"Thần đồng" 18 tuổi Lamine Yamal đi vào lịch sử World Cup, vượt cả Messi

Lamine Yamal đi vào lịch sử World Cup trong ngày Tây Ban Nha đại thắng 4-0 Saudia Arabia.

Thần đồng tuổi teen Lamine Yamal vừa tiếp tục viết nên những trang sử mới cho bóng đá thế giới khi chính thức ghi tên mình vào sách kỷ lục World Cup, góp công lớn vào chiến thắng giòn giã 4–0 của đội tuyển Tây Ban Nha trước Saudi Arabia tại lượt trận thứ hai bảng H sáng ngày 22/6.

Ngay ở phút thứ 10 trên sân vận động Atlanta, đón đường căng ngang tầm thấp chuẩn xác từ Mikel Oyarzabal, ngôi sao thuộc biên chế Barcelona đã có mặt đúng lúc ở cột xa để đệm bóng tung lưới đối phương, khai thông thế bế tắc cho trận đấu. Lập công khi mới 18 tuổi 343 ngày, Yamal chính thức trở thành cầu thủ trẻ thứ 8 trong lịch sử ghi bàn tại một kỳ World Cup. Đáng chú ý, cột mốc này giúp anh vượt qua cả siêu sao Lionel Messi, người ghi bàn thắng đầu tiên tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 2006 ở độ tuổi 18 và 357 ngày.

Lamien Yamal toả sáng từ Euro đến World Cup (Ảnh: BR Football)

Màn trình diễn giúp thần đồng Tây Ban Nha tiếp đà hưng phấn ở World Cup (Ảnh: BR Football)

Lamine chói sáng ngày Tây Ban Nha thắng đậm (Ảnh: BR Football)

Không dừng lại ở đó, pha làm bàn này còn đưa tiền đạo cánh của Tây Ban Nha vào một CLB của những huyền thoại. Theo thống kê từ Opta, Yamal đã trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử bóng đá ghi được bàn thắng ở cả hai đấu trường danh giá nhất cấp đội tuyển là VCK EURO và FIFA World Cup. Đồng thời, anh cũng là cầu thủ từ 18 tuổi trở xuống thứ hai trong lịch sử giải đấu ghi được bàn mở tỷ số cho quốc gia của mình.

Bàn thắng sớm của Yamal không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn là bước ngoặt cởi bỏ áp lực tâm lý đè nặng lên thầy trò HLV Luis de la Fuente, sau trận hòa 0–0 đầy thất vọng trước Cape Verde ở ngày ra quân. Tiếp đà hưng phấn, Tây Ban Nha hoàn toàn áp đảo thế trận. Mikel Oyarzabal khép lại ngày thi đấu chói sáng bằng một cú đúp ngay trong hiệp một, trước khi hậu vệ Hassan Altambakti bên phía Saudi Arabia lóng ngóng phản lưới nhà ở hiệp hai, ấn định chiến thắng đậm đà 4–0.

Hủy diệt đại diện châu Á, nhà đương kim vô địch châu Âu chính thức vươn lên dẫn đầu bảng H với 4 điểm, qua đó mở toang cánh cửa bước vào vòng đấu loại trực tiếp tại kỳ World Cup 2026.