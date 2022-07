Những điều ít biết về Park Eun Bin - Nữ chính phim "Luật sư kỳ lạ Woo Young Woo"

“Luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" kể về câu chuyện của Woo Young Woo (Park Eun Bin), một cô gái trẻ thông minh với trí nhớ vượt trội nhưng thiếu kỹ năng xã hội do mắc bệnh tự kỷ. Bắt đầu công việc đầu tiên tại công ty với tư cách là luật sư, Woo Young Woo phải đối mặt với những thách thức và định kiến bên ngoài phòng xử án khi cô thắng các vụ kiện với sự giúp đỡ của luật sư tập sự Lee Jun Ho (Kang Tae Oh) và luật sư cấp cao Jung Myung Seok (Kang Ki Young).

Cho đến nay, bộ phim đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả, với điểm nhấn chính là diễn xuất đáng kinh ngạc của nữ diễn viên chính Park Eun Bin. Mặc dù mới 29 tuổi nhưng ít ai biết sự nghiệp của Park Eun Bin đã kéo dài hai thập kỷ.

Xuất phát là diễn viên nhí

Park Eun Bin tiết lộ trên truyền hình Hàn Quốc rằng cô bắt đầu đóng phim vào năm 6 tuổi. Vai diễn đầu tiên của cô là trong bộ phim "White nights 3.98" năm 1996. Phim có sự tham dự của các nam diễn viên Choi Min Soo, Lee Byung Hun và Lee Jung Jae.

Park Eun Bin đóng phim từ năm 6 tuổi

Tiếp nối thành công của bộ phim, Park Eun Bin nhận được nhiều lời mời đóng vai trẻ em ở các bộ phim điện ảnh và truyền hình lãng mạn, lịch sử, bao gồm "Empress Myeongseong" (2001) và chương trình nổi tiếng "The Great Queen Seondeok" (2009) trong vai Công chúa Boryang.

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "My Ugly Duckling" của đài SBS, Park Eun Bin cho biết: “Tôi vừa phải đi học vừa phải đi làm, vì vậy tôi không có thời gian để thư giãn. Tôi không bao giờ thực sự đi ra ngoài hoặc phá vỡ các quy tắc để vui chơi. Đó là một chút khó khăn đối với tôi vào thời điểm đó”.

Sau này, chia sẻ với tạp chí Vogue, cô cho biết khi đóng phim từ nhỏ không phải do bố mẹ bắt ép mà cô mong muốn điều đó. "Đó là lý do tại sao tôi phải làm mọi thứ có thể để đạt được thành công”, Park Eun Bin nói.

Trước "Luật sư kỳ lạ Woo Young Woo", nữ diễn viên ghi dấu khi vào vai Thái tử Lee Hwi trong bộ phim cổ trang nổi tiếng "The King's Affection"

Năm 2012, cô có được vai chính đầu tiên trong bộ phim lãng mạn du hành thời gian "Operation Proposal" đóng cùng nam diễn viên Yoo Seung Ho.

Kể từ đó, Park Eun Bin dần ghi dấu ấn với vai diễn trong các bộ phim như "Age of Youth" (2016), "Hot Stove League" (2019) và "Do you like Brahms?" (2020). Tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi toàn châu Á khi đóng vai Thái tử Lee Hwi trong bộ phim cổ trang nổi tiếng "The King's Affection" với Rowoon.

Xuất hiện trong MV của Taeyang và Taeyeon

Bên cạnh việc đóng nhiều phim và truyền hình, Park Eun Bin cũng đã xuất hiện trong các video âm nhạc của một số ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc. Cô lần đầu tiên đóng vai chính MV là trong sản phẩm của nhóm Baby Vox mang tên "Doll" vào năm 2001.

Cô từng góp mặt trong MV "I'll be there" của Taeyang (BIGBANG)

Park Eun Bin thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong MV "I'll be there" của Taeyang (BIGBANG). Trong MV, cô đã thể hiện mối tình sâu đậm với nhiều rung cảm dành cho nam ca sĩ. Nữ diễn viên 29 tuổi cũng góp mặt trong MV ballad "Like a Star" của Taeyeon và "The One" cùng năm.

Quan điểm độc đáo về diễn xuất

Với sự nghiệp diễn xuất kéo dài hai thập kỷ, Park Eun Bin cho thấy cách tiếp cận đối với mỗi vai diễn vô cùng độc đáo.

“Đó là một quá trình thăng hoa. Thông qua diễn xuất, tôi trải nghiệm những điều mà tôi không thể làm như một con người Park Eun Bin. Đó là lý do tại sao tôi có nhiều niềm vui và cảm thấy tự do khi diễn xuất. Diễn xuất là cách giao tiếp của tôi. Tất nhiên, việc đó khiến tôi mất sức khá nhiều nhưng thông qua đó, tôi lặp lại quá trình sạc lại và giải phóng năng lượng”, cô chia sẻ trong phỏng vấn với The Star.

Trong sự nghiệp, Park Eun Bin đã giành được 7 giải thưởng diễn xuất



Trong một cuộc phỏng vấn khác, nữ diễn viên giải thích cách cô chuẩn bị cho nhân vật của mình trong "The King’s Affection". “Giá trị cá nhân của tôi có thể ảnh hưởng đến hành vi và suy nghĩ của nhân vật, vì vậy tôi cố gắng tách nhân vật ra khỏi cuộc sống cá nhân của mình để có thể hiểu hết và hòa mình vào nhân vật. Điều này có nghĩa là trong phim, bạn sẽ chỉ được nhìn thấy nhân vật mà tôi đã tạo ra".

Trong sự nghiệp, Park Eun Bin đã giành được 7 giải thưởng diễn xuất bao gồm giải thưởng "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" của KBS và hai giải thưởng phim truyền hình của SBS. Cô đã nhận được hơn 20 đề cử, cho vai diễn trong "The King's Affection" nhưng thua Kim Tae Ri trong "Twenty five, Twenty one".

Gương mặt quảng cáo của nhiều thương hiệu

Ngoài diễn xuất, ngôi sao Hàn Quốc còn được săn đón bởi nhiều thương hiệu quảng cáo. Có thể thấy rõ từ trang Instagram của mình, Park Eun Bin đã làm việc với nhà sản xuất đồng hồ cao cấp Thụy Sĩ Tissot, thương hiệu chăm sóc da Hàn Quốc Rataplan Seoul, The Face Shop cũng như thương hiệu đồ uống Lotte Chilsung. Park Eun Bin cũng từng là đại sứ thương hiệu cho công ty mỹ phẩm A'Pieu vào năm 2011.

Sợ đóng vai Woo Young Woo

Mặc dù vai diễn Woo Young Woo của Park Eun Bin đang gây sốt nhưng cô từng chia sẻ rằng sợ hãi khi đảm nhận vai luật sư tự kỷ này. “Tôi đã rất thận trọng và sợ rằng mình có thể tạo ra thành kiến. Tôi cứ tự hỏi 'Liệu tôi có thể hành động thế này, thế kia không?' Sau đó, tôi đã tìm ra câu trả lời rằng thay vì nghĩ về hành động, tôi cần hiểu cảm giác của mình về nhân vật trước. Tôi đã thêm sự chân thành của Eun Bin vào sự chân thành của Young Woo", cô nói trong cuộc họp báo giới thiệu bộ phim.

Park Eun Bin từng sợ hãi vào vai nữ luật sư tự kỷ Woo Young Woo

Park Eun Bin cũng cho biết cô đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ các nguồn khác. Cô nói: “Tôi đã gặp một giáo sư để xin lời khuyên về chứng tự kỷ và biết được một số đặc điểm chung của những người mắc chứng tự kỷ. Tôi không muốn bắt chước nhân vật theo nhận thức qua các phương tiện truyền thông. Đặc biệt, có bốn tiêu chuẩn chẩn đoán người mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ và tôi đã nghiên cứu chúng ”.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên nữ diễn viên phải đi sâu vào một nhân vật. Đối với vai diễn năm 2020 trong "Do you like Brahms?", Eun Bin đã phải học cách chơi violin - điều mà cô đã làm rất tốt và nhận được được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ cũng như các nhà phê bình.

Cô cũng từng học chơi violin để vào vai trong bộ phim "Do you like Brahms?"

Bên cạnh bộ phim ăn khách "Luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" trên Netflix, Park Eun Bin gần đây còn đóng vai chính trong phần tiếp theo phim kinh dị "The Witch: Part 2". Tác phẩm này trở thành bộ phim Hàn Quốc có doanh thu cao thứ hai trong năm 2022.

Cô cũng đóng vai chính trong "Road to Boston" cùng Ha Jung-woo và Im Siwan của ZE: A, kể về câu chuyện của các vận động viên Hàn Quốc đã chạy Marathon Quốc tế Boston năm 1947, cuộc thi marathon quốc tế đầu tiên được tổ chức kể từ Thế chiến thứ hai.