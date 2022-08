"Nắng xuân Choi Soo Yeon" trong phim "Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo" là ai?

Nữ diễn viên Ha Yoon Kyoung, người vào vai Choi Soo Yeon trong bộ phim Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo đang được yêu thích

Choi Soo Yeon là một nhân vật có ý chí mạnh mẽ, luôn vững tin và đứng ra bảo vệ nhân vật chính Woo Young Woo (do Park Eun Bin thủ vai), người mắc chứng tự kỷ. Lòng tốt của Choi Soo Yeon còn khiến cô có biệt danh “Nắng xuân Choi Soo Yeon" và đó cũng là một mô tả phù hợp cho bản thân nữ diễn viên Ha Yoon Kyoung, người được biết đến với tính cách vui vẻ, tươi sáng.

Góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách

Ha Yoon Kyoung ra mắt với tư cách diễn viên vào năm 2014. Mặc dù là tân binh nhưng cô có kỹ năng diễn xuất đáng tin cậy. Vì thế cô đã góp mặt trong một số bộ phim truyền hình đình đám, trong đó có Hospital Playlist vào năm 2020-2021 với vai một bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Nữ diễn viên 29 tuổi này cũng tham gia bộ phim She Would Never Know với vai một người mẹ lẩm cẩm, một người chị hỗ trợ và một người vợ thấu hiểu. Dù chỉ là vai phụ nhưng cô luôn tạo ra cho nhân vật những khoảnh khắc toả sáng.

Cô từng xuất hiện trong bộ phim Hospital playlist

Góp mặt trong bộ phim Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo, Ha Yoon Kyoung vào vai Choi Soo Yeon đã chiếm được trái tim người xem khi ra mặt bảo vệ Woo Young Woo khi cô phải vật lộn với các hoạt động hàng ngày và giao tiếp xã hội vì chứng tự kỷ của mình. Sự ấm áp, nhiệt thành từ Choi Soo Yeon đã giúp Woo Young Woo dần làm quen với môi trường công sở và mở lòng hơn với những người xung quanh.

Phong cách thời trang ấn tượng

Ngoài diễn xuất ấn tượng, không thể phủ nhận Ha Yoon Kyoung là một trong những nữ diễn viên có gu thời trang. Trong phim, khi vào vai Choi Soo Yeon, con gái của thẩm phán và là luật sư của công ty luật hàng đầu Hàn Quốc, Ha Yoon Kyoung đã chọn cho mình một tạo hình phụ nữ hiện đại với những bộ vest được cắt may phù hợp, tôn lên vóc dáng chuẩn người mẫu. Theo Inki Style, cô ấy đáng chú ý là mặc nhiều thương hiệu Hàn Quốc trong bộ phim, bao gồm Grove, Lehho và Couronne.

Nữ diễn viên đầu tư cho trang phục diễn xuất

Ngoài đời, Ha Yoon Kyoung yêu thích trang phục đơn giản, thoải mái. Cô thường diện áo phông với quần jeans năng động, ngập tràn sức sống. Những bộ cánh thường ngày của nữ diễn viên cũng được nhiều người hâm mộ yêu thích, phối theo. Có lẽ Ha Yoon Kyoung có sức hấp dẫn riêng mà không cần quá cầu kỳ trong trang phục.

Ngoài đời Ha Yoon Kyoung ăn mặc giản dị

Được bạn bè trong giới yêu mến

Trong ngành công nghiệp giải trí, việc bạn bè, đồng nghiệp gửi xe đồ ăn hoặc cà phê cho các diễn viên là một cử chỉ phổ biến để thể hiện sự ủng hộ. Mới đây, trong buổi quay cuối cùng của Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo, Ha Yoon Kyoung chia sẻ hình ảnh bên xe cà phê do bạn bè đồng nghiệp gửi tặng. Đó là một cử chỉ ngọt ngào khi chiếc xe tải cũng được trang trí bằng những dòng chữ viết tay, những tác phẩm nghệ thuật và những bức ảnh của cô với bạn bè.

Bên cạnh đó, cô cũng cho thấy mối quan hệ bạn bè thân thiết với các bạn diễn. Trong thời gian Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo phát sóng, nữ cũng thường chia sẻ hình ảnh hậu trường vui vẻ, tương tác với các thành viên trong công ty luật Hanbada. Với thành tích rating ấn tượng, ghi nhận mức độ phủ sóng toàn cầu, các diễn viên và đạo diễn, biên kịch đã cùng nhau tới Bali (Indonesia) để nghỉ ngơi, gắn kết thêm tình bạn.

Dàn diễn viên Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo"thân thiết, vui vẻ ở hậu trường

Yêu động vật

Ha Yoon Kyoung là một người yêu động vật. Điều đó có thể thấy qua những tấm ảnh trên trang Instagram cá nhân của nữ diễn viên. Cô thường đăng ảnh của những người bạn thú cưng mà cô gặp ngẫu nhiên trên đường. Ha Yoon Kyoung cũng sở hữu một chú mèo.

Tân binh sáng giá

Nhờ vào màn thể hiện ấn tượng trong Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo, Ha Yoon Kyoung nhận được nhiều lời mời tham dự các dự án mới. Theo AllKpop, nữ diễn viên đã được chọn tham gia bộ phim truyền hình See You In My 19 Life cùng với nữ diễn viên Shin Hye Sun và tài tử Ahn Bo Hyun.

Ha Yoon Kyoung hiện đang được nhiều nhà sản xuất săn đón

Bộ phim xoay quanh một người phụ nữ tên là Ban Ji Eun (Shin Hye Sun thủ vai) có thể nhớ tất cả kiếp trước của mình. Ahn Bo Hyun vào vai Moon Seo Ha. Nếu Ha Yoon Kyoung chấp nhận lời đề nghị, cô sẽ đóng vai Cho Won, em gái của Yoon Joo Won, là tên của Ban Ji Eum trong kiếp trước của cô. Yoon Joo Won cũng là mối tình đầu của Moon Seo Ha.