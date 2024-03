Jennie xác nhận solo vào tháng 6, là thành viên BLACKPINK đầu tiên comeback hậu rời YG

Vào đúng 5h sáng hôm nay (giờ Việt Nam), trang tin News1 của Hàn Quốc đã bất ngờ đưa tin độc quyền về việc Jennie sẽ chính thức phát hành album solo vào tháng 6 tới đây. Theo News1 cho biết, trong khi đang tập trung vào công việc album, Jennie cũng đang rất nỗ lực để lập kế hoạch cho sự nghiệp solo của mình sau khi phát hành album.

Jennie được đưa tin sẽ chính thức phát hành album solo vào tháng 6/2024

Vào tháng 11/2018, Jennie đã phát hành đĩa đơn solo mang tên SOLO và đĩa đơn solo đặc biệt - You & Me vào tháng 10/2023 để thể hiện rõ màu sắc âm nhạc cá nhân cũng như khẳng định mình là một ca sĩ hàng đầu. Đây chính là lý do vì sao album sắp tới của Jennie càng khiến người hâm mộ nhiều hơn.

Album sắp ra mắt của Jennie đánh dấu cho cột mốc thành viên đầu tiên của BLACKPINK comeback solo hậu rời YG. Đây cũng là dự án liên quan đến âm nhạc đầu tiên của Jennie sau khi thành lập công ty riêng OA (ODDATELIER).

Album solo của Jennie đánh dấu cột mốc thành viên đầu tiên của BLACKPINK comeback hậu rời YG

Trước đó vào ngày 19/3, công ty chủ quản ODDATELIER đã đưa ra thông báo Jennie từ chối lời mời tham dự show My name is Gabriel. Cụ thể hơn, Jennie sẽ không xuất hiện trong dàn cast dự kiến bao gồm Park Bo Gum, Ji Chang Wook....

Để làm rõ hơn về quyết định này, công OA cũng nhanh chóng tuyên bố rằng Jennie tập trung chuẩn bị cho album solo nên sẽ không tham gia bất kỳ chương trình tạp kỹ nào. Hiện tại album solo của Jennie đang được vô cùng quan tâm khi cô từng được bắt gặp có mặt ở phòng thu nổi tiếng và lộ hint hợp tác với Music Producer của Rihanna, Beyoncé, Drake... cho album mới.