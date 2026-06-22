Kết quả New Zealand 1-3 Ai Cập: Salah tỏa sáng, tạo mốc chưa từng có

Đội tuyển Ai Cập lần đầu tiên giành chiến thắng ở World Cup sau khi đánh bại New Zealand trên sân BC Place ở Vancouver, Canada sáng nay 22/6.

Đội đầu tiên của bảng G World Cup 2026 giành chiến thắng saui 2 lượt trận là Ai Cập. Đại diện châu Phi đánh bại New Zealand với tỷ số 3-1. Mohamed Salah và Mostafa Zico là người hùng của đội tuyển Ai Cập. Mỗi người có một bàn thắng và một pha kiến tạo để đánh dấu lần đầu tiên bóng đá Ai Cập thắng trận ở đấu trường World Cup.

Salah tỏa sáng giúp Ai Cập đánh bại New Zealand. (Ảnh: Reuters)

New Zealand nhập cuộc tốt hơn. Đội bóng đến từ châu Đại dương chơi bóng chủ động chứ không lùi sâu đội hình và chơi bóng dài đến Chris Wood.

Các cầu thủ New Zealand tạo ra vài pha phối hợp tấn công sắc nét trong nửa đầu hiệp một và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 15. Từ quả phạt góc của Tim Payne, Finn Surman bật cao đánh đầu tung lưới Ai Cập.

Có bàn thắng, New Zealand chủ động chơi phòng ngự chắc chắn. Ai Cập kiểm soát bóng nhỉnh hơn trong hiệp một nhưng chỉ có một cú sút trúng đích. Đội bóng châu Phi bế tắc. Mohamed Salah không tạo ra nhiều dấu ấn ngoài 2 pha dứt điểm không gây nguy hiểm cho khung thành của New Zealand.

Đội hình New Zealand vs Ai Cập

New Zealand: Max Crocombe (1), Tim Payne (2), Michael Boxall (5), Joe Bell (6), Marko Stamenic (8), Chris Wood (9), Sarpreet Singh (10), Elijah Just (11), Liberato Cacace (13), Finn Surman (16), Callum McCowatt (20).

Ai Cập: Mostafa Shoubir (23), Yasser Ibrahim (2), Mohamed Hany (3), Emam Ashour (8), Mohamed Salah (10), Mostafa Zico (11), Ahmed Fatouh (13), Hamdy Fathy (14), Mohanad Lashin (17), Marawan Attia (19), Omar Marmoush (22).

Bảng xếp hạng World Cup 2026 bảng G

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến hết trận New Zealand vs Ai Cập, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng G như sau.