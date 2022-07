Hé lộ cát xê tăng đột biến của nữ chính Extraordinary Attorney Woo: Gấp đôi trước đây, lên đến gần chục tỷ và chưa dừng lại

Extraordinary Attorney Woo đang là bộ phim hot nhất hiện nay, trở thành bộ phim được tìm kiếm nhiều nhất tại Hàn Quốc. Nhờ độ nổi tiếng bùng nổ của phim, danh tiếng và cát xê của dàn diễn viên đều tăng vượt bậc. Và cát xê của nữ chính đang là chủ đề được quan tâm nhất hiện nay.



Theo truyền thông Hàn Quốc, nữ chính Park Eun Bin đang nhận được rất nhiều lời mời quảng cáo, cát xê của cô cũng tăng gấp đôi. Trước đây, cát xê của nữ diễn viên là 200 triệu won (4 tỷ đồng) cho mỗi quảng cáo. Nhưng giờ đây, để mời được Park Eun Bin đóng quảng cáo, các thương hiệu sẽ phải bỏ ra 400 triệu won (8 tỷ đồng).

Độ nổi tiếng và cát xê của Park Eun Bin đều tăng vọt...

... sau thành công của Extraordinary Attorney Woo

Do phim mới phát sóng đến tập thứ 5 và càng ngày càng hot, nên nhiều người dự đoán rằng cát xê của nữ diễn viên sẽ còn tăng mạnh. Bộ phim đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục, từ đạt rating thấp giờ đã đạt đến mức 9,1% cho tập phát sóng mới nhất.

Có đến 45,3% khán giả tìm kiếm về Extraordinary Attorney Woo trong tuần qua, gấp gần 5 lần so với bộ phim thứ 2 là Alchemy of Souls. Bộ tứ Kang Tae Oh, Park Eun Bin, Kang Ki Young và Jeon Bae Soo cũng trở thành những diễn viên được tìm kiếm nhiều nhất.

Extraordinary Attorney Woo là bộ phim hot nhất hiện nay, trở thành bệ phóng tên tuổi cho các diễn viên

Park Eun Bin sinh năm 1992, là sao nhí đình đám, nổi tiếng với vai diễn "ác nữ" Woo Seung Hee lúc nhỏ trong Giày Thủy Tinh. Cô có màn dậy thì thành công, lột xác thành mỹ nhân, thậm chí vượt mặt cả đàn chị Song Hye Kyo và Son Ye Jin trong bảng xếp hạng những nữ diễn viên đẹp nhất do Kpopmap bình chọn. Sau nhiều năm miệt mài đóng phim, danh tiếng của Park Eun Bin đã thực sự bùng nổ nhờ Extraordinary Attorney Woo.

Park Eun Bin là sao nhí của phim Giày Thủy Tinh

Park Eun Bin dậy thì thành công, trở thành mỹ nhân mới của làng giải trí với ngoại hình ngọt ngào

Nguồn: Allkpop

https://kenh14.vn/he-lo-cat-xe-tang-dot-bien-cua-nu-chinh-extraordinary-attorney-woo-gap-doi-truoc-day-len-den-gan-chuc-ty-va-chua-dung-lai-20220716103235045.chn