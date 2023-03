Nam giới mê gym săn lùng sữa mẹ để tăng thể lực, phát triển cơ bắp: 3,8 triệu đồng/lít, đắt ngang "vàng lỏng" nhưng bán chạy như tôm tươi

Nhiều bà mẹ ở Anh đang tận dụng cơ hội để kiếm tiền từ nguồn sữa mẹ dư thừa của mình, bằng cách lên mạng rao bán cho những nam giới cuồng tập gym với giá lên tới 76 bảng Anh cho hơn nửa lít (khoảng 3,8 triệu đồng/lít), theo tờ Daily Mail (Anh).

Nhiều nam giới thường tìm mua sữa thông qua các thị trường trực tuyến, như Only the Breast. Thị trường này đang rất sôi động bởi rất nhiều nam giới tìm mua, "vì lý do sức khỏe", với mục đích tăng cường thể lực, tăng cơ bắp.

Sữa mẹ được ví như "vàng lỏng" khi được dân thể hình săn lùng - Ảnh minh hoạ

Tờ Mirror (Anh) cho hay, vận động viên thể hình Danny Davidson (31 tuổi) đến từ thành phố Watford của vương quốc Anh bắt đầu uống sữa phụ nữ cách đây 5 năm nhằm nỗ lực cho sự nghiệp trở thành huấn luyện viên thể hình.



"Có rất nhiều dưỡng chất tăng trưởng trong sữa và tôi thích uống nó hơn là các bài tập thể dục" - Danny nói.

"Lần đầu tiên tôi nhận ra sự bổ ích của sữa mẹ cho thể hình là khi các cầu thủ bầu dục ở phòng tập đề nghị tôi thử nó, và tôi đã liều lĩnh để có một cơ bắp thật sự như mong muốn".

Danny bắt đầu thành lập một mạng lưới mua bán sữa chặt chẽ thông qua các bà mẹ mang thai. Và như thế, mỗi tuần anh phải mất khá nhiều tiền để có nửa lít sữa phụ nữ.

"Tôi cảm thấy việc uống sữa phụ nữ tốt hơn so với các bài tập nặng cân tại trung tâm thể hình, bằng chứng là tôi đã có cơ bắp phát triển trong vòng 5 năm qua".

Hiện anh đã thành lập một công ty thể hình đồng thời cung cấp dưỡng chất này cho bất cứ khách hàng nào muốn.

Danny cũng tuyên bố rằng anh sẽ uống sữa bạn gái của mình nếu như cô ấy mang thai. Lúc đầu bạn gái của mình Debbie cảm thấy kì lạ với thói quen uống sữa phụ nữ của anh, tuy nhiên sau khi thuyết phục cô ấy đã đồng ý cống hiến để thực hiện giấc mơ thể hình của anh ấy.

Về phía các bà mẹ bỉm sữa, họ thấy vui vì có thể kiếm thêm thu nhập từ nguồn sữa mà mình sản xuất ra mỗi ngày. Họ đã sử dụng trang web "Only the Breast" để mua và bán sữa mẹ từ khắp Anh và Mỹ.

Một bà mẹ ở Fife tự giới thiệu: "Tôi có nguồn sữa trữ đông mà con tôi không uống. Tôi 36 tuổi, khỏe mạnh và nuôi con bú hoàn toàn. Tôi chưa từng sử dụng chất ma túy và có chế độ ăn uống lành mạnh".

"Tôi luôn tiệt trùng mọi dụng cụ và sữa được vắt thẳng vào túi trữ tiệt trùng và cất ngay vào ngăn đá", một bà mẹ khác quảng cáo.

Danny Davidson cho rằng sữa mẹ giúp anh có thân hình đẹp như trong mơ - Ảnh: Mirror

Được biết, từ lâu sữa mẹ đã nổi tiếng với lời đồn như một siêu thực phẩm cho thể hình, theo suy luận rằng nó giúp trẻ sơ sinh tăng cân nhanh chóng thì cũng có thể tốt như vậy với người lớn. Có người còn tin rằng nó giúp tránh được ung thư.



Tuy nhiên, các chuyên gia đã bác bỏ ý kiến cho rằng sữa mẹ là siêu thực phẩm dành cho các vận động viên. Sữa mẹ ít đạm, nhiều chất béo và chứa nhiều đường lactoza mà nhiều người không thể tiêu hóa được - khiến sữa mẹ không phải là thực phẩm bổ sung tốt cho thể hình. Và "không có gì đặc biệt trong sữa mẹ giúp tăng cơ".

Mặc dù sữa mẹ rất tốt cho trẻ sơ sinh, nhưng người lớn tiêu thụ có thể gặp rủi ro, nhất là nếu mua từ người lạ. Sữa mẹ mua trực tuyến có thể bị pha trộn hoặc bảo quản không đúng cách gây nguy hiểm cho sức khỏe. Thậm chí có thể mang các bệnh truyền nhiễm như viêm gan B, HIV và giang mai.

Các chuyên gia cho biết, nói chung, nếu sữa không nhiễm bệnh, đã được tiệt trùng và bảo quản đúng cách, thì uống sữa mẹ không có vấn đề gì. Nhưng thực tế, sữa mẹ cung cấp trực tuyến không có biện pháp bảo vệ nào.