Nàng WAG gây tranh cãi nhất World Cup 2026: Bỏ nghề phóng viên vì yêu HLV tuyển Đức, xuất hiện nhiều đến mức cầu thủ cũng thấy ngại

Không phải vợ hay bạn gái của một ngôi sao sân cỏ, nhân vật đang khiến truyền thông Đức bàn tán tại World Cup 2026 lại là bạn gái của HLV trưởng Julian Nagelsmann.

World Cup luôn là sân khấu không chỉ dành cho các cầu thủ mà còn cho những nàng WAGs nổi tiếng. Hai mươi năm trước, Victoria Beckham hay Cheryl Tweedy từng khiến báo chí tốn không ít giấy mực khi liên tục xuất hiện trên trang nhất trong thời gian tuyển Anh thi đấu tại World Cup 2006. Thậm chí có thời điểm, những câu chuyện bên lề của dàn WAG còn được quan tâm hơn cả màn trình diễn của các cầu thủ.

Thế nhưng ở World Cup 2026, cái tên gây chú ý nhất lại không phải vợ hay bạn gái của bất kỳ ngôi sao nào. Người đang khiến truyền thông Đức xôn xao là Lena Wurzenberger - bạn gái của HLV trưởng tuyển Đức Julian Nagelsmann.

Ảnh: Reuters

Theo báo chí Đức, Lena gần như xuất hiện ở mọi nơi có đội tuyển Đức. Cô có mặt tại trại huấn luyện trước giải ở Frankfurt, theo dõi các buổi tập từ khán đài, xuất hiện tại khách sạn đội tuyển và thường xuyên đồng hành cùng Nagelsmann trong các hoạt động hằng ngày.

Sau chiến thắng 7-1 của tuyển Đức trước Curaçao, Lena tiếp tục ở lại sân theo dõi các cầu thủ dự bị thả lỏng. Sáng hôm sau, cô lại được bắt gặp đạp xe cùng Nagelsmann tới sân tập.

Thậm chí, truyền thông Đức còn tiết lộ Lena thường xuyên ngồi ở khu vực rất gần băng ghế huấn luyện trong các trận đấu của Mannschaft. Bild nhận định chưa từng có người phụ nữ nào của bóng đá Đức xuất hiện công khai nhiều đến vậy trong một giải đấu lớn.

Sự hiện diện liên tục của Lena đang trở thành đề tài tranh luận. Một số nhà báo Đức cho rằng điều này có thể khiến các cầu thủ cảm thấy không thoải mái.

Ảnh: Getty

Ảnh: Reuters

Ảnh: Getty

Ảnh: Action Press

Bởi khi bạn gái của HLV luôn xuất hiện trong những không gian vốn chỉ dành cho đội tuyển, không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ suy nghĩ một cách tự nhiên. Ngay cả huyền thoại bóng đá Đức Lothar Matthäus cũng lên tiếng. Ông cho rằng việc Lena tới khách sạn đội tuyển hay gặp gỡ Nagelsmann không phải điều gì quá bất thường. Tuy nhiên, sự xuất hiện quá thường xuyên của cô trước truyền thông là điều không thực sự lý tưởng.

Quan điểm này nhanh chóng tạo nên cuộc tranh luận trên mạng xã hội Đức. Một bên cho rằng đây đơn giản là chuyện riêng tư của Nagelsmann. Nhưng bên còn lại tin rằng khoảng cách giữa đời sống cá nhân và công việc cần được giữ rõ ràng hơn ở môi trường đội tuyển quốc gia.

Điều khiến câu chuyện của Lena càng được chú ý là quá khứ đặc biệt của cô. Lena từng là phóng viên thể thao của tờ Bild, chuyên theo dõi Bayern Munich. Cô và Nagelsmann quen nhau khi ông còn dẫn dắt đội bóng xứ Bavaria.

Năm 2022, không lâu sau khi Nagelsmann chia tay người vợ gắn bó suốt 15 năm, chuyện tình của ông và nữ phóng viên trẻ chính thức được công khai. Mối quan hệ này nhanh chóng trở thành tâm điểm tại Đức. Không ít người đặt dấu hỏi về việc một phóng viên đang phụ trách đưa tin về Bayern Munich lại hẹn hò với HLV trưởng của đội bóng.

Sau đó, Lena rời vị trí phóng viên bóng đá. Cô chuyển sang mảng tin cảnh sát trước khi từ bỏ hoàn toàn nghề báo để làm trong lĩnh vực truyền thông doanh nghiệp. Nhiều người cho rằng cô đã chấp nhận đánh đổi sự nghiệp để bảo vệ chuyện tình với Nagelsmann.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Kể từ đó, cặp đôi gần như không rời nhau. Sau các chiến thắng của tuyển Đức, hình ảnh Nagelsmann bước lên khán đài để trao cho bạn gái một nụ hôn đã nhiều lần xuất hiện trên truyền thông châu Âu.

Lena thường mặc áo tuyển Đức, vẽ quốc kỳ lên má và cổ vũ cuồng nhiệt chẳng khác gì một cổ động viên thực thụ. Nếu tuyển Đức tiếp tục tiến sâu tại World Cup 2026, chắc chắn cô sẽ còn xuất hiện nhiều hơn nữa.