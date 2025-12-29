Nam tài tử đẹp trai hoàn hảo từng khiến fan nổi giận chỉ vì thông báo lấy vợ: U70 đón 3 con, phong cách giáo dục cực đỉnh

Trong lịch sử làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc), không nhiều ngôi sao có thể duy trì sức hút bền bỉ suốt hơn ba thập kỷ như Quách Phú Thành. Là một trong Tứ đại Thiên vương, anh từng đại diện cho hình mẫu nam thần châu Á: ngoại hình nổi bật, sự nghiệp đỉnh cao, đời tư kín kẽ. Chính vì vậy, khi Quách Phú Thành bất ngờ công bố kết hôn vào năm 2017, làng giải trí Hoa ngữ đã thực sự “dậy sóng”.

Được biết, thời điểm Quách Phú Thành xác nhận hôn nhân với Phương Viện - người mẫu kém anh 22 tuổi, không ít người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng, thậm chí phản ứng gay gắt. Với nhiều fan trung thành, đặc biệt là thế hệ gắn bó với anh từ thập niên 1990, Quách Phú Thành không chỉ là nghệ sĩ mà còn là biểu tượng “độc thân hoàn hảo”, gần như không thuộc về đời sống gia đình. Việc anh kết hôn được xem là cú sốc cảm xúc, dù bản thân sự kiện này không hề sai trái.

Quách Phú Thành thời trẻ sở hữu nhan sắc cực phẩm. (Ảnh: ITN)

Anh khiến không ít fan nữ phải "điêu đứng". (Ảnh: ITN)

Trước làn sóng dư luận trái chiều, Quách Phú Thành chọn cách im lặng và bảo vệ gia đình. Anh hiếm khi giải thích dài dòng, chỉ nhấn mạnh rằng hôn nhân là lựa chọn cá nhân và mong công chúng tôn trọng đời sống riêng tư. Cách xử lý bình tĩnh này cũng phần nào cho thấy sự thay đổi rõ rệt của một người đàn ông bước sang giai đoạn mới của cuộc đời.

Sau khi kết hôn, Quách Phú Thành và Phương Viện lần lượt chào đón hai con gái vào các năm 2017 và 2019. Mới đây nhất vào tháng 10/2025, Quách Phú Thành cùng bà xã đón con gái thứ ba.

Truyền thông Trung Quốc nhiều lần đưa tin nam tài tử tỏ ra đặc biệt cẩn trọng trong việc nuôi dạy con, hạn chế tối đa việc để các bé tiếp xúc sớm với sự chú ý của công chúng. Gia đình anh hiếm khi khoe con trên mạng xã hội, không biến con cái thành “công cụ truyền thông” - điều vốn rất phổ biến trong giới giải trí.

Quách Phú Thành sống hạnh phúc bên Phương Viện. (Ảnh: Quách Phú Thành)

Điều khiến công chúng bất ngờ hơn cả là phong cách làm cha cực kỳ nguyên tắc của Quách Phú Thành. Dù sở hữu khối tài sản lớn, anh không cho con sống trong môi trường xa hoa quá mức. Quách Phú Thành từng chia sẻ rằng con cái cần hiểu giá trị của lao động, tiền bạc và trách nhiệm cá nhân, thay vì mặc định mình được hưởng đặc quyền vì có cha là ngôi sao nổi tiếng.

Nam tài tử cũng khẳng định, việc dạy con không nên dựa trên tiền bạc mà dựa trên thời gian, sự hiện diện và kỷ luật. Anh cố gắng tự mình tham gia các hoạt động thường ngày của con như đưa đón, chơi cùng, trò chuyện trước khi ngủ. Đây là những điều tưởng chừng đơn giản nhưng không dễ duy trì với một nghệ sĩ có lịch trình dày đặc.

Ở tuổi U70, Quách Phú Thành vẫn duy trì sự nghiệp nghệ thuật nhưng ưu tiên rõ ràng cho gia đình. Anh đã chuyển từ hình ảnh “thiên vương sân khấu” sang một người cha điềm đạm, kín tiếng, sống đúng vai trò và trách nhiệm. Không phô trương, không tuyên ngôn lớn tiếng, cách Quách Phú Thành xây dựng gia đình được đánh giá là “chuẩn sách giáo khoa” của một người làm cha trong xã hội hiện đại.

Nam diễn viên mới đón con thứ 3 ở tuổi U70. (Ảnh: Weibo)

Từ một nam thần từng khiến fan châu Á chao đảo, đến một người đàn ông chọn ổn định muộn màng, Quách Phú Thành cho thấy một điều rất rõ rằng hào quang có thể thuộc về sân khấu, nhưng gia đình là lựa chọn cần bản lĩnh để giữ gìn. Và ở chặng đường sau của cuộc đời, anh dường như đã chọn đúng vai diễn quan trọng nhất, đó chính là vai trò người cha.

Tổng hợp