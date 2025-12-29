"Tổ chức sinh nhật thôi mà cũng khóc lóc, tức chết người!"

Sinh nhật vốn là ngày vui, là khoảnh khắc hiếm hoi trong năm mà một đứa trẻ được mong chờ, được chú ý, được cảm nhận mình là "nhân vật chính". Thế nhưng có những gia đình, chính vào ngày lẽ ra phải hạnh phúc ấy, lại để lại cho con những tổn thương rất khó gọi tên.

Gần đây, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Trong clip, một phụ huynh than thở rằng: "Chỉ tổ chức sinh nhật thôi mà cũng có thể tức đến chết người", đi kèm là thái độ công khai khó chịu, thậm chí ghét bỏ con gái lớn của mình.

Đoạn clip đang gây tranh cãi trên MXH (Nguồn: Douyin)

Điều khiến cư dân mạng cảm thấy khó hiểu nằm ở chỗ thông thường, cha mẹ sẽ dồn bực bội khi con phạm lỗi nghiêm trọng như học sa sút, gây rắc rối ở trường… Còn sinh nhật hay đi chơi công viên vốn là những dịp hiếm hoi để cả nhà vui vẻ, tại sao lại chọn đúng lúc này để chỉ trích, hạ thấp con?

Theo nội dung clip, gia đình có hai cô con gái. Ngày hôm đó là sinh nhật của con gái lớn. Trên bàn có bánh sinh nhật, đầu cô bé cũng vương miện giấy, nhưng điều kỳ lạ là cô bé đã ném thẳng phần trang trí trên bánh xuống đất rồi bật khóc nức nở. Thoạt nhìn, nhiều người cho rằng cô bé cáu kỉnh và cố tình gây chuyện đúng ngày sinh nhật.

Dù là sinh nhật mình nhưng cô bé này lại ngồi khóc nức nở (Ảnh chụp màn hình)

Thế nhưng chỉ vài giây sau, máy quay lia sang bên cạnh, người ta phát hiện người em cũng đang đội mũ sinh nhật giống hệt. Chi tiết này lập tức khiến dư luận đặt câu hỏi: rốt cuộc hôm nay là sinh nhật của ai? Nếu không phải sinh đôi, vì sao hai đứa trẻ lại được đặt vào cùng một "vai chính" như vậy? Đó là chưa kể đến thái độ thiếu kiên nhẫn và bực bội ra mặt của người cha cùng hành động tung clip lên mạng "nói xấu" con gái lớn của người mẹ.

Nhiều người cho rằng nguồn cơn đến từ sự thiên vị trong gia đình này (Ảnh chụp màn hình)

Thái độ của người cha, người mẹ cũng gây tranh cãi (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều người cho rằng, việc một đứa trẻ bật khóc dữ dội đúng ngày sinh nhật không phải là vô cớ. Đó thường là kết quả của việc bị dồn nén cảm xúc quá lâu. Là người lớn, cha mẹ không thể không nhận ra mình đang sai ở đâu. Thế nhưng thay vì nhìn lại sự thiên vị, họ lại chọn cách cắt ghép câu chuyện, công khai chỉ trích con cả để che giấu sự lệch cán cân trong lòng mình.

Nuôi dạy con chưa bao giờ là dễ. Cha mẹ phải đi làm, phải lo cơm áo, học hành, nề nếp… ai cũng hiểu điều đó. Nhưng khó khăn không phải là lý do để biến sự thiên vị thành điều "bình thường". Khi đã không thể giữ được sự công bằng trong gia đình lại còn lên tiếng trách móc đứa trẻ yếu thế hơn thì rất khó để mong nhận được sự đồng cảm từ người ngoài.

Có một điều đơn giản nhưng nhiều phụ huynh lại quên, rằng trẻ con cũng là con người. Trong khoảnh khắc vui vẻ của chúng, đừng cố tình dội gáo nước lạnh. Càng là con ruột, càng cần được công nhận, được yêu thương và được bảo vệ cảm xúc.

Trong giáo dục gia đình, sự công bằng giống như một bát nước. Nếu giữ được bát nước ấy cân bằng, trẻ sẽ ít bị tiêu hao năng lượng vào tủi thân, so sánh hay ghen tị, từ đó có thể tập trung hơn vào việc học và phát triển bản thân. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều đứa trẻ học giỏi lớn lên trong những gia đình có nguyên tắc rõ ràng và cách đối xử công bằng.

Ngược lại, khi một đứa trẻ phải vừa học hành, vừa âm thầm chịu đựng cảm giác bị so bì với anh chị em, phần năng lượng dành cho học tập chắc chắn sẽ bị chia nhỏ. Sự ấm ức, ghen tị, tủi thân ấy dù không nói ra cũng đủ để bào mòn tinh thần của trẻ.

Với các gia đình đông con, cha mẹ càng cần cẩn trọng hơn. Bạn không thể vừa khen con lớn "thông minh", vừa chê con nhỏ "sao mà dốt thế" rồi lại hy vọng cả hai đều lớn lên lành lặn. Ngay cả gia đình chỉ có một con cũng vậy, nên đánh giá việc học dựa trên tiêu chí rõ ràng, không thổi phồng khi con đạt điểm cao, cũng không dìm con xuống khi kết quả chưa tốt.

Sau tất cả, điều trẻ cần không phải là chiếc bánh sinh nhật to hay nhỏ, mà là cảm giác: "Trong ngày của mình, mình được yêu thương trọn vẹn". Nếu cha mẹ không giữ được điều đó thì vết xước để lại có thể theo con rất lâu, thậm chí suốt cả tuổi trưởng thành.

