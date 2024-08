Mới đây, nam diễn viên Ahn Jae Hyun tham gia chương trình SBS Radio. Tại đây, Ahn Jae Hyun chia sẻ về những câu chuyện xoay quanh quá trình quay MV No Sad Song For My Broken Heart của K.Will cùng với Seo In Guk. Hồi cuối tháng 6, K.Will ra mắt phần 2 cho MV đam mỹ nổi tiếng Please Don’t… khiến fan Kpop đứng ngồi không yên. Theo đó, sự tái hợp của bộ đôi nam chính Ahn Jae Hyun và Seo In Guk sau 12 năm gây sốt MXH.

Ahn Jae Hyun vừa tham gia chương trình radio của SBS

Sau màn tái xuất với MV No Sad Song For My Broken Heart, Ahn Jae Hyun lấy lại thiện cảm từ công chúng. Nhất là từ biến cố ly hôn với vợ cũ Goo Hye Sun khiến anh lao đao mấy năm nay. Do đó, vai diễn sóng đôi cùng Seo In Guk rất có ý nghĩa với Ahn Jae Hyun.

Ahn Jae Hyun điển trai hút hồn trên sóng

Trên sóng radio của SBS, Ahn Jae Hyun tiết lộ bản thân phải xem đến 4 bộ phim boylove mới có thể đóng MV cho K.Will. Quả thực, nỗ lực của Ahn Jae Hyun đã mang đến quả ngọt. Vai diễn người đàn ông trưởng thành với ánh mắt u uất đầy sự tiếc nuối của Ahn Jae Hyun đã khiến người xem “suy” diện rộng. Dù chỉ là MV hơn 5 phút, nhưng Ahn Jae Hyun mang đến màn thể hiện không kém so với phim điện ảnh.

Vai diễn của Ahn Jae Hyun trong MV mới gây sốt, anh chàng chia sẻ phải xem 4 phim boylove mới đóng được MV

Tương tác của Ahn Jae Hyun và Seo In Guk cũng khiến dân tình phát cuồng. Cái kết gây tiếc nuối của No Sad Song For My Broken Heart càng khiến dân tình nhiệt liệt “đẩy thuyền" bộ đôi nam thần. Cả hai cùng nhau chụp tạp chí, gây bão vì quá đẹp đôi và còn hứa hẹn sẽ cùng nhau hợp tác trong một drama dài tập.

Bộ đôi Ahn Jae Hyun - Seo In Guk khiến MXH phát cuồng

Ahn Jae Hyun dành tặng nhiều lời khen đến người bạn diễn thân thiết

Ahn Jae Hyun dành tặng nhiều lời khen đến người bạn diễn thân thiết: "Cậu ấy là một người có nhiều bất ngờ. Seo In Guk vừa hát hay, lại đẹp trai và có thân hình tốt. Ngoài ra, cậu ấy luôn quan tâm chăm sóc mọi người. Dù là lúc mệt mỏi, cậu ấy vẫn luôn quan tâm đến người khác Tôi nghĩ cậu ấy không có nhược điểm nào cả."

Ngoài những chia sẻ về quá trình đóng MV No Sad Song For My Broken Heart, Ahn Jae Hyun còn làm fan nhói lòng khi trải lòng về vụ tai nạn nghiêm trọng hồi 22 tuổi. Khi ấy, anh đã mất ý thức và điều trị ở bệnh viện tận 4 tháng mới hồi phục. “Lúc đó thậm chí tôi còn bị mất trí nhớ, gãy xương sườn, xương chậu, tràn khí màng phổi và bong giác mạc (khoảng thời gian đầu không nhìn thấy gì)”, Ahn Jae Hyun nói.

Ahn Jae Hyun chia sẻ về quá khứ bị tai nạn khiến fan xót xa

Tai nạn của Ahn Jae Hyun để lại di chứng nặng nề, đến mức anh có thể được miễn nghĩa vụ quân sự. Nhưng sau này, Ahn Jae Hyun vẫn quyết định làm phục vụ xã hội trong thời gian nhập ngũ. Đây cũng là lý do Ahn Jae Hyun thường để lộ thể trạng không tốt khi phải quay hình liên tục. Tâm sự này của Ahn Jae Hyun nhận được nhiều sự đồng cảm. Ai nấy đều cảm phục với sự kính nghiệp của nam thần màn ảnh, dù sức khoẻ không đảm bảo nhưng luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi vai diễn.