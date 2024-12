Nàng "Tây Thi đẹp nhất màn ảnh" năm nào giờ đã 48 tuổi: Nhan sắc vô cùng quyến rũ, thực hiện một cách nguy hiểm để trẻ lâu

Dù đã bước sang tuổi 48, Tưởng Cần Cần vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng thon gọn, phong thái sang trọng và gương mặt tươi trẻ.

Tưởng Cần Cần, sinh năm 1976, là một trong những biểu tượng nhan sắc nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ.

Ngay từ năm 17 tuổi, cô đã ghi dấu ấn sâu đậm khi đảm nhận vai chính trong bộ phim Mị Thái Quan Âm. Sở hữu vẻ đẹp mong manh, thuần khiết cùng đôi mắt phảng phất nỗi buồn, cô chinh phục khán giả qua hàng loạt vai diễn kinh điển trong các tác phẩm như Ngọa Hổ Tàng Long, Anh Hùng Xạ Điêu, Phong Vân, Bán Sinh Duyên và đặc biệt là vai Tây Thi trong bộ phim cùng tên.

"Tây Thi đẹp nhất màn ảnh" Tưởng Cần Cần.

Khán giả ưu ái gọi Tưởng Cần Cần là "Tây Thi đẹp nhất màn ảnh", còn nữ sĩ Quỳnh Dao từng ca ngợi nhan sắc cô: "Thuần khiết như nước, đẹp buồn như mộng".

Chính vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết ấy đã khiến cô được chọn vào các vai công chúa, tiểu thư để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.

Một trong những bí quyết giữ gìn vóc dáng và nhan sắc của Tưởng Cần Cần là luyện tập yoga, kể cả trong thời gian mang thai. Đặc biệt, cô không ngần ngại thử sức với yoga dây - một phương pháp tập luyện nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng mang lại nhiều lợi ích.

Yoga dây giúp tăng cường sự dẻo dai, cải thiện sự linh hoạt và giảm căng thẳng. Khi được thực hiện dưới sự hướng dẫn, giám sát của chuyên gia, phụ nữ mang thai có thể tập luyện an toàn, hỗ trợ sức khỏe cả mẹ và bé.

Yoga dây đem lại lợi ích gì đối với cơ thể?

Yoga dây (Aerial Yoga) không chỉ là một hình thức tập luyện thú vị mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng yoga dây hỗ trợ tăng cường sức khỏe cơ bắp, cải thiện tính linh hoạt, giảm stress và thậm chí còn hỗ trợ điều trị một số vấn đề sức khỏe.

1. Cải thiện sự linh hoạt và cân bằng

Khi tập yoga dây, người tập sử dụng trọng lực và sức nặng cơ thể để thực hiện các động tác kéo giãn sâu hơn mà vẫn an toàn. Theo một nghiên cứu đăng trên Journal of Strength and Conditioning Research, yoga dây giúp tăng khả năng linh hoạt của cơ bắp và các khớp, đặc biệt là vùng hông, vai, cột sống.

2. Hỗ trợ giảm đau lưng và cột sống

Một nghiên cứu trên tạp chí Complementary Therapies in Medicine cho thấy yoga dây có thể giảm áp lực lên cột sống nhờ vào tư thế treo ngược (inversion), giúp giảm đau lưng mãn tính và cải thiện tuần hoàn máu ở khu vực này.

3. Tăng sức mạnh cơ bắp và khả năng giữ thăng bằng

Tập yoga dây đòi hỏi sự phối hợp của nhiều nhóm cơ, đặc biệt là cơ bụng, cơ lưng và cơ vai. Một nghiên cứu trên Journal of Sports Science and Medicine chỉ ra rằng các bài tập sử dụng trọng lực từ dây treo giúp cải thiện sức mạnh cơ bắp và khả năng giữ thăng bằng tốt hơn so với yoga truyền thống.

4. Giảm stress và cải thiện tinh thần

Một nghiên cứu từ International Journal of Yoga đã chỉ ra rằng yoga, bao gồm yoga dây, giúp giảm cortisol – hormone gây stress, đồng thời tăng cường serotonin, cải thiện tâm trạng và cảm giác thư thái.

Lưu ý khi tập yoga dây

Yoga dây đòi hỏi sự hướng dẫn từ huấn luyện viên chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn, đặc biệt đối với người mới bắt đầu và phụ nữ mang thai.

Những người có vấn đề về huyết áp, bệnh về mắt (như tăng nhãn áp) hoặc bệnh tim nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tập luyện.