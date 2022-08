Park Eun Bin: Sao nhí Giày Thủy Tinh học vấn đáng nể, sau 24 năm nỗ lực bỗng vụt sáng kỳ tích

Ở thời điểm hiện tại, Park Eun Bin chính là nữ diễn viên nổi tiếng và được yêu thích nhất màn ảnh xứ Hàn. Cô trở thành gương mặt được săn đón, thu về lượng người hâm mộ cực khủng chỉ sau 1 tác phẩm hiện tượng của châu Á. Từng có thời là sao nhí một thời của bộ phim Giày Thủy Tinh, Park Eun Bin đã phải mất nhiều năm chăm chỉ đóng đủ loại vai nhưng chưa thể bật lên. Cuối cùng nỗ lực đã "đơm hoa kết trái", tên tuổi Park Eun Bin giờ đây đã đạt đến ngưỡng đỉnh cao của sự nghiệp và tiếp tục vươn lên.

Sao nhí đình đám một thời với 24 năm tuổi nghề

Park Eun Bin sinh năm 1992 tại Songpa, Seoul và chạm ngõ điện ảnh từ rất sớm. Từ năm 5 tuổi, cô bé Eun Bin đã xuất hiện trên màn ảnh với bộ phim đầu tay White Nights 3.98. Sau màn ra mắt này, Park Eun Bin trở thành sao nhí đình đám với hàng loạt vai diễn trong các bộ phim quốc dân như Giày Thủy Tinh, Tứ Thần Ký, Nữ Hoàng Seon Deok... Dù chỉ đóng các vai nhí, vai phụ nhưng nhan sắc và tài năng của Park Eun Bin đã gây ấn tượng với khán giả.

Không giống nhiều diễn viên nhí sớm nở chóng tàn, dễ dàng trượt dốc sau khi chạm được đến hào quang, Park Eun Bin sớm hạ quyết tâm sẽ theo đuổi nghiệp diễn một cách nghiêm túc. Bước ngoặt trong sự nghiệp của sao nhí ngày nào đến vào năm 2012, khi Park En Bin cuối cùng đã có được vai nữ chính đầu tiên trong bộ phim Operation Proposal.

Park Eun Bin đóng phim từ năm 5 tuổi và góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như Giày Thủy Tinh, Tứ Thần Ký, Nữ Hoàng Seon Deok...

Cô có vai chính đầu tiên năm 2012 trong bộ phim Operation Proposal

Tuy chưa bật lên hàng sao đình đám nhưng Park Eun Bin cũng lên hàng nữ chính và góp mặt trong nhiều tác phẩm như Hello, My Twenties!, Hot Stove League, Do You Like Brahms?, The King's Affection (Luyến Mộ)... Trong Luyến Mộ, Park Eun Bin đóng cặp với nam thần tượng điển trai Rowoon (SF9) và tạo ra "phản ứng hóa học" vô cùng ăn ý. Bộ phim đã tạo được cơn sốt khắp châu Á, được cả khán giả Hàn Quốc và quốc tế đón nhận.

Park Eun Bin tạo nên cơn sốt trong cộng đồng yêu phim nhờ Luyến Mộ

Sau Luyến Mộ, tên tuổi Park Eun Bin vụt sáng nhờ sóng đôi bên Kang Tae Oh trong bộ phim hiện tượng. Khả năng nhập vai hoàn hảo của Park Eun Bin đã gây ấn tượng mạnh với khán giả. Tên tuổi cô từ đây cũng vụt sáng, cát xê quảng cáo tăng gấp đôi lên mức 400 triệu won (8 tỷ đồng). Đây chính là trái ngọt cho những nỗ lực không mệt mỏi suốt 24 năm của Park Eun Bin.

Vai diễn mới của Park Eun Bin bên Kang Tae Oh đang khiến các "mọt phim" mê đắm

Tiểu mỹ nhân lột xác

Park Eun Bin đóng phim từ năm 5 tuổi nên khán giả được chứng kiến sự trưởng thành cả về ngoại hình lẫn diễn xuất của cô. Từ những vai diễn đầu tiên, Park Eun Bin đã gây chú ý với vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương. Lớn hơn 1 chút, cô thiếu nữ họ Park lại khiến khán giả không thể rời mắt với vẻ đẹp mong manh, trong sáng.

Đến hiện tại, Park Eun Bin vẫn giữ được nét trong trẻo, tự nhiên như thuở nào. Ai cũng phải mê đắm nụ cười ngọt ngào, đôi mắt to tròn trong trẻo như giọt sương ban mai của nữ diễn viên. Không đẹp sắc sảo quyến rũ nhưng nét tinh khôi của Park Eun Bin lại là làn gió thanh mát của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.

Từ bé, Park Eun Bin đã là tiểu mỹ nhân xinh xắn dễ thương

Vẻ đẹp trong trẻo của Park Eun Bin "đốn tim" khán giả

Park Eun Bin xinh đẹp dù để tóc ngắn hay dài. Nụ cười ngọt ngào chính là "vũ khí" ngoại hình tuyệt vời của nữ diễn viên

Sao nhí một thời nay đã trưởng thành và vẫn giữ được nét đẹp tinh khôi ngày nào. Gương mặt hài hòa, thuần khiết với đôi mắt to tròn và nước da trắng hồng của Park Eun Bin luôn để lại ấn tượng tốt cho khán giả

Trong tạo hình cổ trang, dù ăn diện nữ tính...

... hay kể cả giả trai, Park Eun Bin đều gây ấn tượng với vẻ ngoài thanh tú, hút mắt. Không phải mỹ nhân đẹp đỉnh cao, sắc sảo nhưng Park Eun Bin lại gây ấn tượng theo cách riêng

Nhân cách vàng, học bá đình đám của làng giải trí Hàn

Park Eun Bin luôn được khen ngợi vì cả nhân cách, tài năng lẫn nhan sắc. Đúng như vẻ ngoài dịu dàng và những vai diễn tích cực trên màn ảnh, Park Eun Bin ngoài đời cũng vô cùng hiền lành và chăm chỉ. Cựu phóng viên giải trí Lee Jin Ho từng chia sẻ: "Các phóng viên cứ khen ngợi Park Eun Bin mãi cũng không hết, đến độ họ thậm chí còn vỗ tay sau buổi phỏng vấn với cô ấy. Lý do là vì Park Eun Bin cực kỳ khiêm tốn và luôn đối xử tốt với mọi người. Cô ấy còn có khiếu ăn nói và khiến cho nhiệm vụ của các phóng viên dễ dàng hơn rất nhiều".

Park Eun Bin được bạn bè đồng nghiệp và cả các phóng viên yêu thích. Ai từng tiếp xúc cũng khen ngợi tính cách cô nàng

Ngoài những người trong ngành, đến cả bạn bè ở trường cũng vô cùng yêu quý Park Eun Bin. Vào năm 2011, nữ diễn viên trúng tuyển ngành Tâm lý học và Truyền thông của Đại học Sogang - một trong những ngôi trường uy tín nhất Hàn Quốc. Tỷ lệ chấp nhận của Đại học Sogang là 3%, nghĩa là chỉ có 1/23 ứng viên có thể đỗ vào trường. Thời điểm đó, điểm số thi đại học của Park Eun Bin không được công bố nên tin đồn cô nàng được đặc cách vào trường đã rộ lên.

Tuy nhiên, Park Eun Bin đã được các bạn cùng trường hết lòng bảo vệ. Trong phần bình luận dưới bài đăng ác ý nhắm vào nữ diễn viên, bạn cùng trường hết lời khen ngợi Park Eun Bin. Theo lời bạn bè, Park Eun Bin chưa bao giờ nghỉ bất kì buổi học nào và luôn đạt điểm số rất cao. Sao nhí một thời đạt ít nhất 3 điểm A trong cùng một học kỳ, chưa bao giờ trượt môn và cũng không hề nhận được bất kỳ đối xử đặc biệt nào ở trường.

Bạn bè đứng lên bảo vệ cho Park Eun Bin khi cô vướng vào nghi án nhận đặc cách để đỗ vào đại học. Trong mắt bạn bè, Park Eun Bin là nữ sinh xinh đẹp, tốt bụng và học hành giỏi giang

Mối quan hệ với Yoo Seung Ho và Kai (EXO)

Từ khi vào nghề đến giờ, Park Eun Bin chỉ tập trung vào sự nghiệp và chưa 1 lần nào công khai chuyện đời tư. Thế nhưng, là sao nữ từng đóng cặp với nhiều nam thần, Park Eun Bin cũng từng gây xôn xao vì mối quan hệ với dàn nam thần đình đám.

Từng đóng cặp với nhau đến 5 lần, Park Eun Bin và Yoo Seung Ho từng dính nghi vấn có tình cảm trên mức đồng nghiệp vì tương tác quá ăn ý. Cả hai đều là sao nhí, có ngoại hình xứng đôi và tài năng diễn xuất được công nhận nên được rất nhiều khán giả "đẩy thuyền". Tuy nhiên 2 diễn viên đều không hề lên tiếng về chuyện đời tư, tin đồn hẹn hò của họ cũng lắng xuống sau nhiều năm.

Đóng cặp từ nhỏ đến lớn, bảo sao Yoo Seung Ho và Park Eun Bin kết hợp cực kỳ ăn ý

Ngoài Yoo Seung Ho, Park Eun Bin còn từng là "bạn gái màn ảnh" của Kai (EXO). Cả 2 ngôi sao từng trao nhau cử chỉ ngọt ngào trong bộ phim Choco Bank. Trong thời gian phát sóng phim, Kai từng thổ lộ rằng anh muốn có nhiều cảnh lãng mạn với Park Eun Bin hơn.



Kai và Park Eun Bin từng kết hợp cực ngọt trong bộ phim Choco Bank

Cả 2 ngôi sao kết hợp cực kỳ ăn ý, Kai còn dành lời khen "có cánh" cho đàn chị

Nguồn ảnh: Naver

https://kenh14.vn/park-eun-bin-sao-nhi-giay-thuy-tinh-hoc-van-dang-ne-sau-24-nam-no-luc-bong-vut-sang-ky-tich-20220712223054328.chn