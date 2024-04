Nam rapper gia nhập YG nhưng chỉ được phát hành đúng 1 single rồi bị đẩy đi... đóng phim!

Từ trước đến nay, YG thường xuyên bị phàn nàn về cách quản lý nghệ sĩ của mình. Công ty này thường dùng lịch trình "sao hoả" khiến "gà nhà" phải ở ẩn 1 thời gian dài rồi mới cho comeback. Ngoại trừ BLACKPINK thì hầu hết các nghệ sĩ từng trực thuộc YG đều phải lao đao vì bị công ty cho trở lại quá lâu, trong đó phải kể đến "mỹ nam rapper" ONE.

ONE tên thật là Jung Jae Won, sinh ngày 29/3/1994. Trước khi chính thức gia nhập YG, ONE từng là thành viên của nhóm nhạc hip-hop 1PUNCH của Brave Brothers. Tuy được đánh giá khá cao nhưng 1PUNCH đã sớm tan rã chỉ sau 8 tháng ra mắt. Sau đó, ONE quyết định tham gia chương trình hip-hop sống còn Show me the money 4 và đây có thể coi là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh.

ONE debut trong nhóm nhạc hip-hop 1PUNCH cùng "hoàng tử lai" Kim Samuel

Nhờ chương trình này, ONE đã được đại diện YG để mắt đến và nhanh chóng liên hệ. YG đánh giá rất cao khả năng rap và trình diễn của ONE, cho rằng tiềm năng để phát triển của nam rapper rất lớn cộng thêm ngoại hình cực sáng đã khiến YG nhanh chóng đàm phán kí hợp đồng để kéo ONE về công ty của mình. Đáng lẽ ONE được định hướng debut cùng WINNER nhưng cuối cùng, anh lại trở thành nam nghệ sĩ solo đầu tiên của YG sau 14 năm kể từ khi Se7en ra mắt năm 2003.

Hình ảnh đậm chất nam thần từng khiến fan xao xuyến

Dù tìm đủ mọi cách để "chèo kéo" ONE về với mình nhưng những gì mà YG định hướng cho nam rapper lại khiến các fan vô cùng bức xúc. Trong suốt 2 năm đồng hành cùng công ty, ONE chỉ được phát hành duy nhất 1 single album gồm 2 bài hát rồi sau đó bị "đóng băng hoạt động". Khi YG đưa lịch trình mới cho ONE thì cũng là lúc anh bị đẩy đi... đóng phim, hoàn toàn không có hoạt động âm nhạc nào khác.

Có lẽ vì quá khó hiểu với cách làm của YG mà vào tháng 7/2019, ONE quyết định rời khỏi công ty để tự thành lập công ty riêng.

ONE - heyahe MV

One day là single mà ONE ra mắt dưới trướng YG

Anh từng đóng phim với Song Joong Ki

Trong 1 bài phỏng vấn, ONE từng chia sẻ về việc bị ngột ngạt khi trở thành thần tượng: "Ở đó, tôi đã phải trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt và một lần nữa bị buộc phải phù hợp với một khuôn mẫu nhất định, thứ không thật sự là tôi. Điều này thể hiện ở rất nhiều khía cạnh, từ việc tôi phải làm ra những bài hát không phù hợp với phong cách của mình, cho đến thay đổi phong cách thời trang của tôi thành thứ gượng ép, mất tự nhiên".

Theo nam rapper, điều khiến anh phiền muộn nhất là anh phải ra những quyết định không đúng với con người thật của mình: "Thứ khiến tôi khó chịu nhất là phải ra những quyết định mâu thuẫn với bản thân để xoa dịu quản lý. Tôi cảm thấy những lựa chọn đó đi ngược lại với con người thật của mình".

Không chỉ có vậy, ONE còn khiến công chúng chú ý khi nhấn mạnh rằng các nghệ sĩ không thể nhờ đào tạo mà thành. Anh cho biết: "Sự thật là cái thứ gọi là "đào tạo nghệ sĩ" thật điên rồ đối với tôi. Làm sao có thể huấn luyện ai đó trở thành 1 nghệ sĩ? Bạn có thể cho họ công cụ và lời khuyên, nhưng không thể đào tạo người khác trở thành nghệ sĩ".

Hình ảnh phá cách của ONE sau khi rời YG

Theo ONE, nghệ sĩ cần được trao cho không gian tự do để sáng tạo những gì họ muốn, có như vậy họ mới có thể cảm thấy không ràng buộc, thỏa mãn và bằng lòng. Nam rapper kết thúc câu chuyện khi chia sẻ rằng sau ngày rời YG và thành lập công ty riêng, anh cảm thấy tự hào về bản thân và không cảm thấy thôi thúc phải cạnh tranh nữa. Chỉ tiếc rằng, sau khi lập công ty riêng, tên tuổi của ONE còn... chìm hơn trước và gần như biến mất trên bản đồ showbiz Hàn Quốc. Một cái kết đáng buồn cho nghệ sĩ vừa có visual vừa có tài năng như ONE!