Mỹ nhân cổ trang khoe tạo hình đẹp như tiên nữ khiến ai nấy "đổ gục", netizen vẫn chê mạnh một chi tiết?

Nhất Niệm Quan Sơn - bộ phim đánh dấu sự trở lại của mỹ nhân đình đám Lưu Thi Thi - hiện đang trong quá trình tích cực quảng bá dự án. Sau khi gây bão dư luận khi tung ra đoạn trailer ấn tượng, mới đây ekip làm phim tiếp tục nhá hàng một tạo hình của nữ chính, ngay lập tức nhận về hàng loạt bình luận tích cực từ người xem.

Trong loạt hình ảnh này, Lưu Thi Thi xuất hiện với bộ trang phục tông màu trắng đỏ, kiểu tóc và trang điểm có phần cầu kỳ hơn hẳn những tạo hình đã xuất hiện trong trailer. Khán giả đánh giá rất cao diện mạo của nữ diễn viên, hết lời khen ngợi cho rằng tạo hình này khiến cô trông trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi 36 của mình.

Lưu Thi Thi thực sự quá xinh đẹp trong tạo hình này

Đặc biệt, khán giả còn cho rằng, tạo hình này khiến Lưu Thi Thi trông rất giống tiên nữ... Hằng Nga. Cư dân mạng xứ Trung còn nhiệt tình ghép thêm hình thỏ ngọc để biến mỹ nhân họ Lưu thành chị Hằng đúng dịp Trung Thu.

Cư dân mạng nhiệt tình ghép thêm hình thỏ ngọc

Dù nhận về nhiều lời khen ngợi nhưng trên thực tế vẫn có một số khán giả không thực sự hài lòng với tạo hình này, chủ yếu là vì hình bông hoa trên trán của Lưu Thi Thi. Hoa điền vốn là kiểu trang điểm không có gì xa lạ ở phim cổ trang Trung Quốc nhưng đến Lưu Thi Thi, nhiều khán giả cho rằng bông hoa trên trán của cô được vẽ quá lớn so với khuôn mặt

Bình luận của khán giả

Nhất Niệm Quan Sơn lấy bối cảnh giả tưởng, nơi có hai quốc gia đang ở thế đối lập với nhau là An quốc và Ngô quốc. Lưu Thi Thi đảm nhận vai nữ chính Nhậm Như Ý, một nữ hiệp ân oán rõ ràng, là tiền tả sứ Chu Y Vệ của An quốc. Vì một số lý do, cô lưu lạc đến Ngô Quốc. Về sau, Nhậm Như Ý thành lập đội sứ thần Nghinh Đế, cùng Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh) và nhiều anh hùng trẻ tuổi bắt đầu một hành trình nhiều sóng gió.

Nguồn ảnh: Weibo