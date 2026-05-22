Là rau nhưng nhiều sắt hơn cả thịt bò

Trong một buổi phỏng vấn với chuyên trang tin tức của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, PGS.TS Joseph Roberts, một chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học bang Arizona (Mỹ), nói: “Tôi cho rằng rau bina là một loại rau khá đặc biệt”.

Rau bina còn được gọi là rau chân vịt, cải bó xôi. Sở dĩ rau bina được PGS.TS Joseph Roberts đánh giá cao là vì loại rau này có “mật độ dinh dưỡng” rất ấn tượng: ít calo nhưng chứa tới 35 dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể như vitamin A, C, B9, K, magiê, kali và đặc biệt là sắt.

Rau bina có thể dùng dưới dạng ăn sống hoặc nấu chín.

Lượng sắt trong rau bina còn cao hơn lượng sắt có trong thịt bò. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong 100g thịt bò có khoảng 2,6mg sắt. Nhưng trong 100g rau bina, lượng sắt có thể dao động từ 2,7 - 3,57mg. Sắt là khoáng chất thiết yếu giúp cơ thể tạo hemoglobin trong hồng cầu để vận chuyển oxy đi khắp các mô, nhờ đó duy trì năng lượng, sức bền và phòng ngừa thiếu máu.

Không chỉ vậy, rau bina còn chứa nhiều hợp chất thực vật có khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ chống viêm, trong đó lutein được nhắc đến như một dưỡng chất có lợi cho mắt và não bộ.

Rau bina - “vũ khí” ngăn ngừa ung thư

Sinh tố rau bina.

Rau bina từ lâu đã được giới nghiên cứu quan tâm bởi lợi ích hỗ trợ ngăn ngừa ung thư. Healthline thông tin, rau bina chứa MGDG và SQDG, hai hợp chất được cho là có khả năng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư. Một nghiên cứu đăng tải trên Bioactive Foods in Promoting Health vào năm 2010 cho thấy các hợp chất này có thể giúp làm chậm sự phát triển khối u ở cổ tử cung, đồng thời góp phần giảm kích thước khối u.

Không chỉ vậy, một số nghiên cứu trên người cũng ghi nhận thường xuyên ăn rau bina có thể giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Loại rau lá xanh này cũng được cho là có thể hỗ trợ phòng ngừa ung thư vú.

Một nghiên cứu của Đại học Texas A&M cho thấy chế độ ăn giàu rau bina có thể làm giảm đáng kể sự hình thành khối u ở đại tràng và ruột non, đồng thời tác động tích cực đến hệ vi sinh đường ruột, biểu hiện gen và các chất chuyển hóa liên quan đến kiểm soát viêm. Các nhà nghiên cứu cho rằng ăn rau bina càng sớm càng tốt có thể là một thói quen có lợi trong phòng bệnh, thay vì chờ đến khi polyp xuất hiện mới bắt đầu thay đổi chế độ ăn.

Bên cạnh các hợp chất đặc trưng trên, rau bina còn chứa nhiều chất chống oxy hóa. Đây là nhóm chất có vai trò bảo vệ tế bào trước tổn thương do gốc tự do, từ đó góp phần hỗ trợ cơ thể trong việc giảm nguy cơ bệnh tật, bao gồm cả ung thư.

Lưu ý khi ăn rau bina

Rau bina dễ trồng.

Rau bina cũng là loại rau khá dễ trồng, phù hợp với nhiều không gian từ vườn nhà, thùng xốp đến chậu nhỏ ngoài ban công. Cây sinh trưởng nhanh, không đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc quá cầu kỳ và có thể thu hoạch sau một thời gian ngắn nếu được tưới nước, giữ đất đủ ẩm. Đặc biệt, rau bina có khả năng thích nghi tương đối tốt với nhiều điều kiện thời tiết, nên được nhiều gia đình lựa chọn để bổ sung nguồn rau xanh sạch ngay tại nhà.

Mặc dù giàu dinh dưỡng nhưng khi ăn rau bina nên ăn đúng cách để hấp thu tốt hơn và tránh bất lợi cho một số nhóm người. Cụ thể:

Nên ăn cùng thực phẩm giàu vitamin C như cam, chanh, ổi, cà chua để tăng hấp thu sắt từ rau.

Nên kết hợp với một ít chất béo tốt như dầu ô liu, vì vitamin A, K và lutein trong rau bina hấp thu tốt hơn khi có chất béo.

Người dễ bị sỏi thận nên thận trọng vì rau bina giàu oxalate. Tuy nhiên, luộc rau có thể giúp giảm bớt lượng chất này.

Người mắc gút hoặc đang dùng thuốc chống đông warfarin nên tham khảo bác sĩ về lượng tiêu thụ rau bina phù hợp.

Tổng hợp