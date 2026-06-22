Bị vợ gọi là "ông già càu nhàu", siêu sao tỷ đô Messi bước sang tuổi 39 với cuộc sống giản dị hiếm thấy

Lionel Messi quá nổi tiếng, quá giàu có để có thể tận hưởng mọi vật chất xa hoa trên đời. Nhưng cách anh đón sinh nhật luôn khiến người hâm mộ bất ngờ.

Lionel Messi sẽ bước sang tuổi 39 vào ngày 24/6 tới, đúng vào thời điểm anh đang cùng đội tuyển Argentina chinh chiến tại World Cup 2026 - giải đấu được nhiều người dự đoán có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của huyền thoại bóng đá này.

Dù được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới, Messi lại có một thói quen gần như không thay đổi suốt nhiều năm qua: đón sinh nhật trong sự riêng tư tuyệt đối, bên gia đình và những người thân thiết nhất.

Sinh nhật không siêu xe, không tiệc tùng xa hoa

Những năm gần đây, kịch bản sinh nhật của Messi gần như giống hệt nhau. Năm 2023, khi bước sang tuổi 36 và chuẩn bị thực hiện quyết định thay đổi cuộc đời bằng việc gia nhập Inter Miami, Messi tổ chức sinh nhật vô cùng kín đáo. Những hình ảnh hiếm hoi được công khai đều do vợ anh - Antonela Roccuzzo - đăng tải trên mạng xã hội, chủ yếu là các khoảnh khắc quây quần bên gia đình.

Một năm sau, trong thời gian tham dự Copa America 2024, Messi đón sinh nhật tuổi 37 xa nhà. Tuy nhiên, cách ăn mừng vẫn không thay đổi. Antonela chỉ đăng một bức ảnh gia đình kèm lời chúc ngắn gọn và đầy tình cảm. Không livestream, không tiệc tùng xa hoa, cũng chẳng có những màn khoe của thường thấy ở nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Đến năm 2025, truyền thống này tiếp tục được duy trì. Trong sinh nhật tuổi 38 của Messi, Antonela chỉ chia sẻ một vài hình ảnh được chụp tại nhà. Điều khiến dân mạng thích thú là chiếc bánh sinh nhật được thiết kế theo nhân vật "Smurf càu nhàu" trong loạt truyện Xì Trum - nhân vật nổi tiếng với vẻ mặt khó ở và tính cách hay cằn nhằn.

Kèm theo đó, Antonela hài hước viết: "Chúc mừng sinh nhật ông già Smurf càu nhàu của em! Người cha tuyệt vời nhất, người bạn đời tuyệt vời nhất, tuyệt vời nhất trong mọi thứ! Chúng em thật may mắn khi có anh. Yêu anh rất nhiều".

Siêu sao kín tiếng bậc nhất thế giới bóng đá

Messi từ lâu nổi tiếng là người sống kín đáo. Tính cách này đã theo anh từ thời thơ ấu tại thành phố Rosario (Argentina) và góp phần tạo nên hình ảnh đặc biệt của chủ nhân 8 Quả bóng vàng.

Trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ, Messi gần như tránh xa các scandal đời tư. Vụ việc gây tranh cãi lớn nhất của anh xảy ra vào năm 2016, khi Messi và cha ruột Jorge Messi bị kết luận có liên quan đến vụ gian lận thuế liên quan đến quyền hình ảnh tại Tây Ban Nha và phải nộp khoản tiền phạt rất lớn.

Ngoài sự cố đó, danh tiếng của Messi gần như được xây dựng hoàn toàn từ những gì anh thể hiện trên sân cỏ. Điều này càng trở nên rõ ràng hơn trong thời đại mạng xã hội.

Trong khi Cristiano Ronaldo biến Instagram thành một phần quan trọng trong thương hiệu cá nhân với hàng loạt bài đăng về tập luyện, du lịch, cuộc sống gia đình và các dự án kinh doanh, Messi lại chọn cách hoàn toàn khác.

Anh đăng bài rất ít, hiếm khi trả lời phỏng vấn và gần như không chia sẻ những chi tiết riêng tư về cuộc sống cá nhân. Tuy vậy, sức ảnh hưởng của Messi vẫn thuộc hàng khủng nhất thế giới. Với hơn 508 triệu người theo dõi trên Instagram, anh hiện là tài khoản được theo dõi nhiều thứ hai trên nền tảng này, chỉ xếp sau Cristiano Ronaldo.

Phần lớn bài đăng của Messi liên quan đến các chiến dịch quảng cáo, hợp đồng tài trợ hoặc công việc chuyên môn. Theo giới marketing, chỉ một bài đăng quảng cáo trên Instagram của Messi cũng có thể mang về từ 2,5 đến 2,7 triệu USD (khoảng 65-70 tỷ đồng). Tạp chí Forbes ước tính riêng trong 12 tháng qua, Messi đã thu về khoảng 70 triệu USD ngoài sân cỏ từ quảng cáo, bản quyền hình ảnh và các hoạt động kinh doanh.

Dẫu vậy, những ai theo dõi Instagram của anh sẽ dễ dàng nhận ra phần lớn nội dung đều liên quan đến bóng đá hoặc công việc. Những khoảnh khắc đời thường hiếm hoi thường xuất hiện thông qua tài khoản của Antonela hơn là chính Messi.

Từ Paris u ám đến Miami hạnh phúc

Nhiều người hâm mộ cũng nhận thấy sự khác biệt rất lớn giữa Messi thời còn khoác áo PSG và Messi của hiện tại. Giai đoạn 2021-2023 tại Paris được xem là một trong những khoảng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp của anh. Việc phải rời Barcelona trong nước mắt, quá trình thích nghi với nước Pháp cùng mối quan hệ không mấy nồng ấm với một bộ phận CĐV PSG khiến Messi thường xuyên xuất hiện với vẻ mặt căng thẳng và trầm lặng.

Nhưng kể từ khi chuyển tới Miami vào tháng 7/2023, mọi thứ dường như đã thay đổi. Messi thường xuyên xuất hiện với nụ cười trên môi, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và tận hưởng cuộc sống bên vợ cùng ba cậu con trai Thiago, Mateo và Ciro. Trên mạng xã hội của Antonela, người hâm mộ thường xuyên bắt gặp hình ảnh cả gia đình đi du thuyền, ăn tối cùng bạn bè, thư giãn bên hồ bơi trong biệt thự hoặc tham gia những chuyến nghỉ dưỡng riêng tư.

Tuổi 39 của một Messi rất khác

12 tháng vừa qua là quãng thời gian đầy cảm xúc với Messi. Trên sân cỏ, anh tiếp tục gặt hái thành công cùng Inter Miami, giành MLS Cup và tiếp tục được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Tuy nhiên, cuộc sống ngoài sân cỏ cũng mang đến không ít nỗi lo. Cuối năm ngoái, em gái út của anh là Maria Sol Messi gặp tai nạn ô tô nghiêm trọng tại Miami, bị bỏng và gãy xương, phải trải qua thời gian dài điều trị hồi phục. Gần đây hơn, Messi cũng phải đối mặt với những lo lắng liên quan đến sức khỏe của cha mình - ông Jorge Messi.

Trong trận ra quân World Cup 2026 gặp Algeria, siêu sao Argentina đã bật khóc sau khi ghi bàn. Sau đó, truyền thông tiết lộ cha anh đang gặp vấn đề sức khỏe và được theo dõi y tế.

Nếu Messi tuổi 30 từng sống trong áp lực khổng lồ tại Barcelona, rồi trải qua quãng thời gian nhiều tiếc nuối ở PSG, thì Messi chuẩn bị bước sang tuổi 39 lại mang hình ảnh hoàn toàn khác.

Anh vẫn là một trong những vận động viên kiếm tiền giỏi nhất thế giới, vẫn sở hữu sức hút toàn cầu và những hợp đồng trị giá hàng chục triệu USD. Nhưng trên tất cả, điều khiến Messi cảm thấy hạnh phúc dường như vẫn rất đơn giản: gia đình, sự bình yên và một cuộc sống càng ít ồn ào càng tốt.

Có lẽ đó cũng chính là lý do vì sao, ở tuổi 39, Messi vẫn đang tận hưởng những năm tháng đẹp nhất cuộc đời mình.