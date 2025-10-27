Một trường hợp hi hữu vừa được ghi nhận tại thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Anh Tiểu Minh, 27 tuổi , là một nhân viên văn phòng, chưa từng có quan hệ tình dục, vậy mà lại được bác sĩ thông báo mắc bệnh giang mai, một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục nguy hiểm nhất hiện nay.

“ Bác sĩ, có khi nào nhầm lẫn không ạ? ”, Tiểu Minh bàng hoàng hỏi lại sau khi nghe kết quả xét nghiệm. Bản thân anh vẫn là “trai tân”, chưa từng có hành vi tình dục với ai. Nhưng sau khi trấn tĩnh, anh bỗng nhớ lại vài tháng trước có đi hát karaoke cùng bạn bè, trong lúc vui vẻ đã hôn một cô gái có lối sống khá phóng khoáng , và đúng thời điểm đó anh đang bị loét miệng . Từ đó, anh nghi ngờ chính nụ hôn ấy là nguyên nhân khiến mình nhiễm bệnh.

Ảnh minh họa

Tiểu Minh nhập viện vì loét môi và nổi phát ban đỏ toàn thân . Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận anh bị bệnh giang mai . Kết quả khiến cả anh lẫn người thân đều không dám tin. Bác sĩ phải giải thích cặn kẽ: “Giang mai không chỉ lây qua quan hệ tình dục. Bệnh còn có thể truyền qua đường máu, vết thương hở hoặc tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của người bệnh, chẳng hạn như khi hôn”.

Bác sĩ Long Nguyên Trụ , Trưởng khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Trung tâm thành phố Chu Châu (Trung Quốc), cho biết thêm: giang mai thường xuất hiện ở cơ quan sinh dục , nhưng cũng có thể phát ban hoặc loét ở ngón tay, môi, mí mắt... Tuy nhiên, khả năng lây qua nụ hôn là khá thấp . Việc truyền bệnh chỉ xảy ra khi một trong hai người đã mắc giang mai và cả hai đều có vết thương hở trong khoang miệng , khiến vi khuẩn dễ dàng xâm nhập.

Giang mai tiến triển như thế nào?

Giang mai là bệnh truyền nhiễm do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra, và thường được chia thành ba giai đoạn chính. Giai đoạn đầu tiên và thứ hai là thời kỳ bệnh bộc phát mạnh nhất, nếu không điều trị kịp thời, xoắn khuẩn sẽ tiếp tục ẩn náu trong cơ thể, phá hủy dần các mô và cơ quan nội tạng.

Ở giai đoạn đầu, người bệnh thường xuất hiện vết loét cứng, không đau, không ngứa, gọi là “săng giang mai”, thường thấy ở cơ quan sinh dục, môi hoặc miệng. Vết loét này sẽ tự lành sau vài tuần, khiến nhiều người lầm tưởng bệnh đã khỏi, nhưng thực tế vi khuẩn vẫn tiếp tục lan rộng trong máu.

Sau đó, bệnh tiến triển sang giai đoạn hai, người bệnh có thể bị đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn, sốt nhẹ, sụt cân và xuất hiện phát ban toàn thân, đặc biệt rõ ở lòng bàn tay và bàn chân. Các hạch bạch huyết sưng to, cơ thể có cảm giác đau nhức cơ, khớp. Mặc dù các triệu chứng này có thể biến mất sau một thời gian, nhưng vi khuẩn vẫn âm thầm tồn tại trong cơ thể, tiếp tục tấn công các mô, mạch máu và cơ quan quan trọng.

Khoảng 3 đến 7 năm sau, bệnh bước vào giai đoạn ba - giai đoạn nguy hiểm nhất. Lúc này, người bệnh có thể xuất hiện các khối viêm mềm dưới da, trong cơ, xương hoặc nội tạng, được gọi là "giang mai củ”. Nếu xoắn khuẩn tấn công tim mạch, sẽ gây viêm động mạch chủ, hẹp mạch vành, phình động mạch, được gọi là giang mai tim mạch. Còn khi vi khuẩn xâm nhập hệ thần kinh trung ương, sẽ gây giang mai thần kinh, dẫn đến rối loạn thần kinh, tổn thương não tủy và liệt toàn thân.

Đáng chú ý, giang mai không tạo miễn dịch suốt đời. Dù đã điều trị khỏi, nếu tiếp tục phơi nhiễm, người bệnh vẫn có thể tái nhiễm. Phương pháp xét nghiệm phổ biến hiện nay là RPR (Rapid Plasma Reagin), nếu kết quả dương tính sẽ được xác nhận thêm bằng TPPA (Treponema Pallidum Particle Agglutination). Đa số người từng mắc giang mai sẽ có kết quả TPPA dương tính suốt đời, chỉ một số ít trường hợp có thể âm tính trở lại.

Trường hợp của Tiểu Minh là lời nhắc nhở rằng giang mai không chỉ là “bệnh của người có quan hệ tình dục” , mà hoàn toàn có thể lây qua những hành vi tưởng như vô hại , đặc biệt là khi có vết thương ở niêm mạc .

Các bác sĩ khuyến cáo nếu có dấu hiệu nổi ban bất thường, loét miệng, sưng hạch hoặc phát ban toàn thân , cần đi khám ngay. Giang mai hoàn toàn có thể điều trị được nếu phát hiện sớm , nhưng nếu chủ quan, bệnh có thể tấn công hệ thần kinh, tim mạch và gây tổn thương suốt đời.

Nguồn và ảnh: Yahoo, ETToday