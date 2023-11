Nếu bị Trung Quốc "phong sát", Lisa mất gì?

Hơn một tháng kể từ khi Lisa gây chấn động làng giải trí với 3 đêm diễn thoát y ở Crazy Horse, mới đây nhất, dân tình lại có phen xôn xao khi có khả năng em út BLACKPINK bị "phong sát" tại Trung Quốc. Trưa 1/11, nhiều fan phát hiện trang Weibo của Lisa và trạm fan lớn LalisaHouse đã "bay màu".

Dù chưa có thông tin gì thêm xoay quanh vấn đề này nhưng dân tình đồn đoán Lisa bị hạn chế hoạt động ở thị trường xứ tỷ dân. Trước đó, cả Angela Baby và Trương Gia Nghê cũng gặp rắc rối dù chỉ đến Crazy Horse xem Lisa biểu diễn.

Nghi vấn Lisa bị phong sát ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên MXH. Dân tình rôm rả đưa ra nhiều giả thuyết và có không ít người tỏ ra lo ngại cho tương lai của Lisa. Từng tham gia Thanh Xuân Có Bạn và thu về lượng fan Trung hùng hậu, Lisa cũng có mặt trong danh sách nghệ sĩ hoạt động tại đại lục. Do đó, Weibo chính chủ biến mất rất có khả năng liên quan đến việc cấm sóng.

Phản ứng netizen:

- Vậy là chấm hết rồi đúng không?

- Trời lạnh rồi, phong sát thôi!

- Fan bảo không cần thị trường Trung, nhưng mất miếng bánh lớn thì sự nghiệp cô này đi vào lòng đất.

- "Vắng mợ chợ vắng hoe" luôn.

- Thấy mất thị trường Trung rồi đó. Làm đại sứ bị phong sát bên đó thì coi chừng brand nó quay lưng ấy chứ ở đó tự vỗ ngực ''không mợ chợ vẫn đông''.

- Ngày trước đang có tí fame Trung thêm fanbase mạnh đập tiền khống bình, giờ fan quay lưng sống hết mình vì đam mê đúng là không còn tương lai nào.

- Thị trường Hàn Nhật thì cô này không ăn được ai, Âu Mỹ thì gọi là có tiếng trong cộng đồng Kpop fans thôi chứ tầm general public thì chưa có cửa. Trung là thị trường cá kiếm chiếm 70-80% doanh thu album thì bị phong sát. Giờ có nước về Thái năn nỉ fan mua album bù vào đi chứ thấy tương lai mịt mù rồi đó.

Tại Trung Quốc, việc Lisa biểu diễn thoát y gặp phải phản ứng vô cùng gay gắt. Ngay từ khi show chưa diễn ra, trạm fan hơn 50 nghìn người theo dõi đã "thoát fan", quay lưng với thần tượng. Những chỉ trích xoay quanh Lisa phần lớn đến từ fan châu Á, đặc biệt là Hàn - Trung. Sau khi Lisa trở về từ Pháp, chỉ có 2 fan Hàn đón ở sân bay. Nhiều người cho rằng nữ idol sẽ phải đối diện với làn sóng tẩy chay từ fan châu Á. Đáng nói, fan Trung là nền tảng ủng hộ Lisa mạnh mẽ nhất. Nếu bị Trung Quốc "phong sát", Lisa mất nhiều hơn được.

Dù nổi tiếng toàn cầu, Lisa vẫn cần sự hậu thuẫn từ fan châu Á

Dù là "em gái quốc tế" nổi tiếng toàn cầu nhưng doanh thu chính trong các đợt comeback, solo của Lisa chủ yếu vẫn đến từ fan Trung. Khác với các nhóm nhạc cùng thời, BLACKPINK là nhóm hình thành nhiều cộng đồng fan only (chỉ tập trung cho một thành viên) nhất. Do đó, cuộc đua doanh thu của riêng từng fanbase cũng gắt gao hơn bao giờ hết. Nhờ có bar Trung vững mạnh, Lisa luôn dẫn đầu doanh số album của BLACKPINK, từ The Album cho đến Born Pink.

Fan Trung là nền tảng ủng hộ lớn nhất của Lisa

Một fan boy đã đầu tư phủ sóng hình ảnh của Lisa khắp Trung Quốc

Riêng trong đợt quảng bá solo, fan Trung của Lisa dù bị hạn chế vì quy định siết chặt người hâm mộ thì vẫn kịp tẩu tán hơn 900 nghìn bản, giúp Lisa mang về kỷ lục doanh số trong năm 2021. Mỗi dịp sinh nhật hay kỷ niệm đặc biệt, các "tỷ tỷ" cũng chi hàng tỷ đồng chuẩn bị quà xa xỉ và project chúc mừng. Sinh nhật năm 2020 của Lisa, chỉ tính riêng tiền quyên góp từ LisaBar đã lên đến 10 tỷ đồng. Trong đợt kỷ niệm 2 năm debut solo mới đây, một fan boy đã đầu tư phủ sóng hình ảnh của Lisa khắp Trung Quốc. Qua đó có thể thấy độ cưng chiều mà fan Trung dành cho Lisa.

Tuy nhiên, trong trường hợp bị Trung Quốc "phong sát", các hoạt động ủng hộ Lisa chắc chắn bị hạn chế. Chưa kể, chính cộng đồng fan cũng có nhiều thay đổi, em út BLACKPINK bị nhiều người quay lưng sau ồn ào Crazy Horse. Tình hình hợp đồng của Lisa với YG cũng chưa có kết luận, fan lo ngại nếu cô không tái ký, tương lai hoạt động độc lập trong bối cảnh bị một lượng lớn fan tẩy chay sẽ rất khó để thành công.