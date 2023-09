Nàng Chúc Anh Đài 49 tuổi vẫn không chịu già đi, tan nát sự nghiệp vì yêu nhầm kẻ phụ tình

Nàng thơ xinh đẹp nổi đình đám chỉ sau một bộ phim

Dương Thái Ni sinh năm 1974, là con gái cưng của một doanh nhân kinh doanh bất động sản. Từ nhỏ đã xinh đẹp hơn người thế nên, ngay khi mới 18 tuổi, cô đã tình cờ lọt vào mắt xanh của một nhà sản xuất âm nhạc, chính thức bước chân vào làng giải trí.

Những năm đầu sự nghiệp, Dương Thái Ni được lăng xê cật lực, công ty quản lý đẩy tên tuổi của cô đính kèm với những tượng đài nhan sắc như Triệu Nhã Chi, Trương Mạn Ngọc, Châu Hải My,… Nhờ vậy mà nhanh chóng Dương Thái Ni được các nhà sản xuất phim để mắt tới. Ngay tác phẩm đầu tay Đông Tà Tây Độc, cô đã được hợp tác với đạo diễn lừng danh, còn được cộng tác với những ngôi sao tên tuổi như Trương Quốc Vinh, Lương Gia Huy, Lâm Thanh Hà, Trương Mạn Ngọc, Lương Triều Vỹ... Dù chỉ thể hiện vai phụ trong tác phẩm này nhưng cô vẫn thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Dương Thái Ni thời trẻ

Chỉ một năm sau, Dương Thái Ni đã có vai chính đầu tay, cô đảm nhận vai Chúc Anh Đài trong bộ phim Lương Chúc của đạo diễn Từ Khắc. Nhờ danh tiếng từ vai diễn này, tên tuổi của cô lên như diều gặp gió, thuận lợi được được góp mặt ở hàng loạt tác phẩm lớn như Intimates, Love in the Time of Twilight, Mạo Hiểm Vương... Cô cũng trở thành một trong những nữ diễn viên hàng đầu thập niên 1990 và nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo đắt giá.

Dương Thái Ni trong tạo hình Chúc Anh Đài

Giải nghệ vì yêu nhầm người

Sau Lương Chúc, có tin đồn Dương Thái Ni phim giả tình thật với "Lương Sơn Bá" Ngô Kỳ Long. Cùng thời điểm đó, còn có tin đồn nam tài tử Kim Thành Vũ cũng si mê Dương Thái Ni, dẫn tới việc hai minh tinh xích mích vì cùng yêu một cô gái. Dĩ nhiên tất cả chỉ là tin đồn bởi sau đó, Dương Thái Ni đã công khai hẹn hò với người ngoài ngành là luật sư Khưu Thiều Trí. Họ quen biết nhau vào năm 1994, tới 1997, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ nhất, Dương Thái Ni bất ngờ tuyên bố rút khỏi làng giải trí để chuyển sang kinh doanh cùng bạn trai. Cô chia sẻ: "Trải qua bao hư danh và phù hoa trong làng giải trí, tôi cảm thấy mệt mỏi rồi. Tôi đợi ngày này rất lâu rồi".

Dương Thái Ni và Khưu Thiều Trí

Tuy nhiên chỉ vài năm sau, công việc kinh doanh của hai người gặp khó khăn, Khưu Thiều Trí rơi vào khủng hoảng, nợ nần chồng chất, chỉ có Dương Thái Ni vẫn một mực ở bên ủng hộ bạn trai. Năm 2002, Khưu Thiều Trí bỗng dưng biến mất, để lại một mình Dương Thái Ni đối mặt với món nợ khổng lồ. Cô hoàn toàn phá sản, buộc phải trở lại làng giải trí để kiếm tiền thế nhưng lúc này, danh tiếng của cô đã chẳng còn như xưa, Dương Thái Ni chỉ còn cơ hội đóng những vai phụ. Ngoài ra, cô cũng chật vật làm thêm đủ nghề để trả nợ cho bạn trai, từ viết kịch bản, viết sách đến đạo diễn. Đáng nói hơn khi suốt thời gian này, Dương Thái Ni có rất nhiều đại gia tiếp cận nhưng cô quyết không thay lòng, vẫn một mực chờ người đàn ông phụ bạc đã lừa gạt mình.

Sau 8 năm xa cách, Dương Thái Ni và Khưu Thiều Trí gặp lại nhau. Thậm chí, Khưu Thiều Trí còn ngỏ lời cầu hôn và bất ngờ thay khi Dương Thái Ni đã đồng ý. Hai người nhanh chóng về chung một nhà trong sự phản đối của người hâm mộ, khi chẳng ai ngờ Dương Thái Ni lại si tình một cách khó hiểu tới vậy. Đáng mừng là lần này cô đã đúng khi Khưu Thiều Trí không lừa gạt cô thêm lần nào nữa.

U50 trẻ đẹp, hạnh phúc nhưng không đóng phim mới

Hiện tại, Dương Thái Ni đã 49 tuổi, vẫn hạnh phúc bên ông xã và một cặp song sinh đáng yêu. Hiện tại, cô vẫn hoạt động với tư cách biên kịch, đạo diễn nhưng rất hiếm khi nhận phim mới. Khán giả không khỏi mong ngóng Dương Thái Ni trở lại màn ảnh, khi mà nhan sắc của cô vẫn cứ xinh đẹp như xưa.

Dương Thái Ni không trang điểm nhưng sắc mặt rất tốt trong một clip kêu gọi ủng hộ cho trẻ em khó khăn tại dự án UNICEF Charity Run 2023

Làn da không hề có khuyết điểm của Dương Thái Ni ở độ tuổi U50

Sau bao năm, cô vẫn mãi trẻ đẹp

Nguồn ảnh: Sohu