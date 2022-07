Sau 2 tuần, Kang Tae Oh “một bước lên mây” nhờ Extraordinary Attorney Woo: Nổi hơn cả nữ chính, đổi đời sau 9 năm mờ nhạt

Kang Tae Oh là diễn viên quen thuộc với khán giả Việt nhờ đóng cặp với Nhã Phương trong Tuổi Thanh Xuân. Tuy nhiên ở quê nhà Hàn Quốc, anh không phải ngôi sao hạng A. Nhưng nhờ độ nổi tiếng bùng nổ của phim Extraordinary Attorney Woo, tên tuổi nam diễn viên sinh năm 1994 gần đây đang lên như diều gặp gió và có thể nói là một bước lên mây.

Theo dữ liệu từ Good Data, Extraordinary Attorney Woo đã trở thành bộ phim được tìm kiếm nhiều nhất tại Hàn Quốc hiện nay. Có đến 45,3% khán giả tìm kiếm về bộ phim trong tuần qua, gấp gần 5 lần so với bộ phim thứ 2 là Alchemy of Souls. Đáng nói tử rating khá khiêm tốn, bộ phim đã lội ngược dòng ngoạn mục. Nhờ đó, các diễn viên của Extraordinary Attorney Woo cũng lọt top diễn viên truyền hình được tìm kiếm nhiều nhất. Đáng nói Kang Tae Oh dẫn đầu bảng xếp hạng, vượt qua cả nữ chính đang nổi là Park Eun Bin cùng Kang Ki Young và Jeon Bae Soo.

Kang Tae Oh vụt sáng chỉ sau hơn 2 tuần với vai diễn trong bộ phim Extraordinary Attorney Woo. Anh còn hot hơn cả nữ chính đang nổi như cồn

Extraordinary Attorney Woo là bộ phim được tìm kiếm nhiều nhất tuần qua, áp đảo các phim khác

Kang Tae Oh trở thành diễn viên truyền hình được tìm kiếm nhiều nhất

Park Eun Bin, Kang Ki Young và Jeon Bae Soo cũng nổi tiếng hơn rất nhiều nhờ độ hot của phim

Kang Tae Oh sinh năm 1994, là thành viên nhóm nhạc diễn viên kiêm idol 5urprise. Anh bắt đầu đóng phim từ năm 2013, có gia tài phim ảnh đồ sộ gồm Miss Korea, Tuổi Thanh Xuân, The Tale Of Nokdu, Doom At Your Service, Thirty Nine... Thế nhưng tên tuổi nam diễn viên chỉ thực sự vụt sáng với vai diễn trong Extraordinary Attorney Woo.

Trong phim, Kang Tae Oh vào vai luật sư cấp trên của nữ chính Park Eun Bin. "Phản ứng hóa học" vô cùng dễ thương của cặp đôi đã làm khán giả "tan chảy". Ngoại hình điển trai, vóc dáng chuẩn như người mẫu của nam diễn viên cũng trở thành chủ đề được bàn tán khắp nơi. Nhiều người cho rằng thời của Kang Tae Oh đã tới, anh sẽ càng ngày càng thêm nổi tiếng trong tương lai.

Kang Tae Oh và Park Eun Bin có "phản ứng hóa học" cực ngọt ngào và dễ thương

Ngoại hình điển trai, nụ cười tươi sáng của nam diễn viên đang khiến các fangirl "đổ" rần rần

Nhiều fan cho rằng thời của Kang Tae Oh đã đến sau 9 năm miệt mài đóng phim

