"Tam tai" của Lisa: Bị yêu cầu rời BLACKPINK vì nhảy thoát y, tài năng suốt 7 năm bị cho là "ăn sẵn"

Lisa (BLACKPINK) là ngôi sao toàn cầu sở hữu hàng chục triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Cô còn là một trong những nghệ sĩ nước ngoài nổi tiếng nhất tại thị trường giải trí khắc nghiệt của Hàn Quốc. Chính sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt những năm tháng thực tập sinh và trở thành idol thực thụ đã giúp cho em út BLACKPINK có được vị trí mà rất nhiều nghệ sĩ trẻ mơ ước.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm Lisa quyết định thử nghiệm loại hình hoạt động mới tại hộp đêm thoát y, cô liên tiếp vướng phải những ý kiến trái chiều. Thậm chí, từ những lùm xùm bủa vây đã khiến cho chính tài năng suốt bao năm qua của cô nàng cũng không còn được ghi nhận.

Lisa nhảy thoát y ở hộp đêm khiến người hâm mộ "thoát fan", cộng đồng mạng yêu cầu rời nhóm BLACKPINK

Sau khi concert world tour BORN PINK của BLACKPINK, hoạt động cá nhân gây tranh cãi nhiều nhất phải kể đến việc Lisa quyết định biểu diễn 5 đêm tại hộp đêm thoát y Crazy Horse ở Pháp. Tình huống này khá giống với thời điểm Jennie cũng vấp phải tranh cãi kịch liệt khi gật đầu đồng ý tham gia bộ phim gắn mác 18+ The Idol.

Tuy nhiên lần này, Lisa lại gặp phải làn sóng phản đối dữ dội từ không chỉ khán giả trong nước mà còn là người hâm mộ quốc tế. Bởi hộp đêm mà cô tham gia biểu diễn là nơi nổi tiếng tại Pháp với những vũ công ngực trần nhảy múa trên sân khấu. Việc Lisa quyết định thoát y, cởi bỏ trang phục chỉ còn lại nội y đã khiến số đông người hâm mộ thất vọng, cho rằng cô đang làm xấu hình ảnh của BLACKPINK cũng như vô hình trung truyền bá văn hóa đồi trụy gắn dưới mác nghệ thuật, bảo vệ nữ quyền.

Quyết định gây tranh cãi này của Lisa đã khiến cho một bộ phận người hâm mộ quyết định "thoát fan" và thậm chí yêu cầu cô rời BLACKPINK để không làm ảnh hưởng đến hình tượng mà nhóm xây dựng. Dẫu vậy, ngay chính những chuyên gia tại Hàn Quốc lại có cái nhìn khách quan hơn về sự việc.

Cụ thể về hành động thoát y của Lisa trên sân khấu, Nhà phê bình văn hóa đại chúng Hàn Quốc Kim Heon Sik giải thích, tiết mục được lấy bối cảnh ở thời điểm thị trường chứng khoán tại Pháp đang trên đà xuống dốc do khủng hoảng kinh tế khiến các nữ CEO cảm thấy vô cùng căng thẳng vì những áp lực bủa vây: "Cởi bỏ bộ quần áo công sở chính là việc cởi bỏ sự đánh giá của xã hội, những ánh nhìn xét nét của người khác để trở về với con người thực sự của mình. Nếu không hiểu rõ bối cảnh này, màn trình diễn của Lisa có thể bị hiểu nhầm là đồi bại tục tĩu".

Với lời phân tích này của Nhà phê bình văn hóa đại chúng Kim Heon Sik, có thể hiểu rằng việc thoát y, cởi bỏ trang phục công sở của Lisa là để giải thoát cho những người phụ nữ luôn bị trói buộc bởi xiềng xích định kiến. Quả thật, nếu không hiểu rõ bối cảnh và ý nghĩa của tác phẩm, hành động của Lisa sẽ gặp phải hiểu nhầm và gây tranh cãi.

Bị tố bằng mặt không bằng lòng với Jennie, bỏ bê quảng bá hoạt động nhóm

Mới đây nhất, Jennie (BLACKPINK) đã cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên You And Me. Dù đây không phải màn comeback chính thức nhưng You And Me lại là món quà đặc biệt mà Jennie dành tặng người hâm mộ khi phải chờ đợi phiên bản MV chính thức sau 1 năm ròng rã. Chính vì vậy đối với các fan, đây là sản phẩm có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Sau khi lên sóng, hai thành viên của BLACKPINK là Jisoo - Rosé đã nhanh chóng chia sẻ trên story Instagram để dành sự cổ vũ cho chị em cùng nhóm.

Thế nhưng Lisa lại hoàn toàn "bặt vô âm tín" khiến cộng đồng mạng bày tỏ sự nghi vấn về việc cô bất mãn với Jennie. Thậm chí việc Lisa công khai cảm ơn Jisoo - Rosé mà không cảm ơn Jennie vì đã đến ủng hộ cô biểu diễn tại hộp đêm Crazy Horse cũng làm dấy lên nghi vấn cô bằng mặt mà không bằng lòng với cô chị. Thậm chí loạt động thái được cho là Lisa chỉ tập trung quảng bá hoạt động solo mà không tập trung quảng bá cho cả nhóm bị lôi ra "mổ xẻ" hay chỉ trích cô nàng ích kỷ.

Dù chưa biết có thật sự Lisa "ích kỷ" như lời cộng đồng mạng nói hay không nhưng ngay sau khi trở về Hàn từ Pháp, cô đã lập tức đăng tải ca khúc You And Me của Jennie lên story Instagram cùng dòng trạng thái: "Em không thể dừng xem được". Đáp lại, Jennie cũng chia sẻ lại bài đăng của Lisa đính kèm 3 nụ hôn ngọt ngào gửi tới em út BLACKPINK.

Lisa sau khi trở về Hàn Quốc lập tức chia sẻ ca khúc mới của Jennie

Tài năng vũ đạo bị chỉ trích là "ăn sẵn", không có sự sáng tạo?

Lisa được xem "cỗ máy nhảy" của Kpop và là main dancer của BLACKPINK. Nếu nhắc đến người nhảy giỏi và tốt nhất BLACKPINK chắc chắn người hâm mộ sẽ lập tức nghĩ tới Lisa. Bên cạnh đó cô nàng còn được ưu ái đánh giá là dancer top 1 của thế hệ idol Gen 3.

Tuy nhiên, một bộ phận cộng đồng mạng lại tranh cãi tài năng nhảy múa của Lisa được nổi tiếng như hiện tại là nhờ sự "ăn sẵn" từ các biên đạo chuyên nghiệp. Theo đó, các ý kiến cho rằng từ khi BLACKPINK debut, cô chưa từng tham gia biên đạo cho bất kỳ sản phẩm nào của nhóm. Hay như dự án cá nhân Lilifilm cũng do một mình biên đạo Cheshir Ha xây dựng các vũ đạo mà không có sự tham gia của Lisa.

Người biên đạo chính cho series Lilifilm của Lisa là biên đạo Cheshir Ha

Trong sự nghiệp, Lisa từng tham gia vào quá trình sản xuất album, bao gồm việc biên đạo, tạo hình và thiết kế bìa cho album solo LALISA. Dẫu vậy, việc tham gia biên đạo của Lisa cũng không được ghi nhận vì cô nhận được sự hỗ trợ từ 3 biên đạo khác bao gồm biên đạo đẳng cấp thế giới Kiel Tutin, Sienna Lalau và Lee Jung (YGX). Hay như phần breakdance cho sân khấu Say So trong The Show cũng được sự biên đạo của Lisa nhưng bị đánh giá là "làm không tới" khiển phân đoạn này không có sự viral.

Dẫu vậy, nhiều ý kiến bênh vực cho rằng Lisa là idol có khả năng vũ đạo đỉnh cao chứ không phải cô debut với tư cách là một vũ công. Chính vì vậy, nhiệm vụ của Lisa là biểu diễn trên sân khấu chứ không phải biên đạo cho sản phẩm của nhóm.

Lisa bị lên án vì là nguyên nhân khiến BLACKPINK có khả năng phải tan rã nhưng Jisoo - Jennie lại là ngoại lệ?

Vào giữa tháng 9/2023, Lisa được truyền thông Hàn đưa tin đã từ chối hai lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ phía YG trị giá lên tới hơn 900 tỷ VNĐ. Điều này khiến một bộ phận cư dân mạng cho rằng Lisa quyết tâm rời YG và là một trong những nguyên nhân sẽ khiến BLACKPINK tan rã.

Tuy nhiên chỉ sau đó khoảng hơn 1 tuần, truyền thông Hàn tiếp tục đưa tin về nghi vấn cho rằng Jisoo - Jennie thành lập công ty riêng. Ngay lúc này, phản ứng của dân mạng lại dành sự ủng hộ và khẳng định cả hai cần được làm điều mình thích. Sự "ngoại lệ" này khiến các fan của Lisa cảm thấy khá bất bình vì "tiêu chuẩn kép" từ cộng đồng mạng. Dù những thông tin được truyền thông đưa ra đều chưa có tính xác thực nhưng Lisa lại là thành viên "đứng mũi chịu sào" vì những tin đồn vô căn cứ.

Lisa có thật sự đáng bị người hâm mộ quay lưng?

Là thành viên có quốc tịch không phải Hàn Quốc duy nhất trong nhóm BLACKPINK, người hâm mộ chỉ ra không ít lần Lisa phải chịu sự phân biệt đối xử từ chính công ty chủ quản hay từ các fan chung của nhóm. Tuy nhiên, trong suốt những năm tháng hoạt động, Lisa luôn nỗ lực hết mình để chứng minh khả năng và để có được vị trí như hiện tại.

Không phải bỗng dưng YG Entertainment phải ra sức muốn Lisa gia hạn hợp đồng với liên tiếp hai lời đề nghị. Và cũng không phải bỗng dưng khi tin đồn em út BLACKPINK không tái ký, cổ phiếu của YG lập tức lao đốc. Điều này chứng minh sức ảnh hưởng của Lisa là không hề nhỏ và cô mang lại rất nhiều lợi ích cho công ty chủ quản.

Trong suốt 7 năm hoạt động cùng BLACKPINK, Lisa cũng chưa từng vướng vào bất kỳ ồn ào cá nhân nào làm ảnh hưởng tới nhóm. Tất cả những gì người hâm mộ nhìn thấy ở Lisa đó chính là sự chuyên nghiệp và luôn tỏa sáng bằng chính tài năng của mình trên sân khấu. Mỗi khán giả đều sẽ có sự đánh giá, nhìn nhận và có quyết định riêng về việc tiếp tục hay ngừng ủng hộ một nghệ sĩ. Dẫu vậy, dù không còn sự yêu thích nhưng chắc chắn, tài năng, sự nỗ lực và thái độ chuyên nghiệp của Lisa trong suốt 7 năm qua là điều không ai có thể phủ nhận.