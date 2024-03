Rộ tin Jennie từ chối đi show cùng Park Bo Gum, Ji Chang Wook vì sốc với những lời chỉ trích gay gắt?

Sáng 19/3, truyền thông Hàn bất ngờ đưa tin Jennie (BLACKPINK) quyết định từ chối tham gia show tạp kỹ mang tên My Name Is Gabriel - nơi mà các nghệ sĩ sẽ ra nước ngoài và trải nghiệm cuộc sống của người bình thường. Trước đó, các ngôi sao hàng đầu xứ kim chi đã xác nhận tham gia bao gồm Park Bo Gum, Ji Chang Wook, Yeom Hye Ran…

Theo đó, đại diện công ty quản lý của Jennie - ODD ATELIER đã đưa ra thông báo với tờ Daily Sports của Hàn Quốc: “Chúng tôi không có kế hoạch xuất hiện trong các tác phẩm giải trí vào thời điểm hiện tại, bao gồm cả My Name Is Gabriel”.

Jennie từ chối tham gia show tạp kỹ cùng Park Bo Gum, Ji Chang Wook,...

Việc Jennie từ chối xuất hiện trong một show tạp kỹ có sự xuất hiện của những ngôi sao thu hút lượng fan lớn như Park Bo Gum, Ji Chang Wook khiến nhiều người xôn xao. Thậm chí trang tin Isplus của Hàn Quốc còn cho rằng nguyên nhân của điều này là do thành tích kém cỏi gần đây của chương trình giải trí Căn Hộ 404 mà Jennie đang tham gia.

Cụ thể hơn, dù có sự góp mặt của ngôi sao toàn cầu Jennie nhưng tỷ suất người xem chương trình này chỉ ở con số 1% (dựa trên số hộ gia đình được trả phí trên toàn quốc của Nielsen Korea). Hay như tỷ suất người xem từng đạt 2.7% nhưng đã giảm dần cho đến tập 4 mới ra mắt gần đây.

Bên cạnh đó, trang tin Isplus cũng cho biết, có nhiều ý kiến chỉ trích rằng màn xuất hiện của Jennie không thực sự nổi bật. Trang tin này còn tiết lộ: “Jennie khá sốc trước những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào Căn Hộ 404. Cô ấy cũng quyết định không tham dự bữa tiệc tối của Căn Hộ 404 do đã có lịch trình ở nước ngoài. Có thông tin Jennie hầu như không phản hồi lại đề nghị tiếp tục xuất hiện nếu phần 2 được sản xuất".

Dù có sự xuất hiện của Jennie nhưng tỷ suất người xem chương trình vẫn bị đánh giá là kém cỏi

Tuy nhiên, trước những thông tin trái chiều xoay quanh việc Jennie từ chối tham gia chương trình, mới đây đại diện công ty quản lý của cô nàng đã tiếp tục lên tiếng. Theo đó, đại diện trả lời trang tin OSEN: “Đúng là cô ấy đã quyết định không xuất hiện trên My Name Is Gabriel. Jennie hiện đang tập trung vào công việc album nên đã từ chối xuất hiện trong chương trình".

Trước đó vào ngày 8/3 vừa qua, ca khúc đầu tiên có sự góp giọng của Jennie (BLACKPINK) hậu rời YG mang tên Slow Motion đã chính thức được phát hành. Ca khúc là 1 track thuộc album đầu tay của rapper Matt Champion - Mika's Laundry. Ngoài ra theo những “hint" từ chính Jennie và mới nhất là đại diện công ty ODDATELIER, “quý cô Chanel" đang có chuỗi ngày tất bật chuẩn bị cho album solo ra mắt trong 2024. Đây chính là lý do khiến cô không thể gật đầu đồng ý tham gia các chương trình giải trí.

Jennie không tham gia show tạp kỹ mới vì đang tập trung làm album

Nguồn: Daily Sports, Isplus, OSEN