lớp niêm mạc thực quản vốn rất dễ tổn thương.

Bên cạnh đó, nhiều người nghĩ rằng uống nước lạnh khi ăn lẩu có thể làm dịu cảm giác nóng. Song, bác sĩ Wu cảnh báo việc thay đổi nhiệt độ đột ngột như vậy sẽ càng kích thích thực quản và gây tổn thương niêm mạc nghiêm trọng hơn.

Nếu được điều trị kịp thời, loét thực quản thường có thể hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, trong trường hợp vết loét tái phát nhiều lần, nguy cơ chuyển biến thành ung thư có thể xuất hiện.

Câu chuyện của Wang, được đưa tin vào tháng 5, đã làm dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội về thói quen ăn uống.

"Đúng là nhiều người thích ăn đồ nóng vì cảm thấy ngon hơn. Tôi từng ăn đậu phụ quá nóng, bị bỏng vòm miệng và đau suốt nhiều ngày", một người bình luận. "Chúng ta nên thay đổi suy nghĩ cũ cho rằng thức ăn phải ăn thật nóng mới ngon", một người khác viết.

Thực tế, đã có rất nhiều nghiên cứu chứng minh đồ uống quá nóng làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

Một nghiên cứu của Anh, bao gồm 500.000 người, được công bố trên tạp chí nghiên cứu về dinh dưỡng Clinical Nutrition, đã cảnh báo đồ uống quá nóng có thể làm tăng gấp 3 nguy cơ ung thư thực quản, với một số bằng chứng cho thấy nguyên nhân có liên quan đến hiệu ứng nhiệt độ, theo Express .

Một nghiên cứu khác năm 2019 của Nhật, được theo dõi trong 10 năm, đã phát hiện những người uống 700ml trà nóng từ 60°C trở lên mỗi ngày, có nguy cơ mắc ung thư thực quản dạng tế bào vảy cao hơn đến 90% so với những người uống ít hơn 700ml trà nóng 60°C mỗi ngày.

Theo các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, không nên ăn món nước hoặc uống nước nóng ở nhiệt độ từ 60°C trở lên. Nên để đồ uống nóng hoặc món nước như súp, mì, bún, phở, lẩu nguội bớt trước khi ăn.

Cũng cần biết rằng mất 3 phút để nước sôi giảm từ 100°C xuống 80°C. Do vậy, hãy đợi 5 - 6 phút trước khi thưởng thức đồ uống nóng hoặc món nước nóng, theo Express.