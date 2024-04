Cặp "nam thần đam mỹ" đời đầu hội ngộ: Dân tình chưa hết sốc sau cả thập kỷ vì cú plot twist chấn động Kpop!

Vừa qua, bộ ba Ahn Jae Hyun, Seo In Guk và ca sĩ K.Will đã xuất hiện trên sóng Skipping Interlude - một series giải trí phát sóng trên YouTube được đông đảo fan Hàn theo dõi. Sau 12 năm kể từ màn hợp tác "chấn động" Kpop, Ahn Jae Hyun và Seo In Guk cùng chính chủ K.Will hát ca khúc Please Don't... Màn hội ngộ của bộ đôi "nam thần đam mỹ" đời đầu khiến dân tình vô cùng phấn khích.

K.Will - MV Please don't...

Năm 2012, MV Please Don't... của K.Will có sự tham gia diễn xuất của 3 ngôi sao trẻ nổi bật Seo In Guk, Ahn Jae Hyun và Dasom (SISTAR) đã tạo nên cơn sốt làng nhạc. Nhạc hay là một chuyện, nhưng cốt truyện MV mới là thứ khiến người ta sốc đến mức nhớ mãi không quên.

Cú twist chấn động được nhắc lại trong chương trình mới đây

Please Don't... "gây lú" khi mở ra chuyện tình tay ba của 2 chàng là bạn thân, một người dằn vặt khi người kia cưới vợ. Những tưởng Dasom là nữ tính ngôn tình, ai ngờ MV "quay xe" phút chót biến cô thành "nữ phụ đam mỹ". Người mà Seo In Guk tương tư lại chính là bạn thân Ahn Jaehyun. Chỉ đơn giản với 1 cú twist cuối cùng, Please Don't... đã trở thành tường thành Kpop mỗi khi nhắc đến MV "nam - nam". Ahn Jae Hyun và Seo In Guk cũng chính là couple đam mỹ đời đầu dân tình mê mẩn.

Ahn Jae Hyun, Seo In Guk và K.Will cùng hát Please Don't...

Hội ngộ sau 12 năm, Seo In Guk, Ahn Jae Hyun và K.Will đã có những giây phút nhớ lại kỷ niệm lần đầu hợp tác. Ba ngôi sao chia sẻ về quá trình quay MV, đến hai nam chính cũng không hề biết về "cú lừa lịch sử". Đến khi dự án hoàn thành, cả 3 diễn viên mới "tá hoả". Ahn Jae Hyun và Seo In Guk còn cùng K.Will hát ca khúc Please Don't.... Tương tác của bộ ba khiến dân tình "cười bò".

Gặp lại hai nam chính, K.Will nguyện thay thế vị trí nữ chính của Dasom

Cả ba cùng nhau ôn lại kỷ niệm, hát Please Don't...

Seo In Guk thú nhận rằng anh không hề biết đến "cốt truyện" của MV cho đến tận phút cuối cùng. Seo In Guk hồi tưởng: "Tôi thực sự không biết. Suốt thời gian đó, tôi nghĩ rằng tôi yêu Dasom nhưng phải từ bỏ để cô ấy cưới bạn thân mình. Còn bạn thân của tôi thì không hề biết. Đó là cốt truyện tôi đinh ninh, nhưng rồi trong cảnh cuối cùng, họ bảo tôi xé bức ảnh ra, che Dasom lại và để hai chúng tôi bên nhau. Đó là lúc tôi nhận ra, 'Ồ, câu chuyện này thực ra là thế này'".

Đôi chính của Please Don't... lại lần nữa viral

K.Will cũng tiết lộ về sản phẩm mới, "nửa đùa nửa thật" hé lộ về Please Don't... phần hai. "Có lẽ sẽ rất tuyệt nếu phát hành một MV thu hút sự chú ý của mọi người, như cách 'Please Don't...' đã làm", K.Will chia sẻ. Sau khi chương trình lên sóng, Please Don't... lại lần nữa viral. Tương tác của cặp đôi nam chính Ahn Jae Hyun - Seo In Guk được fan truyền tay nhau rộng khắp. Đã hơn 1 thập kỷ trôi qua, khán giả vẫn chưa quên đi cảm giác ngỡ ngàng khi lần đầu xem MV này.