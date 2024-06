Sáng 28/6 (giờ Việt Nam), Lisa (BLACKPINK) đã ra mắt sản phẩm âm nhạc comeback solo ROCKSTAR. Trước đó vào khoảng 6h30 sáng, cộng đồng fan không khỏi phấn khích khi kênh YouTube LLOUD - trực thuộc công ty của Lisa đã đăng tải video livestream countdown (đếm ngược) MV lên sóng. Nhiều người còn kỳ vọng Lisa sẽ xuất hiện để đón chào MV.

Tuy nhiên, sau 30 phút chờ đợi, không ít người hâm mộ quốc tế bày tỏ sự thắc mắc vì đây là video hoàn toàn vô nghĩa. Trên thumbnail video, chỉ có hình ảnh Lisa cùng ROCKSTAR và cũng không có đồng hồ đếm ngược. Không chỉ thế, hai người thuộc ekip công ty của Lisa còn vô tình để lộ cuộc nói chuyện trên livestream.

Dù không có câu nói nào nhạy cảm nhưng khi phát hiện tiếng được phát trên livestream, một người đã phải lên tiếng: “Mute the channel, the fans can hear you” (Tắt tiếng kênh đi, người hâm mộ có thể nghe thấy bạn).

Video livestream trên kênh LLOUD trước thềm MV ROCKSTAR lên sóng

Không chỉ thế, livestream countdown này còn được “bật - tắt” đến 3 lần liên tiếp khiến cộng đồng fan quốc tế thêm phần chán nản vì sự thiếu chuyên nghiệp của nhân viên thuộc công ty Lisa.

Sát thời điểm MV lên sóng, không ít người hâm mộ bức xúc cho rằng “Vậy thì livestream countdown để làm gì”. Hay như các fan Việt Nam còn yêu cầu Lisa tuyển ngay bộ phận kỹ thuật mới để tránh những tình huống tương tự xảy ra.

Kênh YouTube LLOUD đăng video countdown đón chờ MV nhưng các fan khẳng định là vô nghĩa

Một fanpage người hâm mộ của Lisa còn yêu cầu cô nàng tuyển ngay team kỹ thuật mới

Trước đó trong MV ROCKSTAR , Lisa gây sốc khi "bung xõa" với loạt tạo hình cá tính cực "chiến", nổi loạn và táo bạo hết cỡ. Thể hiện đúng bản chất của một ngôi sao nhạc rock - hình ảnh mà từ trước tới nay người hâm mộ chưa từng được chứng kiến.

Chỉ trong khoảng gần 3 phút, Lisa chiêu đãi hàng loạt tạo hình khiến người xem như muốn "ngộp thở" vì sự tất tay tới bến cho sản phẩm solo của cô nàng.

Ca khúc được sử dụng sample/ intrusmental của Same Ol' Mistakes - bài hát gốc của Tame Impala và cũng là bài hát của Rihanna. ROCKSTAR cũng được Lisa tham gia sáng tác với vai trò viết lời. Bên cạnh đó, đúng như những gì được lan truyền trên mạng xã hội, ROCKSTAR là sự quy tụ của hàng trăm vũ công người Thái tạo nên khung cảnh vô cùng hoành tráng với những động tác vũ đạo rực lửa và nóng bỏng.

MV ROCKSTAR - Lisa (BLACKPINK)