Người đàn ông 67 tử vong sau bữa ăn, bác sĩ cảnh báo "thủ phạm vô hình" nhiều người đang xem thường

Một vụ việc đau lòng xảy ra tại Trung Quốc đang khiến dư luận lo ngại về mức độ nguy hiểm của thực phẩm tưởng chừng an toàn khi được bảo quản trong tủ lạnh. Chỉ từ một bữa ăn đơn giản, một người đàn ông 67 tuổi đã rơi vào tình trạng nguy kịch và không qua khỏi do nhiễm khuẩn nghiêm trọng.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Bắc Kinh, Trung Quốc, nạn nhân là một người đàn ông giấu tên 67 tuổi.

Trước khi xảy ra sự việc, ông đã ăn một chiếc bánh cuộn được cất trong tủ lạnh tại nhà. Không lâu sau bữa ăn, ông bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như sốt, đau bụng và mệt mỏi rõ rệt.

Người đàn ông 67 tử vong sau khi ăn cái bánh để lâu trong tủ lạnh. Ảnh minh họa.

Ban đầu, gia đình cho rằng đây chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường nên theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, tình trạng của ông nhanh chóng trở nên nghiêm trọng hơn trong thời gian ngắn. Khi phát hiện dấu hiệu nguy hiểm, người thân lập tức đưa ông đến bệnh viện cấp cứu, nhưng lúc này bệnh đã tiến triển quá nặng. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng người đàn ông này không thể qua khỏi.

Điều đáng chú ý sau khi tiến hành xét nghiệm và phân tích, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn Listeria monocytogenes. Đây là một loại vi khuẩn có khả năng gây bệnh nặng, thường xuất hiện trong môi trường tự nhiên như đất, nước thải, bùn, cũng như trong các loại thực phẩm bị ôi thiu hoặc bảo quản không đúng cách.

Theo thông tin được đăng tải trên QQ News, Trung Quốc, vi khuẩn này cũng có thể tồn tại trong nhiều loại thực phẩm quen thuộc như sữa chưa tiệt trùng, phô mai, kem, bánh ngọt, thịt chế biến sẵn hoặc đồ ăn để lâu trong tủ lạnh.

Điều đáng lo ngại là Listeria monocytogenes không dễ bị tiêu diệt trong điều kiện lạnh. Ngay cả khi thực phẩm được bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ từ 0–4°C, vi khuẩn vẫn có thể sinh sôi. Đặc biệt, chúng còn có khả năng tồn tại trong thời gian rất dài, thậm chí lên tới nhiều tháng hoặc cả năm trong điều kiện nhiệt độ âm sâu, như -20°C.

Vì sao vi khuẩn trong tủ lạnh lại nguy hiểm?

Theo cảnh báo từ CDC Bắc Kinh, Listeria monocytogenes là một trong số ít vi khuẩn có thể phát triển ngay trong môi trường lạnh – điều vốn được xem là "an toàn" để bảo quản thực phẩm. Đây chính là yếu tố khiến nó trở nên đặc biệt nguy hiểm, vì người dùng thường chủ quan cho rằng thực phẩm trong tủ lạnh luôn sạch và an toàn.

Khi xâm nhập vào cơ thể người qua đường ăn uống, vi khuẩn có thể gây ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng ban đầu giống cảm cúm hoặc rối loạn tiêu hóa nhẹ. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, bệnh có thể tiến triển nhanh và nghiêm trọng hơn khi vi khuẩn lan vào máu hoặc hệ thần kinh.

Khi đó, người bệnh có thể đối mặt với tình trạng nhiễm trùng huyết, viêm màng não, tổn thương não bộ và hệ thần kinh trung ương. Đây là những biến chứng có nguy cơ tử vong cao, đặc biệt ở các nhóm dễ tổn thương như người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và những người có hệ miễn dịch suy yếu (ví dụ bệnh nhân ung thư đang hóa trị hoặc xạ trị).

Tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cũng xếp Listeria monocytogenes vào nhóm nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các ca ngộ độc thực phẩm, cho thấy mức độ nguy hiểm không thể xem nhẹ của loại vi khuẩn này.

Điều đáng lưu ý là ở giai đoạn đầu, các triệu chứng có thể khá nhẹ và dễ bị nhầm với cảm cúm hoặc ngộ độc thực phẩm thông thường, khiến người bệnh chủ quan và chậm trễ trong điều trị.

Vụ việc của người đàn ông xấu số nói trên không chỉ là một trường hợp cá biệt mà còn là lời cảnh báo về thói quen sử dụng và bảo quản thực phẩm trong nhiều gia đình hiện nay. Tủ lạnh thường được xem là "lá chắn an toàn", nhưng trên thực tế, nếu không vệ sinh và bảo quản đúng cách, đây có thể trở thành môi trường tiềm ẩn vi khuẩn nguy hiểm.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chú ý đến việc vệ sinh định kỳ tủ lạnh, sắp xếp thực phẩm khoa học và tránh để thực phẩm quá lâu ngày. Đặc biệt, việc để lẫn thực phẩm sống và chín có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo vi khuẩn.

Ngoài ra, nhiều người có thói quen ăn trực tiếp đồ ăn lấy từ tủ lạnh mà không hâm nóng lại, điều này cũng làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn nếu thực phẩm đã bị ô nhiễm từ trước.

3 cách bảo quản thực phẩm đúng cách

- Bảo quản ở nhiệt độ phòng: Các loại thực phẩm khô như gạo, hạt, cùng rau củ có vỏ dày (khoai lang, khoai tây, bí đỏ…) có thể để ở môi trường khô ráo khoảng 2 tuần mà vẫn giữ chất lượng, miễn là không dính nước.

Bảo quản ngăn mát tủ lạnh

Sữa, bơ và đồ ăn đã nấu chín nên đựng trong hộp kín và dùng sớm trong ngày.

Rau lá đã làm sạch, để khô có thể bảo quản khoảng 5 ngày. Rau nhiều nước như mồng tơi nên dùng trong 3 ngày để giữ vitamin.

Cà chua nên để ngoài nhiệt độ phòng, tránh tủ lạnh vì dễ giảm hương vị và dinh dưỡng.

Trứng có thể bảo quản trong ngăn mát 30–45 ngày nếu không rửa nước; khi đã lấy ra nên dùng ngay.

Trái cây cần tách riêng: táo không để chung vì dễ làm các loại quả khác chín nhanh; chuối không nên để tủ lạnh (nếu có thì bọc cuống).

Bảo quản ngăn đông

Ngăn đông nên duy trì dưới -15°C. Thịt, cá, hải sản nên chia nhỏ từng phần, bảo quản tối đa khoảng 1 tháng để giữ dinh dưỡng. Khi dùng, nên rã đông từ từ trong ngăn mát trước khi chế biến.