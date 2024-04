"Em gái NewJeans" chỉ đếm ngón tay mà tạo trend gây bão MXH, có gì hấp dẫn khiến cả dàn sao Việt mê mẩn?

Qua 2 tuần quảng bá, “gái út” nhà HYBE - ILLIT tạo nên những cột mốc thành tích mới đáng ngưỡng mộ của 1 tân binh. Ca khúc debut Magnetic trụ vững vị trí á quân các BXH nhạc số nội địa, từng “leo nóc” #1 MelOn. Bản phối ngọt ngào với âm thanh synth-bass đầy lôi cuốn đã tạo nên cơn sốt âm nhạc với giới trẻ. Người người nhà nhà mê mẩn Magnetic, giai điệu “This time I want… You You You You…” viral mọi ngóc ngách.

Điệp khúc và vũ đạo gây sốt của Magnetic

Góp phần cực lớn trong việc tạo hiệu ứng viral cho Magnetic chính là phần vũ đạo đơn giản nhưng hút mắt. Theo concept cô gái phép thuật, những sân khấu biểu diễn của ILLIT cũng được đầu tư làm bật lên sự trẻ trung, năng động và đầy mơ mộng. ILLIT hiện đang gây bão với phần dancebreak đáng yêu cho Magnetic. Theo đó, động tác đếm ngón tay được giới trẻ lẫn nhiều người nổi tiếng “đu trend".

Theo concept cô gái phép thuật, những sân khấu biểu diễn của ILLIT cũng được đầu tư làm bật lên sự trẻ trung, năng động

Động tác đếm ngón tay được giới trẻ lẫn nhiều người nổi tiếng “đu trend"

ILLIT năng nổ tham gia các show âm nhạc, đẩy mạnh dance challenge quay cùng tiền bối nổi tiếng. Điều này giúp vũ đạo Magnetic lan toả càng mạnh mẽ. Tại Việt Nam, dân tình “đổ xô" đếm ngón tay theo “em gái NewJeans". Đức Phúc, Emily, Diệu Nhi,... đều nô nức đu trend thu về tương tác cực xôm.

Đức Phúc bị "ám ảnh" với Magnetic

Đu trend đáng yêu như Đức Phúc

Emily là nghệ sĩ Việt đu trend sớm nhất

Magnetic "ám ảnh" giới trẻ

Nhìn qua thì đơn giản nhưng động tác “xoè bàn tay đếm ngón tay" lại là một thử thách thứ thiệt. Để khớp với giai điệu dồn dập, người thực hiện cần có sự cảm nhịp nhạy bén và thực hiện “đếm ngón tay" một cách dứt khoát. Mới đây, video thành viên Wonhee hướng dẫn fan thực hiện động tác này gây sốt vì… quá lú. Biểu cảm vừa đáng yêu vừa “vô tri" của nữ tân binh khiến dân tình không nhịn được cười. Nhìn vậy mới thấy, đu trend vũ đạo cũng không dễ dàng gì.

Wonhee hướng dẫn fan "đếm ngón tay" cực lú

Biểu cảm "vô tri" của Wonhee khiến fan cười bò

Magnetic đang chứng kiến sự tăng trưởng tích cực trên các BXH âm nhạc quốc tế, ILLIT dự đoán sẽ là nhóm nhạc Kpop đầu tiên tiến thẳng vào Billboard Hot 100 chỉ với ca khúc debut. Giai điệu chính thức của Magnetic cũng thu về hàng nghìn lượt sử dụng mỗi ngày trên TikTok. Hiệu ứng của nhóm tân binh chứng minh phong độ sản xuất nhóm nữ của HYBE. Tuy nhiên, ILLIT cũng gây tranh cãi vì lỗ hổng kỹ năng, giọng hát live của nhóm bị đánh giá thấp.