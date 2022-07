Thiên thần nhí Extraordinary Attorney Woo ngại ngùng che miệng cười túm tím ở tiệc đóng máy, lý do khiến fan phát sốt

Vào ngày 15/7 mới đây, đoàn phim Extraordinary Attorney Woo đã có buổi tiệc đóng máy rộn ràng sau khi kết thúc quá trình sản xuất. Tưởng chừng dàn sao đình đám Park Eun Bin, Kang Tae Oh, Kang Ki Young chiếm hết spotlight với nhan sắc cực phẩm, thế nhưng mới đây, khán giả lại sốt xình xịch vì sao nhí Oh Ji Yul.

Xuất hiện tại tiệc mừng công, Oh Ji Yul thu hút sự chú ý với vẻ ngoài xinh xắn, mái tóc dài vô cùng dễ thương làm trái tim khán giả như muốn "tan chảy". Xinh xắn, đáng yêu là vậy, thế nhưng nhóc tì nhất quyết không cười hé miệng khi đứng trước ống kính dù được nhiều phóng viên gợi ý. Hóa ra lý do là vì cô bé muốn che giấu đi... bộ răng sún. Sao nhí chỉ dám cười mỉm, thậm chí còn liên tục bặm môi hay lấy tay che miệng. Nhưng trong 1 giây phút lơ là, Oh Ji Yul đã để lộ nguyên hàm răng sún dễ thương, khiến khán giả không nhịn được cười vì thích thú.

Sao nhí Oh Ji Yul xuất hiện tại buổi tiệc đóng máy Extraordinary Attorney Woo với diện mạo "cưng xỉu" như búp bê

Cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn khiến ai ai cũng phải mê mẩn

Tuy nhiên, bộ răng sún đáng yêu khiến Oh Ji Yul không dám cười hé miệng vì xấu hổ. Cô bé chỉ dám cười mỉm khi đứng trước ống kính của phóng viên

Oh Ji Yul còn liên tục lấy tay che miệng vì sợ bị lộ răng sún

Nhưng cuối cùng, điều gì đến cũng đến, cô bé không thể che giấu mãi hàm răng đáng yêu

Oh Ji Yul che mặt vì xấu hổ, nhưng khán giả lại cảm thấy cô bé càng thêm đáng yêu

Oh Ji Yul sinh năm 2014, có vai diễn đầu tay trong phim Victory, đóng cùng Song Joong Ki và Kim Tae Ri. Trong Extraordinary Attorney Woo, cô bé thủ vai nữ luật sư Woo Young Woo thời nhỏ

Nguồn: iMBC, Ilgan Sports

https://kenh14.vn/thien-than-nhi-extraordinary-attorney-woo-ngai-ngung-che-mieng-cuoi-tum-tim-o-tiec-dong-may-ly-do-khien-fan-phat-sot-20220717114414109.chn