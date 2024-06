Sau nhiều ngày chờ đón, MV ROCKSTAR của Lisa (BLACKPINK) đã chính thức được trình làng. Sản phẩm sau khi lên sóng ngay lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu khi đây là lần đầu tiên cô nàng ra mắt dự án âm nhạc sau khi rời YG. ROCKSTAR cũng là sản phẩm mà Lisa tham gia vào khâu sản xuất âm nhạc với vai trò là Lyricist (người viết lời) và Composer (người soạn nhạc). Tuy nhiên, MV ROCKSTAR sau khi lên sóng đã vấp phải một số ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

MV ROCKSTAR - Lisa (BLACKPINK)

Lời bài hát bị chê vô nghĩa, câu rap “Lisa, bạn có thể dạy tôi tiếng Nhật không” gây thắc mắc

Lời ca khúc ROCKSTAR của Lisa có thể nói gây ấn tượng nhiều nhất bởi câu rap "Lisa, can you teach me Japanese?" - I said, , Hai!" (Lisa, bạn có thể dạy tôi tiếng Nhật không. Tôi nói Vâng). Việc xuất hiện câu rap này khiến cộng đồng mạng không khỏi thắc mắc về mục đích thông điệp mà Lisa cài cắm là gì.

Trên nền tảng X (Twitter), người hâm mộ quốc tế đã “cắt nghĩa” câu rap này của Lisa. Theo đó đa số ý kiến đều cho rằng, Lisa đang muốn truyền tải việc người phương Tây không thể phân biệt được người Châu Á mang quốc gia nào và hầu hết, họ chỉ nhớ tới người Châu Á là người Nhật Bản, người Trung Quốc…

Cũng chính vì thế mà ở câu rap này phút thứ 1:26, hình ảnh hàng trăm người Thái Lan xuất hiện như một cách Lisa muốn nói với cả thế giới rằng Châu Á cũng có một đất nước mang tên Thái Lan.

Câu rap “Lisa, bạn có thể dạy tôi tiếng Nhật không?” xuất hiện ở phân đoạn hàng trăm vũ công người Thái Lan xuất hiện

Một trong những ý kiến cho rằng câu rap muốn truyền tải việc người phương Tây không phân biệt được quốc gia của người Châu Á

Tuy nhiên những câu hát trong ROCKSTAR của Lisa cũng gây tranh cãi khi bị cho là vô nghĩa. Mở đầu ca khúc, câu rap “Gold teeth sittin' on the dash, she a rockstar” ( Răng vàng ngồi trên bảng điều khiển /Cô ấy là một ngôi sao nhạc rock ) hay “ Been on a mission, boy, they call me catch and kill. I'm stealin' diamonds, make them chase me for the thrill” (Đang thực hiện một nhiệm vụ, chàng trai à, họ gọi tôi bắt và giết. Tôi đang ăn trộm kim cương á, bắt chúng đuổi theo tôi đi này).

Dù tạo hình mở màn MV của Lisa được xây dựng như một nữ điệp viên nhưng những câu rap này cũng khiến người xem thêm phần khó hiểu vì ẩn ý đằng sau.

Lisa gây tranh cãi với lyrics được cho là vô nghĩa

Dân mạng Hàn người khen, kẻ chê MV của Lisa

Không còn những câu rap tiếng Anh được “chêm” tiếng Hàn như thuở các sản phẩm của BLACKPINK, sản phẩm lần này được Lisa sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó dù giờ ra mắt MV là 9h sáng giờ Hàn Quốc nhưng cư dân mạng Hàn xứ kim chi cũng dành sự quan tâm đặc biệt dành cho sản phẩm của Lisa.

Sau khi MV lên sóng, cộng đồng mạng Hàn Quốc đã chia ra làm 2 luồng ý kiến trái chiều. Một số ý kiến tỏ ra khá thất vọng với sản phẩm của Lisa sau khi rời YG. Câu rap “tiếng Nhật” được lặp đi lặp lại gây cảm giác lỗi thời. Những bình luận khác lại cho rằng mong chờ sự bùng nổ hơn từ Lisa nhưng đến cuối MV vẫn chưa có cảm giác này.

Mặt khác, nhiều ý kiến lại tận hưởng MV ROCKSTAR và khẳng định thích thú với sự thay đổi táo bạo này của nàng em út BLACKPINK. Việc không còn chút nào màu sắc của YG cũng tạo cảm giác mới lạ và nhận xét hay hơn ca khúc debut solo LALISA.

Một số bình luận của cư dân mạng Hàn Quốc:

- Bài hát có vẻ thiếu sức ảnh hưởng nhưng Lisa lại rất ngầu.

- Nó không phù hợp với gu của người Hàn... Nhưng người Thái sẽ thích nó. Tuy nhiên, nó rất tuyệt. Không có nhiều ca sĩ Kpop có thể thể hiện được phong cách này.

- Cảm giác bài hát và MV hơi nhàm chán.

- Lisa ngầu quá, tôi chờ đợi album.

- Lisa giỏi thật đấy.

- Tôi không hiểu lời bài hát nhưng MV và vũ đạo đều hay. Có lẽ lời bài hát ngớ ngẩn là dành cho TikTok.

- MV được quay ở Thái Lan phải không? Nó mang lại cảm giác rất Thái. Cả bài hát và video đều gây thất vọng so với màn trình diễn của Lalisa hay Money. Xét về địa vị của Lisa thì cả video lẫn bài hát đều là những sự thất vọng.

- Điều thú vị là nó không mang lại cảm giác Kpop... Cá nhân tôi thấy đó không phải gu của mình. Phong cách, bài hát và video đều có vẻ lộn xộn, mặc dù Lisa đã làm rất tốt.

- Phần tiếng Nhật có cảm giác rất lỗi thời. Đây là phần được nhấn mạnh nhất trong lời bài hát, điều này thật đáng thất vọng vì cô ấy không sống ở Nhật Bản và là một ca sĩ Kpop.

- Bài hát và video rất hay nhưng lời bài hát lặp đi lặp lại gây thất vọng.

- Màn trình diễn của Lisa thật tuyệt vời. Lời bài hát rất hay.

- Phần tiếng Nhật có lẽ là phản ánh những người phương Tây không thể phân biệt được người châu Á.